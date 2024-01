Vì sao chủ tịch Công ty Trường Tiền Holdings Lê Khánh Trình bị khởi tố?

Ngày 5-1, theo nguồn tin, Công an TP Hà Nội đã chuyển vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến ông Lê Khánh Trình, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Tiền Holdings, đến Công an TP HCM thụ lý, điều tra.

Ông Lê Khánh Trình, Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Trường Tiền Holdings, khi chưa bị khởi tố

Trước đó, cuối năm 2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lê Khánh Trình để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các quyết định, lệnh trên được viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Theo công an, ông Trình đã có hành vi đưa thông tin gian dối để chiếm đoạt số tiền lớn thông qua việc ký hợp đồng tự nguyện góp vốn đầu tư dự án.

Tháng 6-2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HCM đã khởi tố vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động đầu tư vào Công ty cổ phần Trường Tiền Holdings trên sau khi hơn 200 người cùng tố giác Công ty Trường Tiền chiếm đoạt với số tiền hàng chục tỉ đồng.