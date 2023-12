Vì sao Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bị bắt?

Ông Nguyễn Thanh Bình, sinh ngày 4/11/1964, tại xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang có trình độ Tiến sĩ Giáo dục học. Trước khi được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, từ tháng 9/1986 đến tháng 5/2007, ông Nguyễn Thanh Bình công tác tại Trường Đại học An Giang, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Khoa Sư phạm, sau đó được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang. Tháng 1/2013, ông được Ban Thường vụ Tỉnh ủy điều động giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Tân Châu. Tại kỳ họp lần thứ 8, HĐND tỉnh An Giang khóa VIII, ông Nguyễn Thanh Bình được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011- 2016. Tại kỳ họp thứ họp thứ nhất, HĐND tỉnh An Giang, khóa IX, ông Nguyễn Thanh Bình tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ngày 11/4/2019 Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 397/QĐ-TTg về việc giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021 cho ông Nguyễn Thanh Bình. Ngày 27/5/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đã tổ chức kỳ họp thứ 10 (bất thường) năm 2019 bầu ông Nguyễn Thanh Bình làm Chủ tịch UBND tỉnh An Giang.



Ngày 30/6/2021, tại kỳ họp thứ nhất, khóa X (nhiệm kỳ 2021-2026), ông Nguyễn Thanh Bình tái đắc cử Chủ tịch tỉnh An Giang.