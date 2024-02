Vì sao đề xuất 5 quảng trường ở khu vực hồ Thiền Quang rộng 5 ha?

Quận Hai Bà Trưng đang lấy ý kiến người dân về đồ án Thiết kế đô thị khu vực xung quanh hồ Thiền Quang, tỉ lệ 1/500, trong đó đề xuất xây dựng quảng trường trung tâm và 4 quảng trường Xuân, Hạ, Thu, Đông.



Hồ Thiền Quang hiện nay. Ảnh: HNM

Về lý do đề xuất xây 5 quảng trường, ông Nguyễn Tiến Quang, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội), cho biết thiết kế đô thị và cảnh quan thường tạo lập không gian mở. Khu vực hồ Thiền Quang có vị trí, cảnh quan đẹp, kết nối mặt hồ với công viên cây xanh và cạnh công viên Thống Nhất. Trong khu vực lại có cụm 3 chùa Thiền Quang - Quang Hoa - Pháp Hoa, cụm tượng đài Công an nhân dân, cung thanh niên tại khu bán đảo và phố đi bộ Trần Nhân Tông... Do đó, đơn vị lập thiết kế cho rằng phải có đồ án thiết kế đô thị riêng cho khu vực này để phát huy vai trò, giá trị, điểm kết nối không gian.

Đồ án định hướng quảng trường trung tâm ở phố Trần Nhân Tông sẽ là nơi diễn ra các hoạt động chính của khu vực. 4 quảng trường còn lại bố trí ở bốn góc hồ để tận dụng các khoảng không gian gần nút giao thông và có tầm nhìn đẹp.

Về việc xây dựng 5 quảng trường tại khu vực chỉ rộng 5 ha, ông Nguyễn Tiến Quang, cho rằng không nên quá chú ý khái niệm "quảng trường" (diện tích rộng) mà quên mất bản chất đây là không gian mở để tạo điểm nhấn, chủ đề. Tuy nhiên, sau khi lấy ý kiến nhân dân và chuyên gia, nếu thấy chưa hợp lý có thể điều chỉnh trước khi trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

Trước lo ngại cải tạo khu vực hồ và quảng trường ảnh hưởng đến cảnh quan, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận Hai Bà Trưng cho rằng đồ án được xây dựng với tiêu chí hạn chế tối đa tác động đến mặt nước và không gian cây xanh. Thiết kế gần như giữ nguyên diện tích mặt nước, duy trì nguyên trạng cây xanh, chỉ bổ sung cây, hoa trang trí và chỉnh trang không gian cho đẹp, hiện đại hơn.

Khu vực nghiên cứu thiết kế đô thị hồ Thiền Quang, trong đó phần bôi đỏ là quảng trường trung tâm. Nguồn: UBND quận Hai Bà Trưng

Về tên Xuân - Hạ - Thu - Đông, ông Nguyễn Tiến Quang cho biết Hà Nội có khí hậu đặc trưng của miền Bắc với đủ bốn mùa nên đồ án chọn tên các mùa đặt cho 4 quảng trường. "Chúng tôi mong muốn nếu người dân và du khách đi trọn vòng hồ Thiền Quang sẽ được tận hưởng cảm giác của các mùa trong năm ở Thủ đô"- ông Quang giải thích.

Đồ án thiết kế đô thị khu vực xung quanh hồ Thiền Quang tỉ lệ 1/500 nằm trong Đề án không gian đi bộ hồ Thiền Quang và vùng phụ cận. Sau khi cải tạo khu vực hồ Thiền Quang, quận Hai Bà Trưng sẽ mở rộng phố đi bộ quanh hồ. Hiện đã có một số hạng mục được sửa chữa, cải tạo theo đề án không gian đi bộ như cụm di tích ba chùa Thiền Quang, Quang Hoa, Pháp Hoa và nâng cấp Cung Thanh niên tại khu bán đảo, dự kiến hoàn thành trong quý III. Quận Hai Bà Trưng đặt mục tiêu sau khi lấy ý kiến công chúng sẽ hoàn thiện đồ án để trình cấp thẩm quyền vào quý II và được thành phố thông qua năm nay.