Vì sao đội cận vệ tổng thống Hàn Quốc "buông tay" để ông Yoon Suk-yeol bị bắt?

Việc bắt giữ diễn ra sau nỗ lực ban đầu thất bại vào ngày 3-1. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Hàn Quốc một tổng thống đương nhiệm bị các cơ quan điều tra bắt giữ như là nghi phạm hình sự.

Theo Văn phòng Điều tra tham nhũng quan chức cấp cao (CIO), nỗ lực bắt giữ tổng thống lần thứ hai hầu như không gặp phải sự phản kháng nào từ Cơ quan An ninh tổng thống (PSS).

Các nhà điều tra tìm cách bắt giữ Tổng thống Yoon sáng 15-1. Ảnh: Yonhap

Cuộc đột kích hôm 15-1 có một số thay đổi so với nỗ lực đầu tiên diễn ra vào ngày 3-1. Khi đó khoảng 150 điều tra viên và cảnh sát phải rời đi sau hơn 5 giờ đối đầu với khoảng 200 vệ sĩ tổng thống và binh sĩ, những người tạo thành rào chắn để chặn lối vào.

Lần này, cảnh sát đã bắt giữ cũng như xin lệnh bắt giữ những nhân vật chủ chốt của PSS, những người dẫn đầu cuộc kháng cự chống lại vụ bắt giữ ông Yoon vào đầu tháng này. Trong khi đó, các vệ sĩ của tổng thống dường như có lập trường thụ động hơn khi đối mặt khoảng 1.000 điều tra viên và cảnh sát.

CIO cho biết về cơ bản không có xô xát nào xảy ra giữa nhóm điều tra chung và nhóm an ninh của tổng thống. Không có quan chức PSS nào cố ngăn cản lực lượng thực hiện nhiệm vụ bắt giữ ông Yoon, khác với nỗ lực bắt giữ hôm 3-1.

Cuộc phản kháng đáng kể duy nhất mà lực lượng điều tra chung đối mặt là từ những người biểu tình ủng hộ ông Yoon vào khoảng 6 giờ 30 phút (giờ địa phương) và một cuộc ẩu đả khác với ít nhất 20 nhà lập pháp cũng như một số quan chức Đảng Quyền lực Nhân dân cầm quyền vào khoảng 5 giờ 40 phút (giờ địa phương) trước khi vào dinh thự.

Rút kinh nghiệm từ nỗ lực bất thành lần đầu, 200 cảnh sát đã đi theo một con đường khác để vượt qua nhiều rào chắn được dựng lên bên trong dinh thự hôm 15-1. Trong khi đó, PSS không phản kháng đáng kể khi luật sư của ông Yoon đã cố gắng thương lượng với CIO để tổng thống "tự nguyện" ra thẩm vấn.

Ông Yoon phát biểu trước khi bị bắt

Theo tờ The Korea Herald, việc PSS giảm bớt sự phản kháng được cho là xuất phát từ bất đồng trong nhóm an ninh của tổng thống. PSS được cho là đã ra chỉ thị cho phép các thành viên từ chối nhiệm vụ an ninh hoặc nghỉ phép nếu muốn.

Báo địa phương Seoul Shinmun đưa tin rằng một số quan chức đã nghỉ phép hưởng lương trước khi nỗ lực bắt giữ lần hai diễn ra. Một tờ báo tiếng Hàn khác là Hankyoreh cho hay nhiều quan chức cấp cao của PSS đã bày tỏ sự bất bình với lệnh của ông Yoon về việc cân nhắc sử dụng vũ lực khi các điều tra viên cố gắng bắt giữ ông lần hai.

Một số người khác được cho là đã kêu gọi Phó giám đốc PSS Kim Seong-hoon tuân thủ lệnh triệu tập của cảnh sát, đồng thời thúc giục ban lãnh đạo đội cận vệ tổng thống không biến nhân viên PSS thành tội phạm. Phó giám đốc PSS Kim Seong-hoon đã tiếp quản PSS sau khi giám đốc PSS Park Jong-joon từ chức.

Một số thông tin chỉ ra rằng đội cận vệ tổng thống đã mệt mỏi vì bế tắc kéo dài trong việc ngăn chặn bắt giữ ông Yoon mà không có căn cứ pháp lý nào. Các chuyên gia pháp lý cũng đã tư vấn cho các quan chức PSS rằng họ có quyền từ chối lệnh của cấp trên nếu lệnh đó bất công hoặc vi phạm pháp luật.