CPI lõi tháng 12 của Mỹ bất ngờ giảm sau 4 tháng dai dẳng, chứng khoán tương lai bật tăng: Lộ trình cắt giảm lãi suất của Fed sẽ ra sao?

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), CPI toàn phần tháng 12 đã tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 2,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Các nhà kinh tế học được Dow Jones khảo sát dự đoán số liệu tương ứng lần lượt là 0,3% và 2,9%.

CPI lõi (loại trừ giá năng lượng và thực phẩm dễ biến động) tăng 3,2% trong tháng 12 so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn so với dự báo là 3,3%. CPI lõi tăng 0,2% so với tháng trước, thấp hơn so với dự báo.

Trước khi báo cáo của tháng 12 được công bố, CPI lõi đã chững lại ở mức 3,3% suốt 4 tháng trước đó. Đây là lần đầu tiên CPI lõi giảm kể từ tháng 7.

CPI toàn phần (đường liền) và CPI lõi (đường đứt) của Mỹ qua các năm.

CPI toàn phần tăng chủ yếu là do giá năng lượng tăng 2,6% trong tháng, trong đó giá xăng tăng 4,4%. Theo BLS, giá năng lượng chiếm khoảng 40% mức tăng của chỉ số. Giá thực phẩm cũng tăng 0,3% trong tháng.

Trên cơ sở năm, giá thực phẩm tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái và giá năng lượng giảm nhẹ 0,5% so với tháng 12/2023.

Giá nhà ở (chiếm 1/3 chỉ số CPI) tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng thấp nhất kể từ tháng 1/2022.

Thị trường chứng khoán tương lai tăng vọt sau khi báo cáo mới nhất cho thấy lạm phát lõi bất ngờ chậm lại trong tháng 12. Chỉ số Dow Jones tương lai lập tức tăng 500 điểm sau báo cáo. Chỉ số S&P 500 và Nasdaq 100 cùng tăng 0,4%.

Mặc dù lạm phát đã hạ nhiệt, những con số mới nhất vẫn cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Một số nhà kinh tế học lập luận rằng việc ông Donald Trump trở thành tổng thống tiếp theo của nước Mỹ khiến lộ trình giảm lạm phát thêm phức tạp. Các chính sách do ông Trump đề xuất như tăng thuế nhập khẩu, cắt giảm thuế nội địa và hạn chế nhập cư được coi là yếu tố có thể thổi bùng lạm phát.

Chủ tịch Fed Jerome Powell

Báo cáo CPI là một trong những dữ liệu kinh tế quan trọng để Fed xem xét và đưa ra quyết định về lãi suất. Thị trường hiện dự đoán Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 1, nhưng vẫn còn những ý kiến trái chiều về số đợt cắt giảm trong năm 2025.

Goldman Sachs dự kiến sẽ có 2 đợt cắt giảm lãi suất trong năm nay, vào tháng 6 và tháng 12. Trong khi đó, Bank of America Securities tin rằng chu kỳ nới lỏng của Fed đã kết thúc.

Lần cắt giảm gần đây nhất của Fed là vào tháng 12/2024. Sau cuộc họp này, các nhà hoạch định chính sách cũng dự kiến sẽ cắt giảm lãi suất 2 lần trong năm nay thay vì 4 lần như dự báo vào tháng 9.

Theo CNBC, Reuters, Yahoo Finance