BofA: Fed có thể tăng lãi suất nếu thước đo quan trọng này tăng trên 3%

Các nhà phân tích cho biết Fed có thể đã hoàn thành chu kỳ nới lỏng sau báo cáo việc làm mạnh mẽ vào tháng 12. Nền kinh tế Mỹ đã bổ sung thêm 256.000 việc làm vào tháng trước, cao hơn dự báo là 164.000 việc làm.

Số liệu này cho thấy nền kinh tế có khả năng duy trì sức mạnh mà không cần thêm các biện pháp kích thích. Thay vào đó, các nhà phân tích cho rằng Fed sẽ chuyển hướng sang tập trung kiềm chế lạm phát.

Nhóm phân tích do Aditya Bhave phụ trách nhận thấy có ít lý do để nới lỏng thêm. Họ cho rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong thời gian dài. Đồng thời, các nhà kinh tế của BofA cảnh báo khả năng tăng lãi suất, đặc biệt là nếu lạm phát vẫn cao hơn so với mức mục tiêu 2% của Fed.

Các nhà phân tích cho biết nếu chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi, không bao gồm giá thực phẩm và năng lượng, tăng trên 3%, các quan chức Fed có thể đưa ra quyết định tăng lãi suất. Ngoài ra, Fed cũng có thể tăng lãi suất nếu dự đoán lạm phát dài hạn tăng.

PCE lõi thường là thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng. Số liệu đã đi ngang trong những tháng gần đây, ở mức cao hơn so với mục tiêu của Fed. Chỉ số tháng 11 cho thấy giá cả tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 0,1% so với tháng 10.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch cũng đã điều chỉnh dự báo cắt giảm lãi suất của họ theo dữ liệu việc làm mới nhất, nâng khả năng giữ nguyên lãi suất trong tháng 1 lên 97%.

Từ nay đến tháng 12, các nhà giao dịch dự kiến Fed sẽ thực hiện thêm một hoặc hai lần cắt giảm nữa. Dự đoán của các nhà giao dịch về khả năng giữ nguyên lãi suất đã tăng lên, với 26% khả năng không cắt giảm, tăng so với mức 13% vào thứ năm tuần trước.

