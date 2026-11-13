Vì sao đường Tây Thăng Long ở Hà Nội vẫn 'nằm im' dù đã cơ bản có mặt bằng sạch?

Lý giải nguyên nhân dự án chưa thể thi công trở lại dù mặt bằng cơ bản đã được giải phóng, đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Đông Ngạc cho biết, khối lượng xây lắp toàn tuyến hiện đạt gần 70%, phần xây lắp được thực hiện theo hợp đồng trọn gói ký từ năm 2018 nên không thể điều chỉnh đơn giá. Trong khi đó, giá vật liệu xây dựng hiện nay đã tăng gấp 4 lần so với thời điểm ký hợp đồng.