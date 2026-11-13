Vì sao đường Tây Thăng Long ở Hà Nội vẫn 'nằm im' dù đã cơ bản có mặt bằng sạch?
Theo Công Minh/VTC News |
13-11-2026 - 08:31 AM |
Bất động sản
Dù mặt bằng đã cơ bản được bàn giao, đường Tây Thăng Long vẫn chưa thể thi công trở lại do vướng hợp đồng cũ, giá vật liệu tăng gấp 4 lần.
Video: Đường Tây Thăng Long vẫn “nằm im” dù đã cơ bản có mặt bằng sạch
Tại nhiều vị trí, người dân phải đi lại trên những lối tạm chật hẹp, nhiều bất tiện.
Theo Công Minh/VTC News
VTC News
Theo VTC News
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