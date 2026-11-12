Vĩnh Long dự kiến xây 3 đập tạm khoảng 65 tỷ đồng để trữ nước ứng phó hạn mặn

Thông tin được ông Lê Quang Răng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long xác nhận với Báo Điện tử VTC News chiều 12/11. Theo ông Răng, để ứng phó với El Nino năm 2026-2027, Sở dự kiến xây 3 đập tạm để ngăn mặn, trữ ngọt phục vụ sản xuất.

“Chúng tôi dự kiến xây đập tạm 80 m gần cầu Ba Lai 1 trên sông Ba Lai và 2 đập trên kênh Phụ Nữ và kênh Chín Thước, mỗi đập 40 m. Kinh phí dự kiến khoảng 65 tỷ đồng. Trong đó, riêng đập trên sông Ba Lai trữ được 15 triệu m3 nước” , ông Răng nói.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cũng nói rằng phương án đề xuất xây 3 đập tạm để ngăn mặn, trữ ngọt sẽ được báo cáo với Chủ tịch UBND tỉnh vào sáng 16/11. Tại đây, lãnh đạo Sở sẽ trình bày rõ mục tiêu, quy mô, kinh phí đầu tư và thời gian thực hiện 3 đập tạm.

Một đoạn sông Ba Lai. (Ảnh: Báo Đồng Khởi).

Theo ông Lê Quang Răng, sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Châu Văn Hòa chủ trì cuộc họp nghe báo cáo công tác phòng, chống, ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn mùa khô 2026-2027 tại các xã khu vực Bến Tre.

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, mùa khô 2026-2027, tình hình xâm nhập mặn có khả năng đến sớm và lấn sâu vào nội đồng. Dự báo từ nửa cuối tháng 11/2026, độ mặn 1‰ có thể xuất hiện tại khu vực cách biển từ 25-30 km. Ranh mặn sâu nhất dự báo xuất hiện vào tháng 2-3/2027, với mức độ tương đương hoặc cao hơn mùa khô 2015-2016.

Để chủ động ứng phó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành kịch bản ứng phó với El Nino năm 2026-2027; đồng thời hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án phòng, chống hạn mặn, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Tỉnh cũng đang quản lý hệ thống công trình thủy lợi quy mô lớn, với 9.797 công trình cống và 10.193 tuyến kênh các loại.

Tại cuộc họp, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất ưu tiên đầu tư đập tạm ngăn mặn trên sông Ba Lai, khu vực gần cầu Ba Lai 1, kênh Chín Thước và kênh Phụ Nữ nhằm trữ ngọt. Công trình khi hoàn thành sẽ góp phần bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, sinh hoạt và bảo vệ vườn cây ăn trái tại các địa phương hưởng lợi.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Châu Văn Hòa, nhiệm vụ ứng phó hạn hán, xâm nhập mặn là trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước đối với Nhân dân, do đó phải chủ động thực hiện quyết liệt, đồng bộ, không để xảy ra tình trạng bị động, bất ngờ trước các diễn biến phức tạp của thiên tai. Công tác cảnh báo phải từ xa, liên tục để đưa thông tin mặn đến tận người dân qua mọi kênh truyền thông. Người dân là chủ thể trong trữ nước ngọt sản xuất và sinh hoạt. Tuyệt đối không chủ quan, người đứng đầu địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm trực tiếp nếu để xảy ra thiệt hại do lơ là.

Phó chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo UBND các xã, phường khảo sát cây trồng, vật nuôi, dụng cụ trữ nước; hoàn thành kịch bản ứng phó tiểu vùng và kế hoạch hỗ trợ hộ nghèo trước ngày 20/11. Sở Tài nguyên và Môi trường, tham mưu vị trí, quy mô, kinh phí đập tạm; thiết lập hệ thống quan trắc mặn từ xa; ban hành lịch thời vụ sản xuất báo cáo Tỉnh ủy ngày 16/11, quan trắc xong tháng 11.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế đánh giá tác động môi trường các đập tạm/cống đập; lập phương án phòng chống ô nhiễm nguồn nước và dịch bệnh hoàn thành trong tháng 11, tuyệt đối không để dân thiếu nước sinh hoạt. Công ty Thủy lợi Bến Tre kiểm tra kỹ thuật cửa cống, nắp cống thủy lực; phối hợp với UBND xã khi vận hành đóng/xả cống thường xuyên, liên tục và phải có thông báo cho dân trước khi xả cống.