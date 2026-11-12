Đấu giá 1,9ha đất làm dự án phát triển nhà ở khu vực Cam Lộ

Tại Quyết định số 4765/QĐ-UBND ngày 10/11/2026, UBND TP Hải Phòng phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện Dự án phát triển nhà ở khu vực Cam Lộ, phường Hồng Bàng.

Khu đất có tổng diện tích 19.505,35 m². Quy mô theo bảng cân bằng sử dụng đất tại Đồ án quy hoạch chỉ tiết tỷ lệ 1/500 được duyệt như sau:

Nguồn: UBND TP Hải Phòng

Về hình thức sử dụng đất, 9.402,18 m² đất ở được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, thời hạn 50 năm kể từ ngày có quyết định giao đất, người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Đối với 10.103,17 m² còn lại (bao gồm: đất cây xanh cảnh quan: 1.548,74 m²; đất văn hóa (nhà sinh hoạt cộng đồng): 89,52 m²; đất bãi đỗ xe cao tầng: 809,26 m²; đất làm đường giao thông: 7.655,65 m²) người trúng đấu giá có trách nhiệm xây dựng hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, tiến độ được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, sau khi hoàn thành việc đầu tư xây dựng, bàn giao cho cơ quan có chức năng để quản lý, sử dụng theo quy định.

Tổng mức đầu tư dự án là 583,4 tỷ đồng. Giá khởi điểm để thực hiện đấu giá là 187,3 tỷ đồng.

Ngoài việc nộp tiền trúng đấu giá, người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp 1,47 tỷ đồng để nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa vào ngân sách TP Hải Phòng; đồng thời phải đóng 1,76 tỷ đồng số tiền tương đương chỉ phí đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật phải dành để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định.

Tổ chức/cá nhân khi đăng ký đấu giá ngoài đáp ứng các điều kiện chung về năng lực tài chính, kinh nghiệm... thì còn phải cam kết tiến độ xây dựng cơ bản là chuẩn bị đầu tư và thi công xây từ quý IV/2026 đến hết quý IV/2031 và đưa dự án vào hoạt động trong quý I/2032.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Hồng Bàng (địa chỉ: Đường 5 mới, phường Hồng Bàng, TP Hải Phòng) là đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất. Thời gian dự kiến đấu giá quý IV/2026.