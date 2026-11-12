Đường Tam Trinh thi công dang dở, lùi tiến độ đến năm 2027

Lý giải việc lùi tiến độ dự án, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết nguyên nhân chính đến từ sự chậm trễ trong công tác giải phóng mặt bằng (tới tháng 6/2026 mới cơ bản hoàn tất). Ngoài ra, do đường Tam Trinh là trục giao thông huyết mạch, nhà thầu phải vừa thi công vừa phân luồng để bảo đảm an toàn, hạn chế tối đa xáo trộn đời sống dân sinh.