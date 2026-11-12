Cử tri phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa kiến nghị giải quyết “điểm nghẽn” về hạ tầng, đô thị và dân sinh

Tổ đại biểu HĐND thành phố gồm các đại biểu: Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội; bà Nguyễn Thị Liễu, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Cầu Giấy và bà Phan Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND phường Nghĩa Đô.

Tại hội nghị, đại diện Tổ đại biểu HĐND thành phố đã thông tin tới cử tri dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2026 của HĐND thành phố, đồng thời thông báo kết quả giải quyết, trả lời các kiến nghị của cử tri tại kỳ tiếp xúc trước. Theo đó, nhiều vấn đề được cử tri quan tâm đã được các cấp, ngành xem xét, giải quyết và có phản hồi.

Tổ đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 (Đơn vị bầu cử số 5) tiếp xúc cử tri các phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa. Ảnh: PV

Cụ thể là tình trạng các dự án chậm triển khai, cơ chế sử dụng tạm thời lòng đường, hè phố, hoàn thiện phần mềm thu, nộp đảng phí, đồng bộ dữ liệu trên ứng dụng VNeID, mở rộng đường ngang Quốc lộ 32 từ khu vực Cầu Diễn đến Cầu Giấy, đẩy nhanh tiến độ dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội và thực hiện tái định cư tại Phú Diễn, Thượng Cát cho người dân phường Yên Hòa.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Công Trình

Tiếp theo buổi tiếp xúc, 7 cử tri của 3 phường đã phát biểu 11 lượt ý kiến, tập trung phản ánh những vấn đề dân sinh, quản lý đô thị, hạ tầng và môi trường.

Cụ thể, cử tri phường Nghĩa Đô bày tỏ bức xúc trước tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng tại đoạn mương hở, dẫn nước thải từ khu vực giáp khu đô thị Starlake đến đường Hoàng Quốc Việt. Tình trạng này gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân, đề nghị thành phố sớm phê duyệt, triển khai dự án ngầm hóa đoạn mương, kết hợp chỉnh trang đô thị. Bên cạnh đó, cử tri kiến nghị di dời cây xăng tại ngã tư Hoàng Quốc Việt - Trần Cung nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn giao thông.

Cử tri phường Nghĩa Đô nêu kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Công Trình

Đối với cử tri phường Yên Hòa, các kiến nghị tập trung vào chất lượng các chung cư tái định cư tại Khu đô thị Trung Hòa - Nhân Chính ngày càng xuống cấp. Sau hơn 20 năm sử dụng, nhiều công trình đã hư hỏng, thang máy thường xuyên gặp sự cố. Cử tri đề nghị thành phố tổ chức đánh giá chất lượng công trình và sớm có giải pháp khắc phục. Ngoài ra, cử tri phản ánh tình trạng chậm cấp 305 “sổ hồng” cho cư dân Chung cư Thăng Long Tower, đề nghị làm rõ những sai phạm của chủ đầu tư, tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Cử tri phường Yên Hòa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: PV

Tại hội nghị, cử tri phường Cầu Giấy cũng đề nghị thành phố quan tâm quy hoạch vị trí lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và trật tự đô thị. Đồng thời đề nghị thành phố rà soát, sắp xếp, kiện toàn tổ chức và hoạt động của các hội quần chúng theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Cử tri phường Cầu Giấy nêu những vấn đề liên quan trên địa bàn. Ảnh: PV

Thay mặt Tổ đại biểu HĐND thành phố, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng ghi nhận các ý kiến, kiến nghị xác đáng của cử tri, đồng thời đề nghị chính quyền các phường trực tiếp trao đổi, trả lời từng vấn đề cử tri nêu.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô và Yên Hòa đã trả lời 11 lượt ý kiến, thông tin về những khó khăn, kết quả thực hiện, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục kiểm tra, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền và phối hợp với cơ quan chức năng tháo gỡ vướng mắc.

Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Ngô Ngọc Phương trả lời những kiến nghị mà cử tri nêu tại hội nghị. Ảnh: Công Trình

Phát biểu kết luận hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cử tri và sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền 3 phường trong tổ chức hội nghị. Đồng chí yêu cầu các phường tập trung giải quyết những vấn đề cử tri phản ánh, nhất là tình trạng xuống cấp của các chung cư tái định cư, chậm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, các bất cập về cấp, thoát nước và việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức, hoạt động của các hội quần chúng ở cơ sở. Trên cơ sở đó, các địa phương cần phối hợp với cơ quan chức năng rà soát toàn diện những vướng mắc, xác định rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan, tập trung tháo gỡ để sớm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2026, thành phố Hà Nội đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Tăng trưởng kinh tế của Hà Nội trong 3 quý đầu năm 2026 đạt 8,85%; thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng cả năm trên 10%. Để hiện thực hóa mục tiêu này, thành phố đang tập trung tháo gỡ khó khăn, phát huy hiệu quả các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô, cùng với việc triển khai 61 nghị quyết và 18 nghị quyết chuyên đề nhằm giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, dự kiến trong năm 2026-2027, thành phố triển khai công tác giải phóng mặt bằng đối với khoảng 1.428 dự án lớn, nhỏ, trong đó có 27 dự án trọng điểm. Nhiều dự án có quy mô lớn, mang tính chiến lược như các tuyến đường Vành đai 2,5, Vành đai 3,5, Vành đai 4, trục cảnh quan sông Hồng, Khu liên hợp thể thao Olympic, hệ thống đường sắt đô thị và các dự án cầu vượt sông Hồng. Đây là những công trình quan trọng, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân.

Các cử tri quan tâm đến việc giải quyết "điểm nghẽn" về hạ tầng, đô thị và dân sinh trên địa bàn. Ảnh: PV

Để đạt được những kết quả khả quan như trên, theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 3 phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô, Yên Hòa. Đặc biệt là sự đồng thuận, ủng hộ của người dân trong triển khai các dự án trọng điểm, nhất là dự án đường Vành đai 2,5 đi qua địa bàn phường Cầu Giấy và Yên Hòa. Mặc dù còn những khó khăn, vướng mắc liên quan đến phương án tái định cư, nhiều hộ dân vẫn sẵn sàng bàn giao mặt bằng, thể hiện tinh thần trách nhiệm, đặt lợi ích chung và sự phát triển của Thủ đô lên trên lợi ích trước mắt.

Với trách nhiệm là đại biểu HĐND thành phố, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được phân công theo dõi, chỉ đạo 3 phường, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định sẽ quan tâm, đôn đốc giải quyết nhanh chóng những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở; đồng thời yêu cầu chính quyền các phường chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, không để tồn đọng, kéo dài, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.