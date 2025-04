Vì sao Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs bị bắt tạm giam và khám xét nơi ở?

Khởi tố 5 bị can có dấu hiệu tội phạm sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng

Chiều 4/4, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an cho biết đã công bố quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc và các quyết định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao đối với 5 bị can gồm:

Nguyễn Phong, chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Asia life;

Lê Tuấn Linh, giám đốc, đại diện pháp luật Công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt;

Lê Thành Công, thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt;

Phạm Quang Linh, còn gọi là Quang Linh Vlog, thành viên hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt;

Nguyễn Thị Thái Hằng, còn gọi là Hằng Du mục; chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Chị em rọt.

Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs trong một phiên livestream (Ảnh: FB Hằng Du Mục)

Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã xác định các bị can có dấu hiệu tội phạm sản xuất hàng giả là thực phẩm và lừa dối khách hàng, theo quy định tại điều 193 và điều 198 Bộ luật hình sự.

Căn cứ các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và bắt, tạm giam đối với 5 bị can.

Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs từng quảng cáo sai sự thật như thế nào?

Trước đó, Hằng Du Mục, Quang Linh Vlogs đã tham gia livestream quảng bá sản phẩm kẹo rau củ Kera của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER Group), do Công ty Cổ phần Asia Life (Đắk Lắk) sản xuất.

Trong livestream quảng cáo, họ khẳng định "1 viên kẹo tương đương với 1 đĩa rau". Tuy nhiên, tuyên bố này đã gây tranh cãi vì bị cho là sai sự thật.

Tại cuộc gặp báo chí chiều 14/3, Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục đều lên tiếng xin lỗi người dùng. Trong đó, Hằng Du Mục trần tình "đây là sản phẩm bổ sung, không phải thực phẩm chức năng, trước khi đưa ra thị trường đã kiểm tra thành phần". Cô tự nhận "bản thân còn non trẻ, ít kinh nghiệm" nên trong quá trình chia sẻ, phát ngôn "hơi thái quá" khiến mọi người hiểu lầm.

Hằng Du mục xin lỗi và nói "bản thân còn non trẻ, ít kinh nghiệm" nên trong quá trình chia sẻ, phát ngôn "hơi thái quá" khiến mọi người hiểu lầm (Ảnh: Lao động).

Trong kết quả kiểm nghiệm ban đầu công bố ngày 20/3, đại diện Cục An toàn Thực phẩm ghi nhận việc quảng cáo thổi phồng "1 viên kẹo tương đương 1 đĩa rau" khiến dư luận phản ứng.

Cơ quan này cho biết, kết quả kiểm nghiệm kẹo rau củ Kera có chỉ tiêu đường, đạm, chất béo và năng lượng "cơ bản phù hợp với công bố", song chưa nói rõ hàm lượng chất xơ.

Đến ngày 20/3, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ban hành quyết định xử phạt Quang Linh Vlogs và Hằng Du Mục mỗi người 70 triệu đồng do quảng cáo không đúng, gây nhầm lẫn về chất lượng sản phẩm đã được công bố.

Nguyễn Thị Thái Hằng, 30 tuổi, sở hữu kênh TikTok Hằng Du Mục 4,9 triệu lượt thích, tài khoản Facebook 2,2 triệu người theo dõi, nổi tiếng thông qua các video với nội dung về cuộc sống, du lịch tại Trung Quốc. Phạm Quang Linh, 28 tuổi, được biết đến với các video về cuộc sống Châu Phi, có hàng chục triệu lượt theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Gần đây, cả 2 thường xuyên xuất hiện trong các video livestream bán hàng trên mạng xã hội, có những video thu hút hàng triệu lượt xem và hàng nghìn lượt mua hàng.