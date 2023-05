Vì sao không nên bật điều hoà dưới 26 độ?

Điều hòa là loại thiết bị đã phổ biến và trở nên quen thuộc với tất cả mọi người, thậm chí có mặt trong hầu hết các gia đình. Tuy nhiên, cách dùng điều hòa sao cho đúng, tiết kiệm điện mà vẫn an toàn với sức khỏe của các thành viên trong gia đình vẫn luôn là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Việc bật điều hòa ở mức nhiệt độ nào chính là một trong số đó.

Giải đáp cho câu hỏi này, trước tiên, mọi người cần biết, tùy vào nhiệt độ bên trong phòng so với nhiệt độ môi trường mà ta có câu trả lời khác nhau cho các câu hỏi trên. Tuy nhiên, thông thường, điều hòa sẽ làm mát hiệu quả nhất khi nhiệt độ dàn nóng dưới 48°C và nhiệt độ phòng từ 19°C trở nên.

(Ảnh minh hoạ)

Theo các chuyên gia, để tiết kiệm điện khi sử dụng điều hòa, bạn nên để nhiệt độ điều hòa ở mức chênh lệch so với nhiệt độ bên ngoài từ 6 tới 10°C.



Như vậy có nghĩa là, khi nhiệt độ bên ngoài ở mức 40°C thì việc bật điều hòa ở mức 30°C sẽ giúp tiết kiệm điện mà vẫn đủ độ mát. Còn trong trường hợp bạn đặt mức nhiệt dưới 25°C thì máy sẽ phải hoạt động hết công suất và chắc chắn sẽ rất tốn điện.

Tuy nhiên, nếu như nhiệt độ bên ngoài phòng chỉ khoảng 30 - 35 độ, bạn nên đặt nhiệt độ điều hòa khoảng 26 - 28 độ để tiết kiệm điện. Nếu để điều hòa ở 30 độ, cục nóng điều hòa đóng ngắt liên tục. Mỗi khi khởi động cục nóng sẽ tiêu tốn một lượng điện năng khá lớn.

Còn khi bạn cài đặt điều hòa ở mức nhiệt độ thấp khoảng dưới 16 độ C sẽ khiến chúng phải hoạt động liên tục với công suất tối đa để đưa căn phòng đạt được mức nhiệt độ như bạn mong muốn. Nếu điều này được thực hiện liên tục trong thời gian dài có thể làm tăng số điện năng tiêu thụ hàng tháng lên gấp 3 hoặc 4 lần so với việc cài đặt mức nhiệt ở mức độ thông thường từ 25 - 27 độ C.

Đồng thời, theo chuyên gia bộ năng lượng Mỹ, nhiệt độ tốt nhất khi sử dụng điều hòa là ở mức từ 24 - 27 độ C. Nhưng đây là mức nhiệt độ nên sử dụng cho ban ngày, còn ban đêm nên ở mức 28 độ C. Lý do là bởi:

Ban đêm nhiệt độ trung bình có xu hướng giảm, đồng thời cơ thể cũng sẽ không cần vận động nhiều như ban ngày. Do đó cơ thể sẽ không tiết nhiều mồ hôi nên nếu bạn để mức nhiệt như ban ngày sẽ dễ bị cảm lạnh hơn. Ngoài ra còn khiến bạn sẽ dễ bị chuột rút khi đi ngủ.

Vào buổi tối trước khi đi ngủ, bạn chỉnh nhiệt độ lên mức 28 độ còn giúp tiết kiệm năng lượng đến 10% hóa đơn tiền điện.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN khuyến nghị các hộ sử dụng điện sinh hoạt không đặt nhiệt độ điều hòa dưới 26 độ C để tiết kiệm điện. Thông tin nằm trong văn bản được EVN gửi đến các tỉnh, thành phố về việc đẩy mạnh tiết kiệm điện mùa khô 2023. Trong thông báo về tình hình hoạt động hôm 15/5, EVN cũng nói "mong nhận được sự chia sẻ và phối hợp của người dân và khách hàng" trong việc sử dụng điện tiết kiệm, nhất là giờ cao điểm buổi trưa từ 11h30 đến 14h30 và buổi tối từ 20h đến 22h.