Vì sao không nên tráng bát đĩa trước khi cho vào máy?

Thói quen xả nước tráng qua từng chiếc bát trước khi xếp vào máy rửa bát xuất phát từ tâm lý muốn đảm bảo độ sạch và giảm tải cho thiết bị. Tuy nhiên, tráng bát qua nước và gạt bỏ thức ăn thừa là hai thao tác hoàn toàn khác nhau về bản chất lẫn hiệu quả sử dụng.

Chỉ cần gạt thức ăn thừa, không cần rửa hộ máy

Theo chương trình ENERGY STAR thuộc Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ, việc tráng bát đĩa bằng tay trước khi cho vào máy gây lãng phí nguồn nước đáng kể do lượng nước này cộng dồn với chu trình rửa tự động. Các dòng máy rửa bát hiện đại cùng chất tẩy rửa chuyên dụng vốn được thiết kế tối ưu để tự xử lý hoàn toàn vết bẩn và mảng bám dầu mỡ.

Đồng quan điểm này, thương hiệu Bosch tại Việt Nam cũng hướng dẫn người dùng chỉ cần gạt sạch cặn thức ăn thừa thay vì đứng tráng từng chiếc bát dưới vòi nước. Thao tác chuẩn bị đúng cách và nhanh gọn nhất là gạt bỏ toàn bộ cơm thừa, xương dăm hay mảng bám lớn vào thùng rác trước khi xếp bát đĩa vào khoang chứa để tránh làm tắc bộ lọc. Những phần nước sốt hay vệt mỡ bám còn lại hoàn toàn có thể để thiết bị tự làm sạch theo đúng thiết kế của nhà sản xuất.

Cơ chế cảm biến nhận diện độ bẩn

Nhiều dòng máy rửa bát hiện đại được trang bị hệ thống cảm biến thông minh có khả năng tự động nhận biết độ bẩn của bát đĩa để điều chỉnh thời gian và lượng nước phù hợp. Thương hiệu Whirlpool lưu ý rằng việc tráng bát quá sạch trước khi cho vào khoang rửa có thể khiến cảm biến nhận diện sai lệch, đánh giá tải rửa sạch hơn thực tế và tự động thu ngắn chu trình làm sạch.

Điều này không đồng nghĩa với việc bát đĩa càng bẩn thì thiết bị rửa càng sạch. Nguyên lý đúng là người dùng không nhất thiết phải làm thay phần việc của máy nếu thiết bị sở hữu chương trình tự điều chỉnh theo độ bẩn. Để đảm bảo máy vận hành hiệu quả và bền bỉ nhất, gia đình nên tham khảo kỹ hướng dẫn sử dụng từ nhà sản xuất cho từng model cụ thể.

Xử lý bát đĩa đúng cách

Bỏ bước tráng bằng tay tuyệt nhiên không đồng nghĩa với việc đưa nguyên đĩa ăn còn ngập cặn bẩn vào khoang rửa. Việc gạt bỏ hoàn toàn thức ăn thừa vẫn là công đoạn bắt buộc để bảo vệ hệ thống lọc và vòi phun của thiết bị.

Trường hợp bát đĩa gom lại để rửa một lần khiến vết bẩn khô cứng, gia đình không cần đứng xả nước tráng từng chiếc dưới vòi. Chương trình ENERGY STAR gợi ý người dùng nên tận dụng chế độ tráng chờ hoặc ngâm tự động của máy, giải pháp này vừa làm mềm mảng bám hiệu quả vừa tiết kiệm nước hơn nhiều so với việc tráng thủ công.

Tuy nhiên, các trường hợp ngoại lệ như vết xoong nồi cháy khét hay máy rửa bát đời cũ vẫn đòi hỏi cách xử lý riêng biệt theo đúng khuyến cáo từ nhà sản xuất.

Lợi ích lớn nhất của việc bỏ qua công đoạn tráng bát không nằm ở việc biến thiết bị thành một mẹo thần kỳ giúp bát đĩa sạch hơn, mà thực chất giúp gia đình cắt giảm một bước làm việc thủ công và tránh lãng phí nguồn nước sinh hoạt. Chương trình ENERGY STAR đã đúc kết thực hành tối ưu này qua nguyên tắc đơn giản "gạt, đừng tráng".