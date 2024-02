Vì sao mạng xã hội “X” vẫn được gọi là Twitter ?

Vào cuối năm 2022, tỷ phú công nghệ Elon Musk đã mua lại mạng xã hội Twitter với giá 44 tỷ USD, bao gồm 33,5 tỷ USD vốn cổ phần.

Trước đó, Twitter ra mắt công chúng vào ngày 15/7/2006 và chỉ trong vòng vài năm đã tạo dựng được sự công nhận thương hiệu rộng rãi.

Đầu năm 2023, Twitter Inc, công ty mẹ của nền tảng này, đã được đổi tên thành X Corp. Cùng với đó, sau hơn 17 năm khi Twitter ra mắt công chúng, Elon Musk cũng đã bắt đầu đổi thương hiệu nền tảng này thành mạng xã hội X .

Mạng xã hội Twitter đã được công bố đổi tên thành X (Ảnh:Kirill Kudryavtsev/AFP/Getty Images)

Twitter Inc không phải là công ty công nghệ lớn đầu tiên thay đổi thương hiệu trong những năm gần đây. Cũng giống như việc các công ty mẹ của Google và Facebook lần lượt thay đổi thành Alphabet và Meta.

Mặc dù logo đã bị thay đổi và nội dung trên nền tảng cũng đã thay đổi nhưng người dùng không thể “tạm biệt thương hiệu Twitter” như người chủ sở hữu mới.

Trong khi một số người (chủ yếu là người hâm mộ Elon Musk) ưa chuộng thương hiệu X, thì hầu hết những người dùng khác lại không thuận theo.

Một số hãng tin vẫn thường gọi Twitter là “X, nền tảng trước đây gọi là Twitter”.

Điều này có thể một phần là để tránh nhầm lẫn. Theo các chuyên gia, đó cũng có thể là do tâm lý trong thiết kế và xây dựng thương hiệu.

Ramon Jimenez, Giám đốc toàn cầu của công ty tư vấn thương hiệu Wolff Olins, cho biết: “Twitter đã trở thành một trong số ít công ty “có trải nghiệm sản phẩm độc đáo đến mức tên thương hiệu của nó đồng nghĩa với một hành vi”. “Chúng tôi ‘tweet’, chúng tôi ‘google’, chúng tôi ‘uber’, v.v.”

Mặc dù Twitter vẫn chưa thực sự hoàn hảo nhưng mọi người vẫn đổ xô đến nền tảng này.

Đối với nhiều người, Twitter là nơi để chia sẻ suy nghĩ của họ về các sự kiện lớn cũng như các cột mốc quan trọng - từ công việc mới cho đến các cam kết và du lịch. Đối với các nhà báo, đó là một cách để bắt kịp xu hướng văn hóa và tiếp cận các nguồn tin tiềm năng. Đối với những nhân vật của công chúng, đó là một cách để kết nối với những người theo dõi và có vẻ dễ tiếp cận với mọi người hơn.

Ông Marty Neumeier, cố vấn thương hiệu và giám đốc chuyển đổi tại Liquid Agency - một công ty thương hiệu cho biết: “Cái tên Twitter có ý nghĩa gì đó rất đặc biệt đối với người dùng”.

Theo thông tin từ nhà báo Zoë Schiffer cho biết, Elon Musk đã yêu thích thương hiệu X trong nhiều thập kỷ qua. Ông muốn đặt tên công ty khởi nghiệp đầu tiên của mình là X, đó là một trong những lý do chính khiến ông bất hòa với những người đồng sáng lập của mình. Ông cũng đặt tên cho một trong những đứa con trai của mình là X.

“Ngay từ thời điểm quyết định mua Twitter, ông đã bắt đầu nói với các cộng sự thân thiết của mình rằng ‘Đây là cơ hội để tôi hồi sinh x.com' ”.

Theo thông tin đăng tải trên X, Elon Musk cho biết việc đổi thương hiệu Twitter là một phần trong nỗ lực biến nền tảng này thành “ứng dụng mọi thứ” - một ứng dụng kết hợp liền mạch các trải nghiệm thành một giao diện.

Mặc dù một số tính năng mới đã được tích hợp trước khi đổi thương hiệu , chẳng hạn như người đăng ký Blue có thể tải lên video dài hàng giờ và gửi bản ghi nhớ giọng nói trong tin nhắn trực tiếp. Nhưng tầm nhìn của Elon Musk vẫn chưa được hiện thực hóa đầy đủ vào thời điểm đổi thương hiệu vào năm ngoái.

Theo các chuyên gia, nhiều người dùng chưa chấp nhận việc Twitter được đổi tên thành mạng xã hội X. Bà Schiffer cho biết điều này một phần là do chính nền tảng cốt lõi chưa thực sự thay đổi.

Ngoài ra, bà Schiffer cho biết thêm: “Tôi nghĩ việc đặt tên thương hiệu cho công ty hoàn toàn mới khác với việc thay tên đổi họ của một công ty đã những dấu ấn nhất định”.

Với tính năng gọi thoại và video, việc bổ sung Grok AI vào nền tảng và thanh toán trực tuyến sắp ra mắt vào cuối năm nay, X cuối cùng có thể sẽ tạo ra sự khác biệt theo cách lớn hơn. Mặc dù liệu điều đó có đủ để mọi người ngừng gọi X là Twitter vẫn chưa được xác định.

Những người hâm mộ của Musk nằm trong số những người lên tiếng ủng hộ việc đổi thương hiệu nhiều nhất nhưng họ không phải là những người duy nhất. Bà Schiffer đề cập rằng nhiều cựu nhân viên của Twitter cảm thấy nhẹ nhõm khi Musk tuyên bố đổi thương hiệu, bởi vì công ty không còn giống với công ty mà họ đã mất nhiều năm xây dựng và bảo vệ.

Biểu tượng chú chim xanh của Twitter (Ảnh:Justin Sullivan/Getty Images North America/Getty Images)

Ông Marty Neumeier, chuyên gia về thương hiệu cho biết, việc đổi tên Twitter thành X cho đến nay đã thất bại trong văn hóa chính thống bởi vì cái tên này “không nổi bật” và “trông giống như in sai”.

Cùng với đó, ông James Withey, Giám đốc Đổi mới & Chiến lược Điều hành Toàn cầu của chuyên gia thương hiệu Landor cho biết, việc thay đổi tên sẽ cần một số thời gian để làm quen - giải thích rằng mọi người vẫn gọi Nissan là “Datsun” trong một thời gian sau khi hãng đổi thương hiệu vào những năm 80.

Ông Withey cho biết thêm, việc đổi tên thương hiệu X có thể có một hành trình khó khăn hơn do đây là một trường hợp bất thường khi một thương hiệu đã có sức ảnh hưởng văn hóa trong hơn một thập kỷ được đổi tên chỉ sau một đêm. Ông nói: “Việc lựa chọn tên mới không giúp ích gì, vì nó chỉ là một chữ cái và không gợi lên trải nghiệm người dùng, giống như Twitter. X cũng không được sử dụng như một động từ".

Một bài đăng trên mạng xã hội X của người dùng

Kể từ khi đổi thương hiệu, một số người dùng X đã tiếp tục ủng hộ thương hiệu cũ của nền tảng. Khi một tài khoản thực hiện cuộc thăm dò hỏi người dùng gọi nền tảng này là gì, gần 95% trong số 33.210 phiếu bầu là dành cho Twitter. Những người hâm mộ khác đã tạo ra những chiếc áo phông có in dòng chữ “I Still Call It Twitter” (tôi vẫn gọi đó là Twitter) ở mặt trước.

Theo thông tin được đăng tải trên mạng xã hội Reddit, người hâm mộ Twitter đã tỏ ra ác cảm với cái tên X đến mức cực độ. Sau thông báo đổi thương hiệu, một người dùng đã hỏi liệu cả một thế hệ có thể khởi kiện tập thể để ngăn chặn việc đổi thương hiệu hay không.