Vì sao ngày càng nhiều doanh nghiệp chuộng chạy bộ?

Chỉ trong 4 năm qua, ứng dụng chạy bộ UpRace đã ghi nhận hơn 2.400 sự kiện chạy bộ được tổ chức, với gần 500.000 người tham gia đến từ hơn 150 doanh nghiệp, trường học và câu lạc bộ thể thao. Các giải chạy offline cũng được tổ chức ngày càng nhiều, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM…

Xu hướng phát triển hoạt động đoàn thể mới

Với nhiều doanh nghiệp, phong trào chạy bộ đang là "xu hướng mới" để phát triển các hoạt động đoàn thể, lan tỏa tinh thần đồng đội, phát triển văn hóa doanh nghiệp. Không ít doanh nghiệp hiện đã và đang sở hữu những CLB chạy của riêng mình, tham gia đông đảo các giải chạy lớn như Viettel Run Club, FPT Run Club, VPIron (VP Bank)....

Bên cạnh các giải chạy bộ offline, họ cũng đẩy rất mạnh các sự kiện chạy bộ trên nền tảng trực tuyến, đặc biệt là trên ứng dụng UpRace.

Đơn cử như "SeABank run for the future (SeARun)" là hoạt động chạy bộ do SeABank tổ chức trên nền tảng UpRace qua nhiều năm với quy mô lớn và nội dung thi đấu hấp dẫn. Không đơn thuần là hoạt động gắn kết nội bộ doanh nghiêp, SeARun còn mang nhiều ý nghĩa về giá trị và trách nhiệm cộng đồng. Mới đây nhất, mùa giải 2023 được tổ chức với 3 chặng đua khác nhau. Chỉ tính riêng chặng 2 - Let’s go Green, sự kiện đã thu về 815.507 km cùng 8.668 người tham gia, đạt mục tiêu gây quỹ trồng 25.000 cây xanh, tương ứng với số tiền 500 triệu đồng.

Giải chạy "SeABank Run For The Future 2023". Ảnh: UpRace.

Công ty Cổ phần Bất động sản Tiến Phước, trong dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, cũng đã tổ chức giải chạy "TPPro – Vững vàng tiến bước" trên nền tảng UpRace nhằm đóng góp vào Quỹ Từ thiện Tien Phuoc Foundation. Sự kiện thu hút gần 250 người tham gia, gồm cả đội ngũ y bác sỹ và nhân viên của Bệnh viện Quốc tế Mỹ (thành viên thuộc tập đoàn Tiến Phước). Các "vận động viên" đã hoàn thành 14.079km, đóng góp số tiền gần 70 triệu cho quỹ từ thiện hướng về cộng đồng.

Nét khác biệt lớn nhất của các sự kiện chạy bộ này so với các giải chạy truyền thống nằm ở ý tưởng người tham gia vừa có thể chạy bộ và đóng góp công sức cho các hoạt động cộng đồng cùng lúc. Trong đó, dự án chạy bộ thường niên vì cộng đồng UpRace là sự kiện lớn nhất năm, sẽ trở lại mùa thứ 6 từ ngày 6/10 đến 29/10/2023.

Trong 24 ngày này, các doanh nghiệp sẽ tạo đội để tham gia UpRace và tổng thành tích chạy ghi nhận được sẽ được các doanh nghiệp tài trợ quy đổi thành tiền ủng hộ cho các tổ chức xã hội đồng hành (mỗi km tương ứng 1.000 đồng). Năm nay, 3 tổ chức xã hội uy tín đồng hành cùng UpRace gồm có: Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam (ASVHO), Trung tâm GreenViet. Như vậy khi tham gia UpRace, các doanh nghiệp không chỉ xây dựng phong trào thể thao tập thể mà còn tạo điều kiện để mỗi nhân viên của mình góp sức cho các hoạt động cộng đồng giàu ý nghĩa.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn có thể trở thành đối tác tài trợ cho dự án UpRace, thay mặt người chạy bộ đóng góp nguồn quỹ cho các tổ chức xã hội, giúp Vừ A Dính trao tặng học bổng cho các em học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số và vùng hải đảo có hoàn cảnh khó; cùng GreenViet kiến tạo 50 hecta rừng cây gỗ lớn trong dự án "Mang rừng về nguyên bản" và giúp ASVHO hỗ trợ sinh kế cho người nghèo, phẫu thuật thay thủy tinh thể cho người khuyết tật.

Đồng hành cùng ASVHO hỗ trợ người nghèo phẫu thuật thay thủy tinh thể

"Hiện nay, các dự án CSR nói chung, không còn là việc một doanh nghiệp bỏ tiền ra để tài trợ các hoạt động cộng đồng mà nó còn đòi hỏi sự tham gia, góp sức từ toàn thể đội ngũ nhân sự lẫn những người bên ngoài của tổ chức để cùng nhau thực hiện những dự án ý nghĩa. Một dự án có sức ảnh hưởng lớn cùng với cách thức gây quỹ tạo ra được nhiều lợi ích đa chiều như UpRace thực sự đáp ứng đầy đủ tiêu chí của một dự án CSR mà chúng tôi hướng đến", bà Lê Hiền Trang, Đại diện Truyền thông Ngân hàng CIMB Việt Nam – doanh nghiệp đồng hành cùng UpRace, chia sẻ.