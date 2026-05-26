Vì sao người nộp thuế phải xác thực sinh trắc học?

Một số hướng dẫn thực hiện sinh trắc học của ngành thuế

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa ban hành Công văn số 3078/CT-NVT về việc xác thực sinh trắc học người đại diện theo pháp luật khi đăng ký, thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Theo đó, đối tượng phải xác thực sinh trắc học bao gồm: doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử; đối tượng điều chỉnh thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử do thay đổi thông tin về người đại diện theo pháp luật; đại diện hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; chủ doanh nghiệp tư nhân (gọi tắt người đại diện pháp luật).

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó trưởng Thuế TP HCM, xác thực sinh trắc học người đại diện pháp luật sẽ góp phần bảo đảm an toàn, chính xác trong việc xác định danh tính người nộp thuế, phòng ngừa rủi ro gian lận, giả mạo thông tin.

Đồng thời, xác thực sinh trắc học người đại diện pháp luật được thực hiện sau khi Cổng thông tin hóa đơn điện tử - chứng từ điện tử có thông báo tiếp nhận tờ khai đăng ký, hoặc thay đổi thông tin đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử.

Để tránh trục trặc, ông Dũng lưu ý người đại diện theo pháp luật cần có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên ứng dụng VNeID và đã cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile.

Thông tin về người đại diện theo pháp luật tại dữ liệu đăng ký thuế của cơ quan thuế phải khớp, đúng với thông tin định danh của cá nhân trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Khi xác thực sinh trắc học, người đại diện pháp luật cần thực hiện các thao tác như sau:

Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng eTax Mobile – chọn chức năng hóa đơn điện tử, rồi chọn tiếp mục tờ khai chờ xác thực.

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình tờ khai chờ xác thực. Người đại diện pháp luật nhấn nút sinh trắc họс.

Bước 3: Ứng dụng điều hướng sang ứng dụng VNeID của Bộ Công an. Người đại diện pháp luật đăng nhập app VneID (đã định danh mức độ 2) và chọn xác nhận chia sẻ.

Bước 4: Nhập passcode hợp lệ. Hệ thống hiển thị màn hình chia sẻ thông tin thành công.

Bước 5: Người đại diện pháp luật thực hiện các bước xác thực gương mặt theo hướng dẫn. Sau khi thực hiện sinh trắc học thành công, hệ thống hiển thị màn hình kết quả xác thực.

Bước 6: Nhấn nút gửi tờ khai để gửi tờ khai tới cơ quan thuế.

Bước 7: Tra cứu thông báo chấp nhận hay không chấp nhận tờ khai trên ứng dụng eTax Mobile.