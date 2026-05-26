Chiêu lừa đảo mới mùa thi lớp 10: Giả danh giáo viên xin mã định danh, mã hồ sơ điện tử

Theo đó, các đối tượng thường gọi điện với lý do “hồ sơ chưa hoàn tất”, “thiếu mã định danh”, “sai thông tin trên hệ thống” hoặc yêu cầu phụ huynh cung cấp mã OTP, mã hồ sơ điện tử để “xác nhận dữ liệu” trước khi kỳ thi diễn ra.

Nhiều phụ huynh cho biết các cuộc gọi này được thực hiện khá chuyên nghiệp, đối tượng nắm được một số thông tin cơ bản của học sinh nên dễ khiến người nghe mất cảnh giác.

Trước tình trạng trên, Sở GD&ĐT TP.HCM đã phát đi cảnh báo, khẳng định toàn bộ công tác đăng ký và rà soát hồ sơ tuyển sinh lớp 10 đã được hoàn tất trên hệ thống chung của ngành giáo dục. Do đó, mọi cuộc gọi yêu cầu phụ huynh cung cấp thêm mã định danh, mã hồ sơ điện tử, thông tin tài khoản hoặc mã xác thực vào thời điểm này đều có dấu hiệu lừa đảo.

Đại diện ngành giáo dục cho biết mọi thông báo chính thức liên quan đến kỳ thi tuyển sinh sẽ được chuyển trực tiếp thông qua nhà trường hoặc giáo viên chủ nhiệm, không yêu cầu phụ huynh cung cấp thông tin cá nhân qua điện thoại từ các số lạ.

Theo các chuyên gia an ninh mạng, mùa tuyển sinh và thi cử thường là thời điểm các đối tượng lừa đảo gia tăng hoạt động do đánh trúng tâm lý lo lắng của phụ huynh và học sinh.

Nếu phụ huynh làm theo hướng dẫn, cung cấp mã OTP hoặc thông tin cá nhân, kẻ gian có thể sử dụng để chiếm quyền truy cập tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo khác.

Ngoài hình thức gọi điện, một số đối tượng còn gửi đường link giả mạo website tuyển sinh, yêu cầu đăng nhập tài khoản hoặc cập nhật thông tin hồ sơ. Các trang web này thường được thiết kế giống giao diện của cơ quan quản lý giáo dục nhằm đánh lừa người dùng.

Ngành giáo dục khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không cung cấp mã xác thực, số căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc hình ảnh giấy tờ cá nhân cho người lạ. Đồng thời, phụ huynh cũng không nên đăng tải công khai giấy báo dự thi, giấy tờ tùy thân hay thông tin học sinh lên mạng xã hội để tránh bị lợi dụng.

Trong trường hợp nhận được cuộc gọi đáng ngờ, phụ huynh nên liên hệ trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm hoặc nhà trường để xác minh thông tin thay vì làm theo hướng dẫn từ người gọi.