Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 23 triệu đồng từ tài khoản Dương Hữu Tưởng

Hà Giang | 25-05-2026 - 20:31 PM | Kinh tế số

Sau khi nhận được tin báo của chị Dương Thị Hồng, Công an xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên đã tiến hành xác minh giao dịch chuyển khoản 23 triệu đồng.

Công an xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên xác minh, hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển nhầm (Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên)

Mới đây, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Tân Thành đã hỗ trợ chị Dương Thị Hồng (sinh năm 1983, trú tại xóm Giếng Mật, xã Tân Thành) trả lại tài sản cho người chuyển khoản nhầm.

Trước đó, lực lượng Công an xã đã tiếp nhận trình báo của chị Hồng về việc tài khoản ngân hàng nhận được số tiền 23 triệu đồng từ số tài khoản của người lạ tên DUONG HUU TUONG.

Công an xã Tân Thành đã nhanh chóng xác minh và xác định được chủ tài khoản trên là anh Dương Hữu Tưởng (sinh năm 1998, trú tại xóm Thắng Lợi, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên). Do sơ suất, anh Tưởng đã chuyển nhầm số tiền 23 triệu đến số tài khoản của chị Hồng.

Cơ quan Công an thông tin, sau khi hoàn thiện các thủ tục theo quy định pháp luật, vào ngày 16/5, chị Dương Thị Hồng đã hoàn trả đầy đủ số tiền 23 triệu đồng cho anh Dương Hữu Tưởng.

Phong tỏa tài khoản ngân hàng với những ai thực hiện giao dịch chuyển khoản có nội dung sau

Hà Giang

Nhịp sống thị trường

Meta ra mắt ứng dụng giống Reddit

Vứt bỏ vợ con, ném hơn nửa tỷ đồng qua cửa sổ để "nuôi" người tình ảo: Bi kịch gã đàn ông bị ChatGPT "vét sạch" đến đồng xu cuối cùng

Thêm một loại tài khoản phải đăng ký bằng số điện thoại

Chỉ cần có được số điện thoại, lừa đảo sẽ lấy được những gì của nạn nhân?

Thu hồi 62.000ha đất và di dời 1,4 triệu dân vì công trình lớn nhất thế giới trị giá 37 tỷ USD, công nghệ xây dựng đằng sau gây choáng

Shop Taobao đã có mặt trên Shopee, nghề order tại Việt Nam bước vào cuộc đại thanh lọc lịch sử

