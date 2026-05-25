Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 23 triệu đồng từ tài khoản Dương Hữu Tưởng

Công an xã Tân Thành, tỉnh Thái Nguyên xác minh, hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển nhầm (Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên)

Mới đây, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, Công an xã Tân Thành đã hỗ trợ chị Dương Thị Hồng (sinh năm 1983, trú tại xóm Giếng Mật, xã Tân Thành) trả lại tài sản cho người chuyển khoản nhầm.

Trước đó, lực lượng Công an xã đã tiếp nhận trình báo của chị Hồng về việc tài khoản ngân hàng nhận được số tiền 23 triệu đồng từ số tài khoản của người lạ tên DUONG HUU TUONG.

Công an xã Tân Thành đã nhanh chóng xác minh và xác định được chủ tài khoản trên là anh Dương Hữu Tưởng (sinh năm 1998, trú tại xóm Thắng Lợi, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên). Do sơ suất, anh Tưởng đã chuyển nhầm số tiền 23 triệu đến số tài khoản của chị Hồng.

Cơ quan Công an thông tin, sau khi hoàn thiện các thủ tục theo quy định pháp luật, vào ngày 16/5, chị Dương Thị Hồng đã hoàn trả đầy đủ số tiền 23 triệu đồng cho anh Dương Hữu Tưởng.