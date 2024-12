Vì sao nhà sản xuất 'Anh trai vượt ngàn chông gai' phải giải trình?

Yeah1 thành công rực rỡ sau show thực tế và 2 concert Anh trai vượt ngàn chông gai. Ảnh minh họa

Ngày 23/12, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) có văn bản số 1941/SGDHCM-GS gửi Công ty CP Tập đoàn Yeah1 (MCK: YEG).

Theo văn bản này, qua công tác giám sát giao dịch, HoSE nhận thấy cổ phiếu YEG của Yeah1 tăng trần 5 phiên liên tiếp từ ngày 17-23/12.

Theo quy định, tổ chức niêm yết trong thời hạn 24 giờ kể từ khi giá cổ phiếu tăng trần hoặc giảm sàn từ 5 phiên liên tiếp trở lên phải báo cáo, công bố các thông tin liên quan đến công ty có ảnh hưởng đến biến động giá cổ phiếu.

Vì vậy, HoSE yêu cầu Yeah1 phải giải trình nguyên nhân cổ phiếu YEG tăng trần 5 phiên liên tục theo quy định.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 23/12, cổ phiếu YEG gây ấn tượng với đà tăng kịch trần phiên thứ 5 liên tiếp, lên mức giá 20.300 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là mức giá cao nhất của YEG trong vòng hơn 3 năm qua, kể từ đầu tháng 4/2021.

Cổ phiếu YEG "tím lịm" trong bối cảnh Yeah1 vừa thành công rực rỡ sau show thực tế và 2 concert Anh trai vượt ngàn chông gai tại TP.HCM và Hà Nội.

Anh trai vượt ngàn chông gai là chương trình truyền hình thực tế do Yeah1 sản xuất, được Việt hóa từ phiên bản gốc Call Me By Fire do MangoTV sở hữu.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, Yeah1 ghi nhận doanh thu hơn 345 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước và là mức doanh thu quý cao nhất của công ty này kể từ quý cuối năm 2020 đến nay.

Đóng góp chủ yếu vào kết quả này là khoản thu từ quảng cáo và tư vấn truyền thông với 307 tỷ đồng. Trừ đi giá vốn, lãi gộp cũng tăng 3,6 lần, đạt hơn 79 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Yeah1 có thêm 24,5 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, chủ yếu là lãi chênh lệch giữa giá trị hợp lý và giá trị ghi sổ của khoản đầu tư vào công ty liên kết, cộng thêm lãi tiền gửi và tiền cho vay.

Trong kỳ, hầu hết chi phí phát sinh đều tăng 2 chữ số. Ngoài ra, công ty cũng ghi nhận khoản lỗ 11 tỷ đồng từ công ty liên doanh, liên kết.

Kết quả, nhà sản xuất gameshow "Anh trai vượt ngàn chông gai" ghi nhận lãi ròng quý III/2024 ở mức 34,3 tỷ đồng, tăng gấp 11 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, Yeah1 đạt hơn 629 tỷ đồng doanh thu, gấp 2,5 lần cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế tăng 4,5 lần, đạt gần 56 tỷ đồng. Như vây, YEG đã hoàn thành gần 79% kế hoạch doanh thu và gần 86% mục tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm.

Tại thời điểm cuối quý III/2024, tổng tài sản của Yeah1 tăng 30% so với đầu năm, lên trên 2.423 tỷ đồng. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu tài sản là các khoản phải thu ngắn hạn 1.132,5 tỷ đồng, tăng 34% so với đầu năm.

Hàng tồn kho tăng 84% lên hơn 53 tỷ đồng. Chi phí trả trước ngắn hạn giảm từ hơn 50 tỷ đồng còn hơn 6 tỷ đồng.

Khoản đầu tư vào công ty liên kết giảm 70% chỉ còn 105 tỷ đồng do Yeah1 thoái vốn khỏi 5 công ty liên kết gồm: CTCP Công nghệ Ting Việt Nam, CTCP Yeah1 Edigital, Công ty cổ phần Truyền thông Công nghệ Netlink Việt Nam, CTCP Đầu tư Việt Nam giải trí, CTCP Sông toàn cầu.

Bên kia bảng cân đối tài chính, tổng nợ phải trả của Yeah1 ghi nhận hơn 988 tỷ đồng, tăng tới 107% so với đầu năm. Trong đó, vay nợ ngắn hạn tăng gấp gần 3 lần so với đầu năm lên gần 500 tỷ đồng, và tăng 300 tỷ đồng so với quý liền trước.

Theo thuyết minh, vay từ các cá nhân tăng mạnh từ gần 28 tỷ đồng lên hơn 235 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do YEG phát sinh khoản vay với ông Võ Xuân Huy gần 56 tỷ đồng với lãi suất 8%, bà Nguyễn Hải Tường Vy gần 55 tỷ đồng cũng lãi suất 8%... Ngược lại, khoản vay từ bà Nguyễn Thị Khánh Hòa giảm từ hơn 11 tỷ đồng đầu kỳ xuống còn hơn 6 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, vay các tổ chức khác tăng từ 34 tỷ đồng lên 46 tỷ đồng. Khoản vay các bên liên quan giảm gần 12 tỷ đồng chỉ còn chưa đầy 2 tỷ đồng.