Vì sao nhiều người đặt một bát muối trong phòng? Nhìn muối vón cục sẽ hiểu công dụng

Đặt một bát muối trong phòng đang trở thành mẹo gia đình được nhiều người quan tâm. Sau một thời gian, muối có thể bắt đầu vón cục, cứng lại, thậm chí hơi ướt. Sự thay đổi này không phải ngẫu nhiên mà liên quan trực tiếp đến khả năng hút hơi nước trong không khí của muối.

Vì sao muối đặt trong phòng lại vón cục?

Muối vón cục khi được đặt trong phòng (Ảnh: Reddit).

Theo Times of India, muối ăn hay natri clorua có tính hút ẩm. Điều này có nghĩa là muối có khả năng tự nhiên thu hút và giữ lại hơi nước từ môi trường xung quanh.

Khi được đặt trong căn phòng có độ ẩm cao, các tinh thể muối dần kéo hơi nước từ không khí. Lượng nước được giữ lại khiến những hạt muối kết dính với nhau, tạo thành các cục cứng hoặc trở nên ẩm ướt.

Một nghiên cứu giai đoạn 2025-2026 được đăng trên Chemical Physics đã xem xét cách muối phản ứng trong môi trường ẩm. Kết quả cho thấy quá trình hấp thụ nước có thể diễn ra tự nhiên, khiến tinh thể natri clorua chuyển dần thành những giọt chất lỏng.

Nói cách khác, muối không chỉ nằm yên trong bát. Khi độ ẩm đủ cao, nó có thể liên tục hút hơi nước, thậm chí hòa tan một phần trong lượng nước đã hấp thụ. Đây chính là lý do bát muối trở nên ẩm hoặc vón cục sau vài ngày.

Một nghiên cứu khác đăng trên Construction and Building Materials cũng cho thấy muối có thể làm tăng khả năng hấp thụ và giữ ẩm của vật liệu khi độ ẩm môi trường lên cao. Điều này lý giải vì sao mẹo đặt bát muối có thể thể hiện rõ hơn trong tầng hầm, phòng kín hoặc những thời điểm không khí đặc biệt ẩm.

Bát muối có thể thay máy hút ẩm không?

Muối có thể hút ẩm (Ảnh: Getty).

Nguyên lý hút nước của muối không chỉ được áp dụng trong các mẹo gia đình. Times of India dẫn lại một nghiên cứu được đăng trên Nature Reviews Materials cho thấy, khả năng liên kết nước trong cấu trúc tinh thể muối là một yếu tố quyết định năng lực hấp phụ.

Các nhà khoa học đang ứng dụng vật liệu có chứa muối trong những công nghệ thu nước từ không khí tại các khu vực khô hạn. Mẹo đặt bát muối trong phòng cũng dựa trên nguyên lý tương tự, nhưng ở quy mô nhỏ và đơn giản hơn nhiều.

Một bát muối có thể hấp thụ một lượng nhỏ độ ẩm dư thừa, góp phần giảm mùi ẩm mốc và giúp không khí trong không gian kín dễ chịu hơn. Tuy nhiên, hiệu quả của cách này có giới hạn.

Bát muối không thể thay thế máy hút ẩm, việc thông gió đúng cách hoặc quá trình xử lý những vấn đề ẩm thấp do kết cấu công trình. Nếu tường, sàn hoặc trần nhà thường xuyên thấm nước, việc đặt muối chỉ có thể đóng vai trò hỗ trợ tạm thời, không giải quyết được nguyên nhân.

Cách thực hiện mẹo đặt bát muối trong phòng

Đặt muối trong phòng (Ảnh: India Times).

Người dùng có thể chuẩn bị một chiếc bát và cho muối hạt thô vào bên trong. Sau đó, đặt bát tại khu vực có dấu hiệu ẩm, chẳng hạn phòng ngủ kín, phòng tắm hoặc tầng hầm.

Qua vài ngày, nếu muối bắt đầu vón thành cục, cứng lại hoặc xuất hiện độ ẩm, đó là dấu hiệu cho thấy muối đã hút hơi nước từ không khí xung quanh.

Ưu điểm của cách này là không cần điện, chi phí thấp và có thể quan sát sự thay đổi bằng mắt thường. Đây cũng là lý do mẹo cũ này được quan tâm trở lại trong bối cảnh nhiều người tìm kiếm những giải pháp đơn giản, tiết kiệm và dễ thực hiện tại nhà.

Dù vậy, bát muối nên được xem là một công cụ hỗ trợ thụ động cho những khu vực ẩm nhẹ. Với không gian có độ ẩm cao kéo dài hoặc xuất hiện tình trạng thấm, mốc nghiêm trọng, gia đình vẫn cần tăng cường thông gió, sử dụng thiết bị hút ẩm và xử lý nguyên nhân gây ẩm.