Vì sao nói Taylor Swift thống trị năm 2023: Cứ nhìn vào loạt con số này là rõ!

Hoạt động âm nhạc trong ngành giải trí gần 2 thập kỷ, đến nay Taylor Swift là một trong những tên tuổi hàng đầu với vô số các kỷ lục và danh hiệu. Đến năm 2023, sức nóng của nữ ca sĩ không những không giảm sút mà còn đạt đỉnh cao sự nghiệp.

Năm nay, Taylor Swift đã làm “rung chuyển” các sân khấu âm nhạc, rạp chiếu phim, đồng thời tạo ra những cú hích tăng trưởng kinh tế to lớn cho những thành phố mà cô đặt chân tới. Với những thành tích đạt được, thật không sai khi nói Taylor Swift hoàn toàn thống trị làng giải trí năm 2023.

Được vinh danh là nhân vật tiêu biểu của năm

Thời gian gần đây, Taylor Swift liên tục được nhắc đến với những danh xưng ấn tượng. Tờ Forbes đã công bố danh sách 100 người phụ nữ quyền lực nhất hành tinh năm 2023. Taylor Swift xuất sắc góp mặt tại vị trí thứ 5 và là người trẻ nhất xuất hiện trong danh sách thường niên này. Nữ ca sĩ là người duy nhất trong top 5 làm việc trong ngành giải trí.

Forbes nhận định hiện tại là “kỷ nguyên quyền lực” của Taylor Swift: “ Đáng chú ý nhất là sự thăng tiến ngoạn mục của Taylor Swift từ vị trí thứ 79 (năm 2022) lên vị trí thứ 5 năm nay. Đây là dấu hiệu của một khuôn mẫu mới về sức ảnh hưởng. Nó báo hiệu sự thay đổi vượt xa sức mạnh chính trị và doanh nghiệp truyền thống, cũng như vượt xa các ranh giới giải trí trước đây.

Tác động của Taylor tới nền kinh tế trong năm nay thật đáng kinh ngạc: chỉ tính riêng chuyến lưu diễn Eras Tour đã mang về con số kỷ lục 850 triệu USD và ước tính đã thúc đẩy nền kinh tế Mỹ thêm hơn 5 tỷ USD. Tuy nhiên, ảnh hưởng sâu sắc nhất của nữ ca sĩ nằm ở khả năng tác động đến các dòng chảy văn hóa và xã hội trong thời đại chúng ta, đặc biệt là đối tượng khán giả trẻ, phần lớn là nữ giới. Cô ấy tượng trưng cho một kỷ nguyên quyền lực mới, có sức ảnh hưởng đến con người và nền văn hóa độc lập ở bất kỳ quốc gia nào ”.

Taylor Swift còn được tạp chí Time vinh danh là “Person of The Year” (Nhân vật của năm 2023). Cô vượt qua hàng loạt ứng cử viên khác như những người đình công Hollywood (Hollywood Strikers), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Sam Altman, các công tố viên của Donald Trump (Trump Prosecutors), Barbie, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Vua Charles III và Jerome Powell.

Đây không phải lần đầu tiên Taylor có mặt trên trang bìa đặc biệt này. Trước đó, vào năm 2017, cô từng xuất hiện với tư cách là một “Silence Breakers” (những người phá vỡ im lặng) - nhằm vinh danh những người phụ nữ lên tiếng phản đối những hành vi sai trái về tình dục. Khác với lần trước, năm nay, nữ ca sĩ xuất hiện cá nhân và không chung bìa với bất kỳ ai. Taylor là nghệ sĩ giải trí duy nhất làm được điều này trong lịch sử 96 năm của danh hiệu Nhân vật của năm.

Sam Lansky, nhà báo của Time, viết: “Những thành tựu của Taylor Swift về mặt văn hóa, chuyên môn và thương mại với tư cách là một nghệ sĩ nhiều đến mức mà việc điểm lại chúng dường như là không thể. Với tư cách là một ngôi sao nhạc pop, cô ấy được xếp chung với các tên tuổi như Elvis Presley, Michael Jackson và Madonna. Với tư cách là một nhạc sĩ, cô được so sánh với Bob Dylan, Paul McCartney và Joni Mitchell. Là một nữ doanh nhân, theo ước tính, cô đã xây dựng được một đế chế trị giá hơn 1 tỷ USD.

Và với tư cách là một người nổi tiếng, cùng với việc là một người phụ nữ, cô nàng luôn bị soi xét về mọi thứ - từ người hẹn hò đến trang phục cô ấy mặc. Từ lâu, Taylor đã là tâm điểm của sự chú ý và cô hoàn toàn biết cách sử dụng nó. Nhưng năm nay, có điều gì đó đã thay đổi. Các cuộc thảo luận xung quanh cô ấy giống như những cuộc thảo luận về chính trị hay thời tiết. Cô đã trở thành nhân vật chính của thế giới”.

Tạp chí Time gọi cô là nhân vật chính của thế giới năm 2023 (Ảnh: TIME)

Ngoài ra, cô đứng đầu danh sách “Những người thu hút nhất” năm 2023 do tờ People bình chọn, một trong những “Người phong cách nhất năm” của New York Times, “Nghệ sĩ của năm” theo Apple Music, một trong những “Người chiến thắng của Hollywood” năm 2023 theo The Hollywood Reporter,...

Năm 2023 của Taylor thông qua những con số

Mỗi thế hệ, 1 nghệ sĩ lớn sẽ bước vào giai đoạn được gọi là thời kỳ đỉnh cao trong sự nghiệp của họ. Mọi thứ đều diễn ra một cách hoàn hảo và dường như cả thế giới đều xoay quanh nghệ sĩ đó. Hiện tại người này là Taylor Swift.

Thành công của cô trong vài năm qua được so sánh với thời kỳ đỉnh cao của The Beatles, Rolling Stones, Elton John, Michael Jackson, Madonna, U2 và Backstreet Boys. Huyền thoại Billy Joel từng nhận xét rằng “Thật sự mà nói, Taylor Swift đã cho thấy sức làm việc bền bỉ, chăm chỉ và đầy tâm huyết. Các sản phẩm âm nhạc của cô ấy dễ dàng chạm đến trái tim của người hâm mộ bởi ca từ sâu sắc, giống như cách mà nhóm The Beatles chinh phục thế giới. Theo tôi, chỉ hiện tượng Beatlemania (cơn sốt hâm mộ The Beatles vào thập niên 1960) có thể so sánh với thành công của cô ấy hiện tại” .

Năm 2023 là một năm đại thành công của Taylor Swift. Điều này được thể hiện thông qua những con số không biết nói dối.

Taylor phát hành 2 album tái thu âm trong năm nay. Cả Speak Now (Taylor’s Version) và 1989 (Taylor’s Version) đều đạt doanh số ấn tượng. Đặc biệt album 1989 (Taylor’s Version) mở màn với 1,653 triệu bản bán ra, trở thành màn ra mắt lớn nhất sự nghiệp cô nàng tại Hoa Kỳ.

Tính đến cuối tháng 11, giọng ca Cruel Summer đã tẩu tán được 15 triệu bản album chỉ tính riêng tại Mỹ - đây là con số lớn nhất mà một nghệ sĩ từng đạt được trong một năm. Doanh số toàn cầu của cô được dự đoán sẽ vào khoảng 40 triệu bản, phá kỷ lục doanh số lớn nhất trong thế kỷ 21 do chính nữ ca sĩ thiết lập vào năm 2022.

Trên các nền tảng streaming - nơi mà nghệ sĩ nam thường nổi trội hơn, Taylor đang dần lấy lại vị thế cho phái nữ. Cô là nghệ sĩ nữ đầu tiên vượt mốc 100 triệu người nghe hàng tháng (hiện tại là 109 triệu) và thu về trung bình 100 triệu lượt nghe mỗi ngày trên Spotify. Với gần 30 tỷ lượt phát trong năm 2023, đây là số lượt nghe lớn nhất trong một năm mà một nghệ sĩ từng đạt được trong lịch sử.

Cô nàng cũng là nghệ sĩ được nghe nhiều nhất trên Apple Music, Amazon Music. Giọng ca sinh năm 1989 dễ dàng bỏ túi 100 triệu USD (2.423 tỷ đồng) chỉ với Spotify và khoảng 200 triệu USD (4.846 tỷ đồng) nếu tính các nền tảng khác.

Chuyến lưu diễn toàn cầu The Eras Tour khởi đầu vào tháng 3 năm nay, kéo dài tới cuối năm 2024 và có tổng cộng 151 đêm diễn. Trong 3 tiếng rưỡi, khán giả được tham gia vào chuyến hành trình trải dài 17 năm âm nhạc với hơn 45 ca khúc từ 10 kỷ nguyên khác nhau của Taylor Swift.

Theo Pollstar, Eras Tour ước tính thu về con số kỷ lục 1,04 tỷ USD (25 nghìn tỷ đồng) với 4,35 triệu vé bán ra sau 60 đêm diễn trong năm 2023. Đây là chuyến lưu diễn đầu tiên cán mốc 1 tỷ USD doanh thu trong lịch sử. Taylor được cho sẽ nhận được 370 triệu USD từ doanh thu bán vé và vật phẩm liên quan.

5,7 tỷ USD (138 nghìn tỷ đồng) là con số ước tính mà The Eras Tour mang lại cho nền kinh tế Mỹ, được tạo ra từ sức chi của người hâm mộ. Doanh thu của Eras Tour có thể chạm mốc 4,1 tỷ USD (99 nghìn tỷ đồng), cao hơn sản lượng kinh tế hàng năm của 42 nước cộng lại. Nhờ thành công này, những nhân viên làm việc cho nữ ca sĩ đã được thưởng thêm tổng cộng 55 triệu USD. Chuyến lưu diễn đã tạo ra thêm hàng chục nghìn việc làm cho người lao động. Chỉ tính riêng 6 đêm diễn tại California, đã có thêm 3300 việc làm mới.

1 điều thú vị khác về chuyến lưu diễn này: Đêm nhạc The Eras Tour tại Seattle từng tạo nên cơn địa chấn tương đương trận động đất 2,3 độ richter khi Taylor đang trình diễn ca khúc Shake It Off .

Bộ phim Taylor Swift: The Eras Tour, lấy bối cảnh chuyến lưu diễn kể trên, cũng được phát hành tại các rạp trên toàn thế giới và thu về nhiều thành tích ấn tượng. Với 10-20 triệu USD kinh phí sản xuất, bộ phim đã thu về 179 triệu USD nội địa và tổng hơn 250 triệu USD toàn cầu. The Eras Tour trở thành bộ phim hòa nhạc có doanh thu lớn nhất trong lịch sử. Con số này sẽ còn gia tăng khi bộ phim trở lại rạp vào thời gian tới và ra mắt tại thị trường tỷ dân Trung Quốc vào tháng 1/2024.

Ngoài ra, cô còn nhận về nhiều đề cử và giải thưởng tại các lễ trao giải danh giá. Cụ thể, nữ ca sĩ nhận về 6 đề cử Grammys, 10 giải BBMAs, 9 giải VMAs và 4 giải EMAs. Tính đến tháng 11/2023, Taylor đã phá tổng cộng 111 Kỷ lục Thế giới Guinness.

Với những thành công như trên, giá trị tài sản ròng của Taylor đã tăng gần gấp đôi lên 1,1 tỷ USD (26 nghìn tỷ đồng). Theo Forbes, cô nàng là nghệ sĩ duy nhất làm được điều này với doanh thu chủ yếu từ hoạt động âm nhạc của chính mình. Danh sách đĩa nhạc của Taylor được ước tính có trị giá 500 triệu USD và là 1 trong những danh sách đĩa nhạc đắt giá nhất lịch sử.

Tài sản của cô nàng tăng gần gấp đôi chỉ sau 1 năm

Đằng sau sự thành công

Thật khó để đưa ra những lý do chính xác giúp Taylor Swift đạt đỉnh cao trong ngành giải trí năm nay. Tuy nhiên, có thể nói cô nàng đã gặp “thiên thời địa lợi nhân hòa” trong năm 2023.

Taylor Swift vốn đã nổi tiếng hơn 17 năm qua. Không thể phủ nhận cô ấy là một trong những ngôi sao quyền lực và thành công bậc nhất. Sự thống trị của Taylor hiện nay, hay ta có thể gọi là Swiftmania (cơn cuồng Taylor Swift), có thể một phần là do sự thiếu vắng của những “đối thủ cạnh tranh thực sự” trong ngành giải trí. Từ đó, một sự kiện hay tin tức của Taylor Swift sẽ tạo ra một lực hấp dẫn giống như một lỗ đen siêu lớn, thu hút sự chú ý của khán giả.

Khi mọi người xung quanh dường như đang bàn tán về Taylor, nỗi sợ bị bỏ lại trong nhiều người bộc phát. Ngay cả những người hâm mộ bình thường hay thậm chí cả những người không phải là người hâm mộ cũng bị cuốn vào sự phấn khích khó hiểu, “Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi bỏ lỡ gì à? Mọi người đều tham gia bàn tán, tôi có nên dõi theo không?”. Không ai muốn bị bỏ rơi, do đó dẫn đến sự quan tâm và mức độ phủ sóng của Taylor ngày càng tăng.

Điều này chẳng phải lỗi của cô nàng. “Cờ đến tay ai thì người đó phất” - cơ hội đến vào thời điểm phù hợp thì phải bắt lấy nó.

Với thành công ngoài mong đợi của album Midnights và các album tái thu âm, Taylor thông báo khởi động chuyến lưu diễn toàn cầu. The Eras Tour là một chuyến lưu diễn rất đặc biệt - điều mà chúng ta có thể sẽ không được nhìn thấy trong nhiều năm tới. Nếu nói The Eras Tour là chất xúc tác cho thành công của Taylor trong năm nay thì cũng chẳng sai. Chuyến lưu diễn đã đưa tên tuổi và nâng tầm ảnh hưởng của cô nàng lên một tầm cao mới.

Trong The Eras Tour, Taylor trình diễn các ca khúc từ tất cả 10 album trong sự nghiệp. Cô nàng còn sử dụng chiến lược màu sắc để quảng bá cho từng “kỷ nguyên”. Từng album của cô như khoác lên một diện mạo mới, một chất âm mới và “tính thẩm mỹ” (aesthetics) riêng biệt. Điều này không chỉ làm mới thương hiệu cá nhân của cô mà còn tạo ra sự kết nối mạnh mẽ giữa quá khứ và hiện tại, từ đó thu hút sự quan tâm và tương tác từ cả người hâm mộ cũ lẫn mới. Nếu bạn là người thích “The old Taylor” (Taylor cũ) thì The Eras Tour vẫn là nơi dành cho bạn, nơi bạn có thể ôn lại những kỷ niệm thanh xuân ngọt ngào.

The Eras Tour có công lớn trong sự thành công của nữ ca sĩ trong năm nay

Taylor Swift từng nói “Nếu cứ tập trung vào công việc và đừng để những người khác làm bạn phân tâm, một ngày nào đó bạn sẽ đến được cái đích của mình. Khi đó, nhìn xung quanh, bạn sẽ nhận ra rằng chính bạn và những người yêu thương bạn đã giúp bạn đến được vị trí này. Và đó là cảm giác tuyệt vời nhất trên đời” .

Taylor thực sự đã làm vậy. Không giống các ngôi sao khác, giọng ca Blank Space không đi theo hướng mở rộng hoạt động kinh doanh sang các mảng như thời trang hay mỹ phẩm. Cô chủ yếu tập trung hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn và sản xuất âm nhạc. Cô ấy là một nhạc sĩ và nghệ sĩ biểu diễn tài năng. Cô làm chủ sự nghiệp của mình, cẩn thận xây dựng hình ảnh cá nhân và tự mình giám sát các hoạt động marketing. Dù đang trong quá trình đi lưu diễn, Taylor vẫn chăm chỉ sáng tác và phát hành nhạc mới - hơn 50 ca khúc đã được ra mắt chỉ tính riêng trong năm 2023.

Sự nhiệt huyết và kính nghiệp của Taylor được thể hiện thông qua những giá trị mà Eras Tour mang tới cho khán giả: 3 tiếng đồng hồ trình diễn, 45 ca khúc cùng những sân khấu ấn tượng, được đầu tư chỉn chu. Cô nàng luôn thể hiện hết mình trên sân khấu, từ lúc tóc thẳng suôn mượt cho đến khi tóc xoăn tít vì mồ hôi.

Chia sẻ về The Eras Tour, Taylor nói rằng bản thân đã dành 6 tháng tập luyện liên tục cho đến khi mọi thứ in sâu trong đầu với mong muốn bản thân có thể khiến khán giả vui vẻ: “Người hâm mộ đã phải làm việc rất chăm chỉ để mua được vé, tôi muốn thực hiện một concert dài hơn họ có thể nghĩ tới vì điều này sẽ khiến tôi cảm thấy vui và hài lòng khi rời sân vận động” . Cô chia sẻ thêm: “Sau mỗi buổi diễn, tôi không rời khỏi giường của mình. Trừ những lúc lấy đồ ăn, tôi sẽ lấy chúng và đem về giường ăn… Mỗi lần tôi bước đi, bàn chân tôi kêu rắc rắc rắc vì phải trình diễn trên bốt cao gót” .

Taylor luôn hết mình, đặt tâm huyết vào sự nghiệp của mình

Phía sau Taylor Swift là một đội ngũ thân cận hoạt động hiệu quả trong nhiều năm, được gọi là 13 Management. Những nhân viên hàng đầu trong công ty chính là gia đình của cô, bao gồm cha Scott Swift, mẹ Andrea Swift và em trai Austin Swift. Gia đình nữ ca sĩ luôn âm thầm hỗ trợ đắc lực cho sự nghiệp của cô nàng.

Taylor Swift còn sở hữu một cộng đồng người hâm mộ đông đảo và trung thành - Swifties. Giọng ca sinh năm 1989 được biết tới là nghệ sĩ sở hữu mối quan hệ gắn kết với người hâm mộ của mình, cô tích cực tương tác với Swifties từ trên mạng cho đến ngoài đời. Có thể nói sự ủng hộ của người hâm mộ là thành tựu hay thành công lớn nhất mà Taylor đạt được.

Swifties luôn ở bên nữ ca sĩ và sẵn sàng bảo vệ cô nàng trước những chỉ trích. Nhiều người đùa rằng đối đầu với Taylor là bạn đang đối đầu với hàng triệu người hâm mộ “cuồng nhiệt và thù dai”. Không ai muốn gánh chịu cơn thịnh nộ của Swifties đồng nghĩa với việc không ai dám động đến “nữ hoàng” của họ.

Gia đình luôn là điểm tựa vững chắc đối với nữ ca sĩ

Người hâm mộ luôn ủng hộ sự nghiệp của Taylor

Theo tổng biên tập Time - Sam Jacobs ví von Taylor giống như nguồn ánh sáng tích cực trong một năm thế giới có nhiều khoảng tối chiến tranh, chia cắt. Nếu không có gì thay đổi, “cơn cuồng Taylor” sẽ còn tồn tại với chúng ta trong ít nhất một năm nữa. Ai ai cũng sẽ muốn được “hưởng fame” từ thành công của cô nàng, vô tình góp phần gia tăng độ tiếp cận của nữ nghệ sĩ tới công chúng.

Taylor Swift chia sẻ về mức độ thành công hiện tại của mình: “Tôi vô cùng biết ơn từng giây phút khi đứng ở vị trí hiện tại một cách thận trọng, bởi vì trước đây nó đã từng bị tước đoạt khỏi tôi. Có cảm giác như khoảnh khắc đột phá trong sự nghiệp của tôi diễn ra ở tuổi 33. Và lần đầu tiên trong đời, tôi đủ cứng rắn về mặt tinh thần để đương đầu với những gì sẽ đến với bản thân mình… Đây là thời điểm tôi đang cảm thấy tự hào nhất, hạnh phúc nhất, cũng là lúc tôi đang được thỏa mãn nhất về mặt sáng tạo. Tôi thấy mình tự do hơn bao giờ hết”.