Vì sao nói trận lũ đặc biệt lớn tại Thủy điện Bản Vẽ "5.000 năm mới xuất hiện một lần"?

Trưa 23-7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Tạ Hữu Hùng, Giám đốc Thủy điện Bản Vẽ, cho biết hiện nước lũ chảy về khu vực lòng hồ đã giảm, hiện chỉ còn lưu lượng 5.200 m3/s.

Cũng theo ông Hùng, ngày 23-7, Tông Công ty đã có thông cáo báo chí Công tác vận hành hồ chứa thủy điện Bản Vẽ ứng phó với báo số 3. Theo Công ty thủy điện Bản Vẽ, lũ bắt đầu xuất hiện lúc 4 giờ sáng 22-7 với lưu lượng 583 m3/s, mực nước hồ cùng thời điểm là 189,08 m. Lũ sau đó tăng nhanh đạt 1.500 m3/s lúc 10 giờ cùng ngày, mực nước hồ là 189,69 m.

Lưu lượng nước về khu vực lòng hồ Thủy điện Bản Vẽ giảm xuống còn 5.200m3/s vào trưa ngày 23-7

Lúc 10 giờ 15 phút, công ty nhận được lệnh vận hành giảm lũ cho hạ du của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An.

Đến 16 giờ, hồ chứa bắt đầu vận hành điều tiết nước qua tràn xả lũ với lưu lượng 508 m3/s (các cửa van mở hoàn toàn), tổng lưu lượng nước xả qua công trình 845 m3/s, mực nước hồ cùng thời điểm là 191,23 m (mực nước đón lũ thấp nhất là 191,5 m).

Đến 2 giờ sáng 23-7, lũ về hồ đạt đỉnh với lưu lượng 12.800 m3/s. Tại thời điểm xuất hiện đỉnh lũ, hồ chứa thủy điện Bản Vẽ đã xả nước qua công trình cùng thời điểm là 3.285 m3/s, cắt giảm đến 74% lưu lượng đỉnh lũ.

Việc cắt, giảm lũ cho hạ du làm mực nước hồ tăng nhanh, hồ chuyển dần sang chế độ vận hành đảm bảo an toàn công trình.

Tuy nhiên, do vùng hạ du đang xảy ra ngập lụt nghiêm trọng nên công ty đã báo cáo chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, xin chuyển từ chế độ vận hành đảm bảo an toàn công trình sang chế độ vận hành bất thường để hạn chế việc xả nước xuống hạ du, tiếp tục đóng góp vào việc giảm ngập lụt cho hạ du.

"Đây là trận lũ đặc biệt lớn, vượt tần suất lũ kiểm tra (lũ kiểm tra của công trình thủy điện Bản Vẽ có lưu lượng là 10.500 m3/s), tuy nhiên công ty vận hành đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình đầu mối, góp phần đáng kể trong việc cắt, giảm lũ cho hạ du"- thông báo nêu.

Sáng 23-7, nhiều nhà dân ở Nghệ An vẫn ngập chìm trong nước lũ. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp

Theo thông báo khẩn của UBND tỉnh Nghệ An gửi các địa phương tối 22-7, lưu lượng về thượng lưu hồ thủy điện Bản Vẽ đạt 9.543 m3/s, gần đạt lưu lượng đỉnh lũ kiểm tra là 10.500 m3/s (tần suất 0,02% (theo Quy chuẩn Việt Nam, tức là 5.000 năm xảy ra một lần).

Thủy điện Bản Vẽ là công trình thủy điện lớn nhất khu vực Bắc Trung Bộ, với công suất thiết kế 320 MW, có diện tích lưu vực rộng hơn 8.700 km2.

Sáng 23-7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết lũ trên thượng nguồn sông Cả (Nghệ An) tại trạm Mường Xén đã đạt đỉnh và đang xuống. Đỉnh lũ tại trạm Mường Xén là 145,89 m (lúc 1 giờ sáng 23-7), trên báo động 3 khoảng 3,89 m, vượt lũ lịch sử năm 2011 khoảng 0,4 m và đang xuống. Mực nước trung, hạ lưu sông Cả đang lên. Mực nước lúc 7 giờ sáng nay tại trạm Thạch Giám đang trên báo động 3 là 6,73 m, vượt lũ lịch sử năm 2018 khoảng 3,91 m.

Tại trạm Con Cuông, lũ đang trên báo động 3 khoảng 2,7 m, vượt lũ lịch sử năm 1975 khoảng 0,66 m. Tại trạm Dừa đang trên báo động 1 khoảng 0,8 m. Tại trạm Nam Đàn còn dưới báo động 1.

Dự báo từ nay đến ngày 25-7, lũ hạ lưu sông Cả tiếp tục lên. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ hạ lưu sông Cả tại trạm Nam Đàn lên mức báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng kéo dài vùng hạ lưu sông Cả.