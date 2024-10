Vì sao phụ nữ hiện đại luôn hướng tới mục tiêu tự chủ tài chính ?

Tự chủ tài chính là mục tiêu hướng tới của hầu hết chị em phụ nữ thời 4.0

Sống trong một xã hội phát triển và một nền kinh tế hội nhập toàn diện như Việt Nam, người phụ nữ ngày nay không chỉ giữ vai trò làm chủ gia đình, mà còn có nhiều cơ hội tự chủ tài chính, làm giàu và thành công trong sự nghiệp. Đặc biệt, thị trường dịch vụ tài chính phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây, giúp nhiều chị em phụ nữ hiện đại không chỉ tỏa sáng ở khả năng độc lập kinh tế mà còn ở năng lực quản lý, tối ưu hóa nguồn tài chính thông qua các hình thức đầu tư, tiết kiệm, hay các kế hoạch tài chính dự phòng,…để đạt được mục tiêu tự chủ tài chính một cách sớm nhất.



Là một phụ nữ trẻ mới bước chân vào ngưỡng cửa hôn nhân, chị Thục Quyên cho rằng, chỉ khi tài chính vững vàng, phụ nữ cảm thấy tự tin hơn và tận hưởng cuộc sống một cách thoải mái và hạnh phúc. "Ngay khi bắt đầu đi làm, tôi đã dành gần 10% thu nhập tháng để tích lũy quỹ dự phòng tài chính cho tương lai," chị Quyên nói. "Kết hôn rồi, tôi cũng tham khảo mua thêm một sản phẩm bảo hiểm nhân thọ để bảo vệ các thành viên trong gia đình trước những rủi ro không may của cuộc sống".

Còn chị Hải Hòa, 30 tuổi, là mẹ của một bé trai 4 tuổi cho rằng, tự chủ tài chính là một trong những yếu tố nền tảng để chị có thể tự do tận hưởng cuộc sống hiện tại và chuẩn bị cho tương lai an yên. "Năm ngoái, tôi đã mua sản phẩm Shinhan – Tương Lai như một quỹ dự phòng tài chính cho gia đình khi cần. Sau đó, tôi mua thêm sản phẩm Shinhan – Thành Tài kết hợp giữa bảo vệ và tiết kiệm, với quyền lợi giáo dục để đảm bảo các kế hoạch học vấn cho con trai. Tham gia bảo hiểm nhân thọ đòi hỏi tính kỷ luật và kế hoạch tài chính lâu dài, nhưng đổi lại sẽ mang đến cho gia đình tôi sự an tâm cho cuộc sống hiện tại cũng như cho tương lai", chị Hòa chia sẻ.

Shinhan – Tương Lai được nhiều phụ nữ "tay hòm chìa khóa" lựa chọn như một quỹ dự phòng tài chính cho gia đình khi cần

Trong khi đó, lớn lên trong thời đại kỷ nguyên số, Gen Z được coi như một thế hệ năng động, chủ động, sáng tạo. Chị em phụ nữ thế hệ này đã tự tạo ra cho mình nguồn năng lượng tích cực, đầu tư chất xám trong việc tích luỹ tài sản nhỏ lẻ để có khối tài sản lớn trong tương lai. Với kĩ năng tìm kiếm và so sánh thông tin tốt, những phụ nữ trẻ này dễ dàng tìm được cách riêng để đạt được tự chủ tài chính.

Minh Anh, 24 tuổi, mặc dù mới đi làm và chưa lập gia đình, nhưng bạn gái này đã tìm hiểu các nền tảng đầu tư tài chính như chứng chỉ quỹ, chứng khoán, bảo hiểm nhân thọ, tiết kiệm ngân hàng… và mới đây đã quyết định tham gia sản phẩm bảo hiểm "Shinhan - Sống An Vui" của Shinhan Life Việt Nam - nhà bảo hiểm đến từ Hàn Quốc.

"Bên cạnh chia quỹ tiền vào các loại hình đầu tư khác, tôi tham gia thêm bảo hiểm nhân thọ để có một quỹ dự phòng cho sức khỏe bản thân. Tôi chọn Shinhan – Sống An Vui vì sản phẩm này là sự kết hợp hiệu quả giữa bảo vệ và tiết kiệm. Sản phẩm mang đến bộ 3 giải pháp bảo vệ nâng cao, không chỉ bảo vệ trước 3 bệnh hiểm nghèo phổ biến, mà còn san sẻ nỗi lo viện phí và chi phí phẫu thuật, cũng như gia tăng bảo vệ trước rủi ro tử vong hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn." Minh Anh giải thích.

Minh Anh chia sẻ thêm, chỉ cần "bỏ heo" khoảng 73 ngàn đồng/ngày và đóng phí bảo hiểm trong vòng 16 năm, chị sẽ được bảo vệ 20 năm. Với Mệnh giá bảo hiểm là 300 triệu đồng và đóng đủ phí bảo hiểm trong thời hạn 16 năm thì tổng quyền lợi mà Minh Anh nhận được nếu không tích lũy là 450 triệu đồng và nếu chọn có tích lũy là hơn 478 triệu đồng (tại mức lãi suất tích lũy dự kiến hiện tại là 6%/năm và tích lũy đến ngày đáo hạn hợp đồng). "Dù tương lai sống một mình hay lập gia đình, thì đây cũng là một quỹ tài chính dự phòng giúp tôi có thể sống tự chủ hơn".

"Shinhan - Sống An Vui" kết hợp hiệu quả giữa bảo vệ và tiết kiệm trở thành sự lựa chọn của nhiều phụ nữ trẻ GenZ

Là nhà bảo hiểm nhân thọ tới từ Hàn Quốc mới gia nhập thị trường Việt Nam được 3 năm, Shinhan Life đã thấu hiểu và nắm bắt được xu hướng ngày càng gia tăng này, để đưa ra các giải pháp tài chính đáp ứng đúng nhu cầu của khách hàng. Hiện, Shinhan Life Việt Nam đang sở hữu một danh mục sản phẩm tương đối đa dạng, mang đến những giải pháp bảo hiểm toàn diện, linh hoạt, đáp ứng nhiều nhu cầu bảo vệ khác nhau và dự phòng cho tương lai của khách hàng.

Theo phản hồi của nhiều khách hàng bước đầu được Shinhan Life Việt Nam bảo vệ, thì mức phí vừa phải, quy trình tham gia bảo hiểm dễ dàng là những yếu tố khiến các sản phẩm bảo hiểm của hãng bảo hiểm này được khách hàng Việt lựa chọn. Bên cạnh đó, công ty cũng phát triển sản phẩm theo một chiến lược kiên định và nhất quán: phí bảo hiểm hợp lý, quyền lợi bảo hiểm cạnh tranh và quy trình chi trả quyền lợi nhanh chóng./.