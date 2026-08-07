Vì sao Trường Giang có biệt danh 'Mười Khó'?

Nhiều người hâm mộ luôn gọi Trường Giang bằng cái tên “Mười Khó”, cái tên này phổ biến đến mức có người tưởng đây là tên thật hoặc biệt danh từ nhỏ của nam nghệ sỹ.

Nguồn gốc biệt danh Mười Khó

Thực ra Mười Khó là tên nhân vật mà anh đóng trong tiểu phẩm hài “Khó”, được Trường Giang thể hiện trên sân khấu kịch Nụ Cười Mới.

Nhân vật Mười Khó là một ông lão người Quảng Nam với chất giọng đặc sệt miền Trung, tính cách chân chất, thật thà nhưng bảo thủ, thường xuyên tạo ra những tình huống dở khóc dở cười. Hình ảnh chiếc nón cũ, dép tổ ong, nốt ruồi đặc trưng cùng lối nói rặt tiếng Quảng đã giúp nhân vật tạo dấu ấn mạnh với khán giả.

Từ một vai diễn chỉ xuất hiện trong một tiểu phẩm hài, Mười Khó đã trở thành biệt danh gắn liền với Trường Giang suốt nhiều năm.

Chia sẻ trong chương trình Ơn giời, cậu đây rồi , Trường Giang cho biết Mười Khó là vai diễn để lại dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp, giúp anh được đông đảo công chúng biết đến. Sau thành công của vai diễn, khán giả quen gọi anh bằng chính tên nhân vật thay vì tên thật.

Không chỉ là dấu mốc đưa anh từ sân khấu kịch đến hàng ngũ ngôi sao giải trí, cái tên này còn phản ánh hình ảnh nghệ sỹ mộc mạc, đậm chất miền Trung mà khán giả luôn nhớ đến. Đến nay, biệt danh này còn được Trường Giang sử dụng trong nhiều dự án kinh doanh như chuỗi nhà hàng Cơm quê Mười Khó.

Từ tuổi thơ cơ cực đến địa vị ngôi sao

Trường Giang tên đầy đủ là Võ Vũ Trường Giang, sinh ngày 20/4/1983 tại Đồng Nai, quê gốc ở Quảng Nam. Trường Giang lớn lên trong gia đình đông anh chị em và sớm trải qua nhiều biến cố do mẹ qua đời từ khi anh còn nhỏ.

Tuổi thơ của nam nghệ sĩ gắn với những ngày tháng thiếu thốn. Trường Giang từng kể rằng anh từng đi học rồi tranh thủ đi làm, thậm chí mót mủ cao su để phụ giúp gia đình.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Trường Giang lên TP.HCM với mong muốn theo đuổi nghệ thuật. Anh từng thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM nhưng không đỗ, sau đó theo học hệ khác. Vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn, anh phải vừa học vừa làm, trải qua nhiều công việc như bán nước, chạy bàn quán ăn để có tiền trang trải học phí. Có thời điểm Trường Giang bị buộc thôi học vì không đủ tiền đóng học phí.

Bước ngoặt đến với Trường Giang vào khoảng năm 2007 khi anh được cố nghệ sỹ Hữu Lộc phát hiện, giới thiệu tham gia sân khấu kịch Nụ Cười Mới. Từ những vai diễn nhỏ, anh dần khẳng định khả năng diễn xuất và tạo tiếng vang với vai Mười Khó.

Trường Giang trong bộ phim “Nhà ba tôi một phòng”.

Sau thành công trên sân khấu, Trường Giang nhanh chóng mở rộng hoạt động sang truyền hình và điện ảnh. Anh liên tiếp xuất hiện trong nhiều chương trình ăn khách với vai trò MC, giám khảo, nghệ sỹ chính như Ơn giời, cậu đây rồi, Nhanh như chớp, 2 ngày 1 đêm...

Ở lĩnh vực điện ảnh, anh góp mặt trong nhiều tác phẩm có doanh thu cao như 49 Ngày, Lật mặt, Siêu sao siêu ngố, 30 chưa phải Tết, Dân chơi không sợ con rơi... Có giai đoạn, Trường Giang được truyền thông gọi là một trong những “ông hoàng phòng vé” của điện ảnh Việt nhờ sức hút thương mại ổn định. Dịp Tết 2026, Trường Giang làm đạo diễn với Nhà ba tôi một phòng , đánh dấu thêm một cột mốc trong sự nghiệp.

Tổ ấm hạnh phúc với Nhã Phương

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Trường Giang từng nhiều lần trở thành tâm điểm truyền thông vì chuyện tình cảm. Trước khi kết hôn, anh vướng không ít tin đồn và ồn ào liên quan đến đời sống riêng.

Trường Giang và Nhã Phương bén duyên sau khi hợp tác trong phim 49 ngày (2015). Họ kết hôn vào tháng 9/2018 sau ba năm hẹn hò. Từ đó, Trường Giang nhiều lần được nhắc đến như hình mẫu người đàn ông của gia đình khi luôn chu toàn việc nhà, quan tâm và yêu thương vợ con. Nhã Phương cũng không ít lần dành lời khen cho chồng vì sự chu đáo, giỏi nấu ăn và luôn đặt gia đình lên trên hết.

Cặp đôi vừa đón con thứ ba chào đời vào đầu năm nay.

Năm 2019, cặp đôi đón con gái đầu lòng Destiny. Thời gian đầu, hai vợ chồng giữ kín hình ảnh của con, sau đó mới dần chia sẻ với khán giả. Đến tháng 10/2023, Nhã Phương sinh con trai thứ hai, bé Hope. Mới đây, cặp đôi đón con thứ ba chào đời. Các nhóc tỳ đều được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố mẹ và lớn lên trong sự yêu thương, chăm sóc kỹ lưỡng.

Nhìn lại hành trình hôn nhân, Nhã Phương cho biết cô cảm thấy may mắn khi có một người bạn đời tâm lý, luôn giúp cuộc sống trở nên nhẹ nhàng, không áp lực, đặc biệt trong những lần mang thai. Trường Giang nổi tiếng là ông bố chiều con. Mỗi lúc rảnh rỗi, anh thường dành hết thời gian ở nhà để chơi cùng các con.

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Trường Giang vẫn giữ được vị trí vững chắc trong làng giải trí. Và hơn cả một biệt danh, “Mười Khó” đã trở thành dấu ấn gắn liền với hành trình chàng trai nghèo xứ Quảng trở thành một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng của showbiz Việt.