Vì sao TV Sony BRAVIA là lựa chọn hàng đầu để xem phim dịp Tết này?

Không chỉ là tập đoàn công nghệ hàng đầu, Sony còn là tên tuổi nổi bật trong ngành công nghiệp giải trí, thông qua việc sở hữu Sony Pictures - một trong năm studio lớn nhất của Hollywood. Việc tham gia cả quá trình sản xuất, phát hành phim và phát triển thiết bị công nghệ đã giúp Sony tối ưu hóa sản phẩm của mình, đặc biệt là thế hệ TV BRAVIA 2024. Vì vậy, dưới đây là những lý do khiến người dùng không thể bỏ qua các dòng TV này khi muốn nâng cấp phòng khách thành rạp hát tại gia nhân dịp Tết.

Chất lượng âm thanh và hình ảnh chuẩn studio

Không đơn giản chỉ mô phỏng trải nghiệm từ rạp phim, nhiều tính năng trên TV BRAVIA được Sony phát triển từ công nghệ lõi của màn hình studio chuyên dụng, từ đó mang lại chất lượng gốc của studio.

Nổi bật là công nghệ XR Backlight Master Drive độc quyền được tích hợp trên các dòng TV LED BRAVIA 9 và BRAVIA 7. Đây là thuật toán điều khiển hàng ngàn bóng LED một cách chuẩn xác, được phát triển từ chung công nghệ lõi với màn hình chuyên dụng Master Monitor BVM-HX3110 vốn được dùng để kiểm tra chất lượng phim gốc trong studio. Điều này mang đến độ sáng và tương phản vượt trội, tái hiện hoàn hảo ý đồ của nhà làm phim.

Sony cũng tiên phong xu hướng khi tích hợp bộ vi xử trí tuệ lý nhận thức XR cao cấp vào trong các dòng TV BRAVIA. Nếu như AI truyền thống phân tích riêng lẻ từng yếu tố của hình ảnh như màu sắc hay độ tương phản thì bộ xử lý trí tuệ nhận thức XR của Sony cho phép phân tích chéo hàng trăm ngàn yếu tố cùng lúc như cách mà con người cảm nhận thế giới. Từ màu sắc, chi tiết đến độ tương phản, TV BRAVIA có khả năng tái hiện hình ảnh một cách chân thật, sống động, chạm đến cảm xúc người xem.

Tương xứng với hình ảnh, âm thanh cũng không kém phần quan trọng. Bộ xử lý trí tuệ nhận thức XR đóng vai trò cầu nối, kết hợp chất lượng hình ảnh xuất sắc và âm thanh sống động để đưa khán giả đắm chìm vào thế giới giải trí. Công nghệ Acoustic Multi-Audio+ tận dụng các loa xung quanh để khuếch đại âm trường trên BRAVIA 9 hay Acoustic Surface Audio+ biến cả tấm nền OLED thành loa của BRAVIA 8, cho thấy sự đầu tư mạnh mẽ về phần cứng của Sony. Trong khi đó, công nghệ AI được đưa vào thông qua Voice Zoom 3 có thể tách, định vị và tái tạo lại để mang lại hiệu ứng âm thanh chân thật. Công nghệ này cũng là yếu tố cộng hưởng, tạo nên trải nghiệm âm thanh 360 độ cho cả những bộ phim xưa.

Sony không chỉ sử dụng các công nghệ độc quyền mà còn kết hợp với các hãng công nghệ danh tiếng như Dolby và IMAX để nâng cao trải nghiệm. Từ chuẩn Dolby Vision (HDR), Dolby Atmos (âm thanh vòm 360 độ) cho đến IMAX Enhanced (độ phân giải, màu sắc, độ tương phản, độ sáng) vốn từng chỉ có ở rạp phim nay đều đã xuất hiện trên TV BRAVIA. Không quá khi nói rằng BRAVIA mang cả rạp phim về nhà, với chất lượng âm thanh và hình ảnh nguyên gốc từ studio.

Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh trải nghiệm "Ngày xưa có một chuyện tình" trên TV Sony BRAVIA 9 & loa thanh BRAVIA Theatre Bar 9.

Tin tưởng vào chất lượng chuẩn studio của TV BRAVIA, đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh đã sử dụng bộ đôi TV Sony BRAVIA 9 và loa thanh BRAVIA Theatre Bar 9 để trải nghiệm trọn vẹn các cảnh quay "Ngày xưa có một chuyện tình" trước khi bộ phim ra rạp. Anh cho biết: "Điện ảnh là câu chuyện của ánh sáng và âm thanh, nơi cảm xúc thăng hoa thành nghệ thuật. Sony BRAVIA 9 và Sony BRAVIA Theatre Bar 9 là sợi dây kết nối giúp xoá bỏ ranh giới giữa hiện thực và phim ảnh, kéo người xem lại gần hơn với cuộc sống".

Nâng tầm trải nghiệm xem phim

Song song với chất lượng âm thanh và hình ảnh xuất sắc, sự tiện lợi đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với một rạp phim tại gia. Và đây cũng chính là ưu thế của Sony, khi đặt trải nghiệm người dùng ở vị trí trọng tâm.

Chỉ cần kích hoạt tính năng Netflix Adaptive Calibrated Mode, tất cả thông số của TV BRAVIA sẽ tự động thiết lập nhằm tối ưu chất lượng âm thanh và hình ảnh khi người dùng thưởng thức phim trên Netflix - nền tảng stream nội dung rất phổ biến tại Việt Nam.

Sony hợp tác với Google để tích hợp hệ điều hành Google TV vào các dòng TV BRAVIA, với 10.000 ứng dụng phong phú để lựa chọn. Người dùng có thể điều khiển TV bằng giọng nói mà không cần remote một cách dễ dàng và nhanh chóng, hỗ trợ cả tiếng Việt và các câu lệnh phức tạp.

Hệ điều hành Google TV mang đến 10.000 ứng dụng trên TV BRAVIA (BRAVIA 3)

Thiết kế sang trọng cũng là điểm nhấn của các dòng TV Sony BRAVIA 2024, với 4 cách lắp đặt chân khác nhau, bao gồm việc tối ưu khi kết hợp với loa thanh (sound bar). Bên cạnh TV, hệ sinh thái BRAVIA còn có loa thanh BRAVIA Threatre 9, BRAVIA Threatre 8 rạp hát tại gia BRAVIA Theatre Quad và loa đeo cổ BRAVIA Threatre U. Tuỳ theo nhu cầu, người dùng có thể kết hợp loa và TV để nâng tầm trải nghiệm thưởng thức phim ảnh, MV ca nhạc…, không gian phòng khách thật sự trở thành rạp hát trong những ngày Tết.

Sony BRAVIA không chỉ là sản phẩm công nghệ mà còn là biểu tượng của trải nghiệm điện ảnh tại gia. Kết hợp công nghệ đỉnh cao và hiểu biết sâu sắc về nghệ thuật làm phim, Sony tiếp tục dẫn đầu trong việc mang đến những trải nghiệm giải trí đẳng cấp. Thế hệ BRAVIA 2024 mới tiếp tục khẳng định vị thế này, trở thành lựa chọn lý tưởng cho các gia đình Việt, đặc biệt trong dịp Tết sum vầy.