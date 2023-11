Vì sao WinCommerce tự tin có thể đạt điểm hòa vốn trong năm 2024?

Đón đầu "thời điểm vàng" này, WinCommerce (Công ty thành viên Masan Group), sở hữu số lượng điểm bán lớn nhất Việt Nam, đã đạt biên EBIT hòa vốn trong quý 3/2023 lần đầu tiên sau giai đoạn Covid-19.



Lần đầu sau giai đoạn Covid, WinCommerce tiệm cận điểm hòa vốn

Theo số liệu từ báo cáo tài chính của Masan Group, mặc dù tâm lý người tiêu dùng phục hồi chậm và số lượng cửa hàng mở mới thấp hơn, WinCommerce (WCM) vẫn đạt được mức tăng trưởng EBITDA ổn định trong quý 3/2023, đạt biên EBITDA là 2,9%, tăng từ 2,2% trong quý 2/2023 và 1,0% trong quý 1/2023. WCM đạt biên EBIT hòa vốn trong Q3/2023 và trên đà gặt hái lợi nhuận trong thời gian tới, lần đầu tiên sau giai đoạn Covid-19.

Theo ghi nhận, để đảm bảo khả năng sinh lời của chuỗi trong thị trường đầy biến động, WCM tập trung cải thiện mô hình cửa hàng và giảm tốc độ mở mới. Theo đó, đơn vị này mở mới 245 siêu thị mini (WinMart+) và 2 siêu thị (WinMart) trong 9 tháng đầu năm 2023. WCM kết thúc tháng 9 năm 2023 với 3.586 cửa hàng trên toàn quốc bao gồm siêu thị mini và siêu thị.

Trong quý 2/2023, ban lãnh đạo WCM chia sẻ kế hoạch cải tạo các cửa hàng WinMart+ hiện có ở khu vực thành thị và nông thôn. Các cửa hàng này sẽ được cải tạo lại theo mô hình WIN "All That You Need" mới ở khu vực thành thị và WinMart+ Rural ở khu vực nông thôn. Được biết, hoạt động cải tạo này hoàn thành vượt tiến độ, đạt được ~45% và ~95% kế hoạch cải tạo 6 tháng cuối năm lần lượt cho cửa hàng WIN và WinMart+ Rural. Các cửa hàng được cải tạo mang lại doanh thu tăng như dự kiến.

Bên cạnh đó, nhóm siêu thị mini Like For Like (nhóm siêu thị mini được mở trước năm 2022) của WCM – chiếm 70% trên tổng số các siêu thị mini, ghi nhận biên lợi nhuận sau thuế đạt 2,2% trong quý 3/2023, quý thứ hai liên tiếp có lợi nhuận sau thuế dương. Đây là cột mốc quan trọng mang lại niềm tin cho ban lãnh đạo về lộ trình tiến đến điểm hòa vốn lợi nhuận sau thuế của toàn bộ mạng lưới trong năm 2024.

Chiến lược "giá tốt" đồng hành cùng người tiêu dùng

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, ưa chuộng những sản phẩm chất lượng hơn với giá phải chăng hơn, WinCommerce với quy điểm bán mô lớn nhất tại Việt Nam gồm chuỗi siêu thị WinMart và chuỗi siêu thị mini WinMart+ hơn 3.500 cửa hàng trên toàn quốc, đã tung chiến lược "giá tốt" trên toàn chuỗi. Doanh nghiệp này cam kết đồng hành cùng người tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn.

Nền tảng của chiến lược "giá tốt" được thúc đẩy bởi các sản phẩm "cây nhà lá vườn" được sản xuất bởi Masan Consumer (Công ty thành viên thuộc Masan Group) và được phân phối trên hệ thống WinCommerce. Bên cạnh đó, WinCommerce còn sở hữu Supra, công ty chuyên về logistics ra mắt đầu năm 2022 với mục tiêu phục vụ hệ sinh thái của Masan Group, giúp người tiêu dùng và đối tác tiết kiệm chi phí nhất có thể.

Hiện tại, Supra sở hữu hệ thống trung tâm phân phối (Distribution Center) gồm 10 cụm kho (bao gồm cả kho khô và kho lạnh) trên cả ba miền. Supra đang chịu trách nhiệm giao 60% tổng sản lượng hàng hóa của WinCommerce. Tính trung bình các kho khô của Supra vận chuyển khoảng từ 454 tấn hàng hóa mỗi ngày và kho lạnh vận chuyển khoảng 275 tấn. Đơn vị này cũng áp dụng những công nghệ mới như AI (trí thông minh nhân tạo) trong các khâu lên đơn hàng, giao nhận, chia chọn hàng hóa tại kho, kiểm soát tập trung chất lượng sản phẩm tại kho và đảm bảo chất lượng hàng hóa vận chuyển tới hệ thống được đồng nhất và tối ưu chi phí.

Theo thống kê của WinCommerce, trong năm 2022, Supra đã hỗ trợ tiết giảm 13% chi phí logistics đối với hàng hóa, góp phần trực tiếp giảm giá thành lên từng sản phẩm, mang lại lợi ích cho khách hàng.

Được biết, trong công tác tạo giá trị cho người tiêu dùng, WinCommerce còn triển khai chương trình Hội viên WIN, giúp khách hàng mua sắm các sản phẩm với mức giá chiết khấu nhiều hơn nữa. Sau 10 tháng triển khai, chương trình Hội viên WIN của WinCommerce đã cán mốc 7,2 triệu. Để gia tăng lợi ích của chương trình, ban lãnh đạo dự kiến sẽ hợp tác cùng Phúc Long và Lazada, tích hợp các sản phẩm, dịch vụ vào nền tảng.

Hơn ¾ chặng đường của 1 năm 2023 với nhiều thách thức vĩ mô trong và ngoài nước, sức cầu yếu tác động lên kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bán lẻ. Tuy nhiên, với điểm sáng từ những mô hình cửa hàng trong thời gian qua và hệ sinh thái tiêu dùng bán lẻ bổ trợ nhau, WinCommerce đang trên đà tạo bước ngoặt. Doanh nghiệp này hứa hẹn sẽ gặt hái lợi nhuận mạnh mẽ kể từ quý 4 tới đây.