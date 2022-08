Vị trí đắt giá – Sức bật của dự án The Venice City

Ghi dấu ấn mạnh mẽ tại TP.Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang nhờ 3 mặt giáp sông, 1 mặt cận lộ ngay trung tâm thành phố, khu đô thị The Venice City đang trở thành dự án được nhà đầu tư, khách hàng yêu thích và săn đón. Với quy mô 35ha, 25 tiện ích, mật độ xây dựng 38,8%, dự án được quy hoạch bài bản như một thành phố thu nhỏ lấy cảm hứng thiết kế quy hoạch từ phong cách Ý.



Bên cạnh việc quy hoạch bài bản hay pháp lý hoàn thiện (hiện dự án đã có sổ đỏ từng nền) thì yếu tố không thể bỏ qua của khu đô thị đó chính là vị trí "cận thị, cận giang, cận lộ" mà hiếm có dự án nào tại Hậu Giang có được.

Trước tiên, dự án The Venice City nằm tại trung tâm TP.Vị Thanh, thuộc khu dân cư hiện hữu lâu đời. Theo đó, chỉ trong bán kính 10 phút di chuyển bằng xe máy, cư dân tương lai của dự án có thể chạm đến gần như tất cả các tiện ích phục vụ nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, giải trí… nổi bật của thành phố này như chợ Vị Thanh, chợ đêm Vị Thanh, bênh viện sản nhi Hậu Giang, trường tiểu học Him Lam, trường tiểu học Bùi Thị Xuân, trường THCS Hoàng Diệu, trường trung cấp kỹ thuật công nghệ Hậu Giang, tỉnh ủy Hậu Giang… giáp Chợ liên minh Co.op nằm trên trục đường Lê Hồng Phong. Có thể nói, cư dân tương lai tại The Venice City không chỉ hưởng hàng loạt đặc quyền với hơn 25 tiện ích đẳng cấp hàng đầu khu vực nằm ngay bên trong dự án, mà còn được đáp ứng mọi nhu cầu với nhiều tiện ích ngoại khu nổi bật của thành phố này.

Tiếp theo, vị thế dự án được giới chuyên gia và khách hàng đánh giá vô cùng độc đáo. The Venice City được bao quanh 3 mặt bởi sông kênh tạo nên đặc điểm địa lý như một bán đảo, liên kết với phần còn lại của TP.Vị Thanh qua mặt "cận lộ" của dự án, trên trục đường 19 tháng 8 và Võ Nguyên Giáp. Ngoài ra, một trong 3 mặt giáp sông kênh của dự án có một mặt là trục đường Lê Hồng Phong – tuyến giao thông đường bộ trọng điểm của thành phố, bám dọc theo kênh Xà No - kênh đào lớn Hậu Giang, cũng là tuyến giao thông đường thủy quan trọng của tỉnh. Được biết, dự án được quy hoạch nhằm khai thác triệt để các yếu tố cảnh quan, thiên nhiên sẵn có, khai thác giá trị tối ưu của các mặt giáp sông kênh.

Cụ thể, tại các mặt giáp sông kênh, dự án quy hoạch các phân khu Sorrento (các biệt thự), Trento (khu vực hành chính – giáo dục – y tế - sinh hoạt cộng đồng), Rome (các shopvillas với phong cách thiết kế đậm chất Ý, phố đi bộ và công viên kỳ quan ánh sáng).

The Venice City tọa lạc trên các tuyến giao thông trọng điểm của TP.Vị Thanh.

Trên thế giới nhiều thành phố nổi tiếng nhờ khai thác và phát triển tốt yếu tố "cận giang" như Vienna (Áo), St Petersburg (Nga), Paris (Pháp), London (Anh)… Tại Việt Nam, các đô thị có địa thế tương tự cũng đang được quy hoạch để khai thác hết các tiềm năng này. Phải nói thêm rằng, số lượng các dự án may mắn sở hữu vị trí cận sông kênh luôn là số ít, thế nên luôn luôn được thị trường săn đón. Đơn cử như TP.HCM hiện cũng đang thực hiện các đồ án phát triển kinh tế 2 bên sông Sài Gòn nhằm khai thác hiệu quả kinh tế, nâng tầm bộ mặt đô thị, giá trị đô thị trong tương lai. Trong đó, Thủ Thiêm, quận 4, quận 7 đang trở thành tâm điểm thị trường nhờ sở hữu BĐS ven sông của toàn thành phố ở thời điểm hiện tại.



Một góc The Venice City gồm các biệt thự tầm nhìn ra sông kênh.

Hiện tại, TP.Vị Thanh cũng đang được tỉnh định hướng trở thành đô thị xanh, hiện đại, phát huy giá trị đặc trưng sông nước của địa phương. Nói thêm rằng, kênh Xà No – con đường lúa gạo vùng Tây sông Hậu, tuyến giao thông đường thủy quan trọng phát triển nông nghiệp, du lịch, dịch vụ vận chuyển hàng hóa của Hậu Giang nói riêng, ĐBSCL nói chung.



Cuối cùng, với 2 mặt giáp các tuyến đường quan trọng hàng đầu về giao thương, liên kết vùng của TP.Vị Thanh gồm Lê Hồng Phong, 19 tháng 8, cuối đường Võ Nguyên Giáp. Cũng nhằm khai thác triệt để giá trị "cận lộ", 2 mặt này được ưu tiên quy hoạch thành mô hình một điểm đến – triệu trải nghiệm phục vụ nhu cầu mua sắm, vui chơi giải trí đẳng cấp của TP.Vị Thanh.

Có thể nói, The Venice City là một trong những dự án gây chú ý cuối năm 2022 khi hội tụ đủ 3 yếu tố trên. Thế nên không khó lý giải tại sao nơi đây lại thu hút khá nhiều nhà đầu tư có tầm nhìn cùng với những khách hàng chọn an cư với mức độ quan tâm cao đến chất lượng sống và chăm sóc sức khỏe mỗi ngày.