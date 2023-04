Vị trí đau gợi ý căn bệnh ung thư có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất ở người Việt

Căn bệnh tử vong cao

Theo TS.BS Trần Công Duy Long, Phó trưởng khoa Gan – Mật – Tuỵ, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, ung thư gan là căn bệnh ác tính và thường có tiên lượng xấu. Các khối u nằm trong gan tăng trưởng mất kiểm soát. Theo thống kê tại Việt Nam, ung thư gan là căn bệnh có tỷ lệ mắc cao nhất và cũng là căn bệnh ung thư gây tử vong cao nhất.

Thống kê của Globocan 2020 cho thấy, số ca mắc mới ung thư gan tại Việt Nam là 26.418 người, chiếm 14,5% tổng số ca ung thư. Ung thư gan có số ca tử vong dẫn đầu với 25.272, chiếm 21% tổng số ca tử vong do ung thư, gấp 3,8 lần tổng số ca tử vong do tai nạn giao thông năm 2020 (6.700 ca). 77% số ca ung thư gan gặp ở nam giới, có thể ở bất cứ lứa tuổi nào. Do đó, ai cũng nên thực hiện tầm soát ung thư gan định kỳ.

Ung thư gan có hai loại xuất phát từ tế bào gan và tế bào ống mật. Trong đó 80% số ca là ung thư biểu mô tế bào gan (HCC xuất phát từ tế bào gan).

Bác sĩ Long đang khám cho bệnh nhân (Ảnh: Minh Trí)

Theo bác sĩ Long, trong số các bệnh nhân tới khám do mắc ung thư gan, có tới 80%-90% trường hợp nhiễm viêm gan virus B hoặc viêm gan virus C. Uống rượu bia cũng là một thủ phạm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư gan. Tuy nhiên, ung thư gan do rượu bia chỉ chiếm 10% trong tổng số ca mắc bệnh này.

Như vậy, viêm gan virus là thủ phạm lớn nhất gây ra ung thư gan. Do vậy, người dân cần phải cảnh giác khi bị nhiễm viêm gan virus để giảm nguy cơ mắc ung thư gan.

Phần lớn viêm gan virus B, virus C mạn tính là không có triệu chứng, khi có biểu hiện thường đã bị xơ gan hoặc ung thư gan. Do vậy hiểm hoạ từ viêm gan virus là rất lớn.

Bác sĩ Long cho hay, rất khó có thể phát hiện ung thư gan ở giai đoạn sớm do bệnh không có triệu chứng. Bệnh nhân có những triệu chứng vàng mắt, vàng da, đau thường bệnh đã ở giai đoạn tiến triển muộn.

"Tôi đã từng gặp rất nhiều bệnh nhân tới khám có chia sẻ không có triệu chứng đau dưới mạn sườn. Bệnh nhân sau khi được siêu âm, chụp hình ảnh cắt lớp vi tính khối u đã rất to.

Bên cạnh đó, bệnh nhân có dấu hiệu xơ gan rất rõ. Trong ổ bụng bệnh nhân có nước, vàng mắt, vàng da… Bệnh nhân có tiên lượng xấu, khi đó bác sĩ không giúp cho bệnh nhân được nhiều", bác sĩ Long chia sẻ.

TS.BS Trần Công Duy Long

Ai cần tầm soát ung thư gan?

Cũng theo bác sĩ Long, ung thư gan thường có tiên lượng xấu vì bệnh thường không có triệu chứng. Người dân chủ quan thường không đi kiểm tra sức khoẻ định kỳ, chỉ đau mới đi khám thì bệnh đã ở giai đoạn muộn. Để phát hiện ung thư ở giai đoạn sớm cần phải tầm soát ở những đối tượng có nguy cơ cao.

Ung thư gan có thể phát hiện ra bằng các xét nghiệm cận lâm sàng, thăm khám, siêu âm. Bệnh nếu phát hiện ở giai đoạn sớm thì tiên lượng điều trị thường rất tốt.

"Có rất nhiều bệnh nhân mắc ung thư gan đã điều trị khỏi hoàn toàn. Việc bệnh nhân mắc ung thư gan sống được tới 5-10 năm đã ghi nhận tại khoa. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều bệnh nhân không thể áp dụng được phương pháp điều trị triệt căn do u quá to, xơ hoá. Khi đó, bệnh nhân chỉ có thể điều trị giảm đau, giảm nhẹ các triệu chứng để kéo dài thời gian sống.

Chúng tôi đã từng gặp những bệnh nhân mắc ung thư gan tới khám quá muộn, bệnh nhân chỉ có thể sống thêm được 3 tháng, 6 tháng", TS.BS Long nói.

Cách phòng ngừa ung thư gan hiệu quả nhất được chuyên gia lưu ý là tiêm phòng vắc xin viêm gan B. Trường hợp đã nhiễm virus viêm gan cần phải theo dõi khám định kỳ theo chỉ định của bác sĩ.

Người viêm gan virus đã có xơ gan nên đi tầm soát 3 tháng 1 lần để phát hiện sớm ung thư gan.