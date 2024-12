Vi vu London, chiêm ngưỡng câu lạc bộ bóng đá Chelsea cùng Ascott Vietnam

Đây là lần đầu tiên Ascott cùng FC Chelsea mang tới những trải nghiệm "không thể mua được bằng tiền" cho các thành viên Ascott Star Rewards tại Việt Nam.

Kể từ tháng 7 năm 2024, The Ascott Limited (Ascott) trở thành Đối tác Lưu trú Toàn cầu Chính thức của FC Chelsea trong 4 mùa giải liên tiếp. Tận dụng sự ủng hộ mạnh mẽ của FC Chelsea, Ascott Vietnam ra mắt chương trình "Rewards with The Blues" với mong muốn mang giấc mơ đặt chân tới sân vận động Stamford Bridge lừng danh đến gần hơn với hàng trăm nghìn người hâm mộ FC Chelsea trên khắp Việt Nam.

Những quyền lợi miễn phí vô cùng hấp dẫn khi tham gia "Rewards with the Blues" bao gồm tấm vé may mắn tại khu vực khán đài VIP trong trận đấu giữa Chelsea và Leicester City vào ngày 8/3/2025, chuyến bay khứ hồi tới Vương Quốc Anh cùng voucher lưu trú 3 ngày 2 đêm miễn phí tại cơ sở của Ascott tại London. Để có cơ hội được trực tiếp chiêm ngưỡng màn trình diễn của "Đội Kỵ binh Hoàng gia" trên sân Stamford Bridge, người tham dự chỉ cần đăng ký thành viên Ascott Star Rewards (ASR) và sử dụng mã giới thiệu "VNCFC" khi điền thông tin. Ban tổ chức lựa chọn ngẫu nhiên và kết quả sẽ được công bố tại trang Facebook chính thức của Discover ASR Vietnam. Chi tiết chương trình vui lòng xem tại trang web: https://www.discoverasr.com/vi/offers/rewards-with-the-blues

Bên cạnh đó, Ascott cũng sẽ tổ chức hai sự kiện Watch Party đậm chất thể thao tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, dành riêng cho Hội cổ động viên chính thức của FC Chelsea tại Việt Nam. Sự kiện được tổ chức nhằm thể hiện sự cam kết đồng hành của Ascott với FC Chelsea cũng như tạo nên một diễn đàn đầy hứng khởi cho các các fan hâm mộ nhiệt thành của "nửa xanh thành London". Tại sự kiện, bên cạnh việc theo dõi trận đấu Chelsea - Fulham trong khi thưởng thức những đồ ăn nhẹ và thức uống giải khát từ Ban tổ chức, người tham dự còn có cơ hội tham dự bốc thăm may mắn để trúng những phần quà vô cùng đặc biệt đến từ Ascott và FC Chelsea. Không chỉ góp phần lan tỏa tinh thần đầy hứng khởi của chương trình "Rewards with The Blues", Ascott hy vọng sự kiện sẽ watch party sẽ củng cố sự kết nối trong cộng đồng người hâm mộ FC Chelsea vào tạo nên những kỉ niệm đáng nhớ trong mùa giải Ngoại hạng Anh năm nay.

Trong khuôn khổ chương trình "Rewards with The Blues", Ascott cũng sẽ hợp tác với những đối tác ngân hàng và hàng không để mang tới thêm nhiều quyền lợi bổ sung cùng những trải nghiệm "không thể mua được bằng tiền" cho tất cả các thành viên ASR. Thông qua "Rewards with The Blues", Ascott mong muốn giới thiệu nhiều hơn nữa tới các khách hàng Việt Nam những lợi ích độc quyền miễn phí mà chương trình khách hàng thân thiết ASR mang đến cho hội viên. Chương trình khách hàng thân thiết ASR là một cơ hội lý tưởng để khách hàng Việt Nam dễ dàng tiếp cận sản phẩm lưu trú chất lượng cao của Ascott với mức giá vô cùng ưu đãi.