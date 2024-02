VIB triển khai dự án Core banking Temenos trên nền tảng đám mây AWS

Theo đó, VIB sẽ triển khai Core banking phiên bản mới nhất của Temenos là R23 trên nền tảng điện toán đám mây (Cloud) của AWS và điện toán đám mây riêng của VIB (VIB Private cloud). Dự án có sự phối hợp của Công ty giải pháp công nghệ và dịch vụ ITSS (Thụy Sỹ).

VIB – Ngân hàng đầu tiên triển khai giải pháp Core banking của Temenos trên nền tảng Cloud tại Việt Nam

Phát biểu về dự án, ông Trần Nhất Minh – Phó Tổng giám đốc, Giám đốc khối dịch vụ công nghệ ngân hàng VIB cho biết: "Với chiến lược trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam, VIB luôn tiên phong trong việc đầu tư thúc đẩy các sáng kiến công nghệ, số hóa và xây dựng một nền tảng công nghệ tiên tiến, vững chắc. Ngành ngân hàng Việt Nam đang trải qua một sự chuyển đổi đáng kể, được thúc đẩy bởi nhu cầu ngày càng tăng về trải nghiệm kỹ thuật số của khách hàng và sự phát triển không ngừng của công nghệ. Trong đó, việc di chuyển các hệ thống ngân hàng lõi sang đám mây đã nổi lên như một yếu tố thay đổi cuộc chơi, hứa hẹn sự linh hoạt, đổi mới và nâng cao trải nghiệm của khách hàng. Dự án hiện đại hóa Core banking trên nền tảng Cloud là sự khẳng định của VIB cho cam kết không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và sự hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, đồng thời tạo ra một nền tảng mạnh mẽ để phục vụ khách hàng trong thời đại kỹ thuật số ngày càng phát triển."

Với dự án này, VIB sẽ triển khai Core banking phiên bản mới nhất của Temenos trên nền tảng Cloud của AWS và hạ tầng đám mây riêng của VIB để vừa đảm bảo tính tuân thủ cũng như sự an toàn và tính hoạt động liên tục của hệ thống, vừa đánh dấu bước tiến quan trọng hướng tới tái cấu trúc và đổi mới toàn diện nền tảng số của VIB, bám chặt chiến lược xoay quanh 3 yếu tố "Mobile first – Cloud first – AI first".

Với "Cloud first", VIB tiên phong triển khai giải pháp Core banking của Temenos trên nền tảng Cloud, sử dụng các dịch vụ gốc của điện toán đám mây (Cloud native sevices). Điều này đảm bảo khả năng tăng công suất hạ tầng một cách tự động và nhanh chóng, đảm bảo tính liền mạch vượt trội trong cung cấp dịch vụ cho người dùng, hạn chế được mức độ ảnh hưởng nếu xảy ra tình trạng tấn công dịch vụ, góp phần tối ưu chi phí phát triển mới và chi phí vận hành tương ứng.

Với "Mobile-First", Ngân hàng di động (Mobile Banking) là một trong các yếu tố chiến lược, việc triển khai giải pháp Core Banking của Temenos trên nền tảng Cloud sẽ cung cấp các giao diện lập trình ứng dụng (API) mạnh mẽ, hiệu năng vận hành cao, linh động cho phép VIB duy trì dịch vụ 24/7, nâng cao trải nghiệm khách hàng tốt nhất, đảm bảo khách hàng có thể truy cập các dịch vụ của ngân hàng liền mạch vượt trội thông qua ngân hàng di động (mobile banking).

Với "AI first", VIB đã và đang ứng dụng khả năng trí tuệ nhân tạo (AI) và học máy (machine learning) để cung cấp phân tích dự đoán và giải pháp tài chính phù hợp. Việc triển khai Core Banking của Temenos sẽ đảm bảo nâng cao chất lượng dữ liệu đầu vào bằng các kiểm soát chặt chẽ tự động của hệ thống, đây là đầu vào quan trọng hỗ trợ yếu tố chiến lược "AI first".

Ông Ramki Ramakrishnan – Giám đốc điều hành, APAC, Temenos, cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng chào đón VIB là ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam triển khai giải pháp Core banking của Temenos trên nền tảng Cloud, giúp củng cố vị trí dẫn đầu của chúng tôi tại thị trường quan trọng này. Temenos cung cấp nền tảng ngân hàng lõi đáng tin cậy cho các ngân hàng lớn trên toàn cầu, bao gồm các ngân hàng hàng đầu tại Việt Nam, từ các phân khúc bán lẻ, doanh nghiệp, đến quản lý tài sản và ngân hàng ưu tiên. Ngành ngân hàng Việt Nam đã trải qua sự phát triển đáng kể trong thập kỷ qua và là nơi đặt trụ sở của một số ngân hàng lớn và sáng tạo nhất ở Đông Nam Á, và VIB là một trong số đó. Với vị thế tiên phong của VIB trong lĩnh vực công nghệ ngân hàng trên nền tảng Cloud, chúng tôi rất phấn khích khi được hợp tác như đối tác chiến lược để hỗ trợ sự phát triển trong tương lai của họ"

Nâng cấp hạ tầng nhằm đáp ứng kịp thời tốc độ tăng trưởng nhanh và chiến lược số hóa dài hạn

Giai đoạn chuyển đổi chiến lược (2017-2026) đánh dấu tăng trưởng ấn tượng, đưa VIB trở thành một trong những ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam. Cho đến nay, VIB là Ngân hàng có tỷ trọng cho vay Bán lẻ đứng đầu với tỷ lệ chiếm hơn 85% danh mục cho vay. Trong giai đoạn 7 năm vừa qua, ngân hàng tăng trưởng kép danh mục tín dụng bán lẻ đạt mức 32% nhờ thay đổi chiến lược kinh doanh và thành công trong việc thâm nhập và mở rộng phân khúc khách hàng cá nhân.

Cùng với mục tiêu trở thành Ngân hàng sáng tạo nhất Việt Nam, VIB đang triển khai chiến lược số hóa dài hạn với Ngân hàng số chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ cùng tỷ lệ thâm nhập và chuyển đổi số cao. Trong giai đoạn 2017-2023, tốc độ tăng trưởng giao dịch số đạt 100% với hơn 300 triệu giao dịch số thực hiện trong năm 2023. Trong đó, với hơn 94% giao dịch bán lẻ được thực hiện trên kênh số và hàng triệu khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng số thường xuyên mỗi tháng.

Dự án hiện đại hóa Core banking của Temenos trên nền tảng Cloud của AWS là bước tiến mới nhất của VIB trong hành trình chuyển đổi số, góp phần xây dựng hạ tầng vững chắc, làm cơ sở cho sự ứng dụng và phát triển sản phẩm công nghệ mới nhất. Đồng thời tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng, đáp ứng kế hoạch tăng trưởng cũng như số lượng khách hàng, sản phẩm và giao dịch qua kênh ngân hàng số trong tương lai.

Ông Eric Yeo, Tổng giám đốc AWS Vietnam chia sẻ: "Cuộc cách mạng điện toán đám mây đã đem đến khả năng tối ưu hóa vận hành, cải thiện độ an toàn và tiết giảm chi phí hoạt động, giảm thiểu gián đoạn dịch vụ trong giai đoạn cao điểm. Chúng tôi tự hào được hợp tác cùng VIB, Temenos và ITSS trên hành trình góp phần định hình lại ngành tài chính Vietnam. Nền tảng công nghệ này giúp ngân hàng đáp ứng khả năng tăng trưởng nhanh chóng trong tương lai."

Mở rộng hệ sinh thái giải pháp công nghệ sáng tạo, lấy khách hàng làm trọng tâm

Hệ sinh thái sản phẩm công nghệ đa dạng, phục vụ các nhu cầu tài chính thiết yếu của người dùng

Với hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, tích hợp công nghệ tiên tiến nhất như trí tuệ nhân tạo (AI) và thực tế ảo (AR), sự tiện lợi và tốc độ nhanh vượt trội, VIB đã và đang khẳng định vị thế là một trong những ngân hàng đi đầu trong việc mang đến các sản phẩm số sáng tạo, lấy khách hàng làm trọng tâm. Chiến lược số hóa còn giúp VIB được công nhận bởi các tổ chức trong và ngoài nước cho sản phẩm với hàm lượng công nghệ cao, dẫn đầu xu thế.

Việc sử dụng Core banking của Temenos với đặc tính Cloud-native và Cloud-Agnostic trong dự án lần này cho phép VIB linh hoạt điều hướng trên các nền tảng Cloud khác nhau, đồng thời giúp thúc đẩy triển khai nhanh chóng các dịch vụ, sản phẩm ngân hàng, thúc đẩy môi trường đổi mới và cải tiến liên tục cho VIB. Hệ thống mới cũng sẽ giúp VIB nhanh chóng nâng cấp, mở rộng và đưa các sản phẩm và dịch vụ số mới ra thị trường một cách nhanh chóng và tiết kiệm đáng kể rất nhiều thời gian. Bên cạnh đó, với hiệu năng vận hàng cao và linh động còn cho phép VIB duy trì dịch vụ 24/7, giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng tốt nhất. Khách hàng sẽ được bảo mật tuyệt đối mỗi khi sử dụng dịch vụ của VIB do nền tảng đám mây của AWS đã có hơn 140 chứng nhận tuân thủ và bảo mật.

Ông Manju HC, Giám đốc của ITSS Global, cho biết: "ITSS Global rất vui được tận dụng hơn hai thập kỷ kinh nghiệm chuyển đổi hệ thống ngân hàng lõi của chúng tôi để hỗ trợ VIB đổi mới nhanh hơn, sử dụng năng lực đám mây để phát triển kinh doanh đồng thời đáp ứng các cam kết về tính bền vững. Điểm nổi bật của ITSS là các công cụ tăng tốc, kinh nghiệm thực tế trên thị trường toàn cầu và cách chúng tôi luôn lưu tâm đến trải nghiệm của người dùng cuối trong khi thúc đẩy quá trình chuyển đổi kỹ thuật số. Chúng tôi tin rằng kinh nghiệm triển khai giải pháp Core banking của Temenos trên Hạ tầng điện toán đám mây tại nhiều ngân hàng trên thế giới của ITSS sẽ giúp VIB cung cấp các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng được kỳ vọng của khách hàng."