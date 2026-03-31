Victor Vũ: Sức sáng tạo và sự cân bằng khởi sinh từ tĩnh lặng

Nhưng đằng sau những chuẩn mực ấy là một nền tảng ít được nhìn thấy hơn, trạng thái nội tâm và không gian chiêm nghiệm. Để duy trì sự nhất quán trong sáng tạo, Victor Vũ tin rằng sự cân bằng phải được nuôi dưỡng trong những khoảng không gian đủ tĩnh lặng – dù ở nơi làm việc hay trong những hành trình di chuyển – nơi suy nghĩ có thể tiếp tục diễn ra giữa một thế giới luôn ồn ào.

‘Tiêu chuẩn quốc tế phải đến từ kỷ luật’

Với Victor Vũ, tiêu chuẩn quốc tế chính là thái độ ngay khi dự án khởi động, thay vì một danh xưng đạt được sau khi bộ phim hoàn thành. Đạo diễn cho biết trước mỗi dự án, anh luôn đặt ra cho mình một câu hỏi mang tính nền tảng về chất lượng của tác phẩm.

Trong cách nhìn của Victor Vũ, "World Class" không đồng nghĩa với việc làm theo phong cách quốc tế. Điều quan trọng hơn là mỗi chi tiết trong bộ phim phải đủ vững vàng để đứng cạnh những tiêu chuẩn khắt khe của điện ảnh thế giới. Điều đó đồng nghĩa một câu chuyện rất Việt Nam vẫn có thể chạm đến khán giả toàn cầu, nếu được kể bằng một ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, rõ ràng và chặt chẽ.

Triết lý này ảnh hưởng trực tiếp đến cách Victor Vũ xây dựng đội ngũ sáng tạo của mình. Đối với anh, cộng sự ngoài việc là những người giỏi chuyên môn, còn phải có tư duy tương đồng về sự kỷ luật, lòng tôn trọng khán giả và nghề nghiệp.

"Tôi không muốn thỏa hiệp với sự dễ dãi. Kỹ thuật có thể học, công nghệ có thể cập nhật, nhưng tinh thần làm việc phải kỷ luật" – Victor Vũ nhấn mạnh. Anh tin rằng trong làm phim, chất lượng cuối cùng sẽ được quyết định bởi sự kỷ luật trong từng chi tiết. Để đạt được sự chỉn chu nhất trên màn ảnh rộng, sự kỷ luật phải bắt đầu từ phần tiền kỳ (pre-production). Việc đầu tư và chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm sẽ đảm bảo tính hiệu quả tối đa khi bước ra hiện trường.

Không gian dịch chuyển: khởi nguồn của những ý tưởng triệu đô

Đặc thù của một đạo diễn hàng đầu, bên cạnh những công việc ở phim trường hay phòng dựng, còn đến từ những cung đường dịch chuyển. Một ngày của Victor Vũ thường bắt đầu từ sáng sớm với lịch trình dày đặc: từ buổi họp kịch bản tại trung tâm, đến khảo sát bối cảnh…

Sự dịch chuyển liên tục này vốn là áp lực với nhiều người, lại được anh biến thành khoảng không gian để chiêm nghiệm. Với Victor Vũ chiếc xe chính là "vùng đệm" vô hình – nơi anh rũ bỏ những tạp âm của thế giới bên ngoài để trở về với thế giới nội tâm của mình.

"Phải di chuyển nhiều, đôi khi chiếc xe cũng chính là nơi tôi trải qua rất nhiều tâm trạng, thậm chí là lo lắng, áp lực gia đình và cả công việc. Nếu không gian trên xe không đủ yên tĩnh, riêng tư, chắc chắn năng lượng sáng tạo của tôi sẽ bị đứt gãy. Điều này cũng khá thú vị, khi sự sáng tạo không bị đóng khung trong một văn phòng làm việc, hay một quán cà phê, mà được tiếp diễn ngay trong lúc mình đang di chuyển", đạo diễn "Mắt biếc" nói thêm.

BYD M9 sở hữu một không gian chuẩn mực – nơi những quyết định "World Class" được hình thành.

Mỗi lãnh đạo hay những người làm sáng tạo như Victor Vũ có một tiêu chuẩn riêng khi chọn "bạn đồng hành" 4 bánh. Hơn hết, chiếc xe đó phải nuôi dưỡng được giá trị của sự tĩnh lặng. Sự đồng điệu này được Victor Vũ tìm thấy ở BYD M9.

Không phải những trang bị hào nhoáng, sự tinh tế của một chiếc xe đến từ cách nó phục vụ cảm xúc người ngồi. Khi cánh cửa khép lại, khả năng cách âm ấn tượng tạo ra một môi trường tách biệt hoàn toàn, biến khoang xe thành một "kén sáng tạo" riêng tư. Ở đó, những ý tưởng vừa nhen nhóm trên phim trường không bị dập tắt bởi tiếng còi xe hay sự xô bồ của phố thị, chúng tiếp tục được nuôi dưỡng, gọt giũa và thành hình ngay trong lúc chuyển động.

"Khi bước vào BYD M9, điều đầu tiên tôi nhận ra là cảm giác được đón tiếp. Không gian xe rộng rãi, cách bố trí khoa học. Các chi tiết như ghế ngồi có massage, hàng thứ 2 rất rộng và ánh sáng nhẹ nhàng, độ cách âm mang lại cảm giác thư giãn. Sự riêng tư rất rõ ràng, khi cửa xe đóng lại, mọi sự ồn ào từ thế giới bên ngoài đều tan biến", đạo diễn chia sẻ.

Ấn tượng của đạo diễn Victor Vũ với BYD M9 là các chuẩn mực về kỹ thuật và công nghệ đã đạt đến sự vững vàng, chiếc xe như trở thành một phần của hành trình nuôi dưỡng tư duy thẩm mỹ bền vững, giúp mỗi chuyến đi đều trở thành một bước tiến gần hơn đến sự hoàn hảo của tác phẩm.



"Một trang bị nhỏ nhưng tôi rất thích trên BYD M9 là bàn làm việc. Tôi là người thích viết lách, nên khi ý tưởng bất chợt đến, tôi có thể viết lại ngay, một chi tiết rất hợp lý", anh nói.

‘Sự tĩnh lặng cũng có tiếng nói riêng’

Suốt hành trình hơn hai thập kỷ, Victor Vũ nhận ra sáng tạo không thể tồn tại lâu dài nếu thiếu sự ổn định trong nội tâm. Cốt lõi của sự cân bằng ấy đến từ nhiều yếu tố: kỷ luật trong công việc, khả năng xác định ưu tiên ở từng giai đoạn và những khoảng thời gian dành cho gia đình.

Điện ảnh là một ngành nghề đầy áp lực – từ việc phát triển kịch bản, quản lý ekip hàng trăm người cho đến những kỳ vọng lớn của khán giả sau mỗi bộ phim. Trong nhịp chuyển động liên tục ấy, Victor Vũ tin rằng người làm nghề phải tìm được cho mình những khoảng lặng cần thiết.

Với Victor Vũ, chiếc xe không chỉ để đi, nó còn là không gian sáng tạo.

Đạo diễn chia sẻ, những khoảnh khắc đời thường như đưa con đi học, ăn tối cùng gia đình, những chuyến dã ngoại hay cùng nhau xem một bộ phim, là lúc anh tìm lại sự bình yên trong tâm trí: "Gia đình luôn luôn là điểm tựa. Những điều giản dị đó giúp mình cảm nhận được sự cân bằng trong nội tâm".

Sự tĩnh lặng đối với Victor Vũ mang giá trị như một công cụ sáng tạo. Khi tách ra khỏi những ồn ào của thế giới giải trí, anh có cơ hội lắng nghe tiếng nói bên trong mình rõ ràng hơn.

"Sự tĩnh lặng cũng có tiếng nói riêng. Đó là lúc mình biết rất rõ mình đang cảm gì, nghĩ gì và cần phải đi theo hướng nào", đạo diễn "Thám tử Kiên" chia sẻ. Chính sự kiểm soát tốt cảm xúc và các yếu tố từ góc quay đến cách kể chuyện đã giúp anh tạo ra những tác phẩm chạm đến trái tim khán giả mà không bị rơi vào sự thừa thãi.

Mỗi khi một bộ phim của Victor Vũ ra mắt, nó gần như luôn đi kèm với sự chú ý lớn từ công chúng – những cuộc thảo luận, phân tích và tranh luận về tác phẩm. Nhưng trái ngược với sự sôi động ấy, đạo diễn lại chọn cho mình một nhịp sống khá tĩnh lặng.

Trong thế giới của những người lãnh đạo hay sáng tạo nghệ thuật, mỗi lựa chọn đều cần sự chính xác và thấu đáo, mọi không gian họ hiện diện đều trở thành một phần của quá trình ra quyết định. Chiếc xe họ sử dụng cũng là nơi duy trì trạng thái tư duy – giữ suy nghĩ không bị ngắt quãng, cảm xúc được nuôi dưỡng và những ý tưởng tiếp tục được hoàn thiện giữa hành trình.

Đó là lý do những người như Victor Vũ không tìm kiếm sự phô trương, anh yêu cầu một không gian đủ chuẩn mực: nơi mọi yếu tố từ sự tĩnh lặng, riêng tư đến cách bố trí đều phục vụ cho mục tiêu giữ dòng suy nghĩ được liền mạch. Và chính trong những không gian như vậy, những quyết định mang tính "World Class" được hình thành và dẫn dắt đến cùng.