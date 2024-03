Video: An ninh được thắt chặt tại phiên xét xử vụ Vạn Thịnh Phát

Sáng nay (5-3), TAND TP HCM mở phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (SN 1956; Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng chồng là Chu Lập Cơ và 84 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB) và các công ty, đơn vị, tổ chức liên quan (gọi tắt là vụ án Vạn Thịnh Phát).

Từ sáng sớm 5-3, khu vực TAND TP HCM đã được thắt chặt an ninh, trật tự an toàn giao thông.

Trên các tuyến đường xung quanh toà án như như Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Nguyễn Du, Nguyễn Trung Trực, Lý Tự Trọng... nhiều lực lượng bảo đảm an ninh có mặt tại các tuyến đường xung quanh toà án gồm: CSGT, Cảnh sát cơ động, Công an địa phương...Các phóng viên khi đến đưa tin phải tuân theo quy định tác nghiệp khá nghiêm ngặt để đảm bảo phiên toà diễn ra an toàn tuyệt đối.

86 bị cáo trong vụ án bị khởi tố bởi các tội danh: Tham ô tài sản, Nhận hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng, Đưa hối lộ.



Cơ quan chức năng xác định bị cáo Trương Mỹ Lan đã chiếm đoạt số tiền hơn 304.000 tỉ đồng và gây thiệt hại số tiền hơn 129.000 tỉ đồng (là số tiền lãi phát sinh từ số tiền gốc chiếm đoạt).

Dự kiến, phiên toà kết thúc vào ngày 29-4, chủ tọa là thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh toà Hình sự TAND TP HCM. VKSND Tối cao phân công 10 kiểm sát viên thuộc VKSND Tối cao và VKSND TP HCM giữ quyền công tố.



