Video cho thấy Mitsubishi Xforce bị tai nạn sẽ như thế nào, hành khách được bảo vệ ra sao

Cụ thể, Mitsubishi Xforce đạt 5 sao an toàn - mức tối đa do tổ chức này chấm điểm. Theo công bố trên trang web chính thức, để nhận được đánh giá 5 sao, mẫu Mitsubishi Xforce đã nhận được điểm số cao từ tất cả các hạng mục thử nghiệm an toàn.

Phiên bản được thử nghiệm là Exceed tại Indonesia, gần giống với Ultimate tại Việt Nam

Trong đó, bảo vệ hành khách người lớn được 87%, bảo vệ trẻ em 85%, hỗ trợ an toàn 74%, an toàn cho người đi xe máy 62%. Tất cả đều vượt hơn hẳn điểm số tối thiểu mà ASEAN NCAP quy định để nhận được đánh giá tốt và ghi nhận 5 sao tổng thể.



Theo lý giải của giới chuyên gia, mặc dù chỉ là một mẫu SUV hạng B - vốn là nhóm xe công nghệ và trang bị an toàn thường ở mức đủ dùng, Mitsubishi Xforce lại sở hữu nhiều đặc điểm đáng chú ý giúp mẫu xe này bảo vệ người ngồi trong xe ở mức độ cao.

Khung xe RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) hấp thụ dư chấn trong trường hợp va chạm và giảm thiểu độ biến dạng của cabin. Trang bị an toàn cơ bản trên Mitsubishi Xforce có thể kể đến 6 túi khí (hai bản cao), cảm biến lùi, cảm biến áp suất lốp, camera lùi, và đặc biệt là kiểm soát vào cua chủ động (AYC) không có trên một số mẫu đối thủ.

Đáng chú ý, dù là mẫu xe hướng tới đi địa hình, Mitsubishi Xforce vẫn được nhận gói hỗ trợ lái ADAS với nhiều tính năng tiên tiến như: ga tự động thích ứng khoảng cách, cảnh báo và giảm thiểu va chạm phía trước, đèn pha tự động và thông báo xe phía trước khởi hành, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Sự an toàn của Mitsubishi Xforce còn nằm ở trong việc giúp người lái dễ dàng kiểm soát xe. Chẳng hạn, theo công bố của hãng, chế độ lái Wet Mode - mà Việt Nam là thị trường đầu tiên được trang bị - sẽ điều chỉnh hệ thống chống trơn trượt và AYC hoạt động mức gần như cao nhất, giúp chiếc xe có độ bám tối ưu với mặt đường. Đồng thời giảm độ nhạy của chân ga, tăng độ siết của vô lăng để người lái dễ dàng kiểm soát xe hơn. Nhờ đó, chủ xe có thể an tâm cầm lái mỗi khi tới mùa mưa tại miền Nam hoặc ôm cua trên những cung đường đèo phía Bắc.

Hay cản trước và sau của Mitsubishi Xforce được tối ưu cho vận hành địa hình với góc tiếp cận 21 độ và góc thoát 30,5 độ. Vì vậy, người tiêu dùng có thể đi qua những đoạn dốc cao, đường xấu không gặp khó khăn.

Video cuộc thử nghiệm va chạm Mitsubishi Xforce của ASEAN NCAP - Video: ASEAN NCAP

Mitsubishi Xforce chính thức ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 1/2024 và nhanh chóng trở thành một trong những mẫu xe bán chạy nhất phân khúc cũng như toàn thị trường. Dù ra mắt chưa lâu, mẫu SUV cỡ B của Mitsubishi đã bán được 3.890 xe chỉ sau 6 tháng đầu năm 2024 (doanh số tính từ tháng 3), đứng thứ 7 toàn thị trường.

Trong tháng 8 này, doanh số của Xforce được kỳ vọng còn tăng hơn nữa khi khách hàng sẽ nhận ưu đãi tương đương 100% lệ phí trước bạ đối với phiên bản Exceed và 50% lệ phí trước bạ với phiên bản GLX. Bộ quà tặng bảo hiểm vật chất và phiếu nhiên liệu với tổng trị giá lên đến 20 triệu đồng sẽ được dành tặng cho phiên bản Premium. Bên cạnh đó là 1 mô hình xe cho tất cả các phiên bản.