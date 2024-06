Chi tiết Mitsubishi Xforce Ultimate: Giá từ 705 triệu đồng, thêm 4 điểm quan trọng để đua doanh số cùng Toyota Yaris Cross

Mitsubishi Xforce Ultimate (phiên bản cao cấp nhất) chính thức mở bán sau 5 tháng mẫu xe này ra mắt Việt Nam. Giá bán niêm yết 705 triệu đồng đối với màu đen và trắng. Trong khi màu sắc khác kèm tùy chọn nóc đen sẽ là 710 triệu đồng. So với bản Premium định vị ngay bên dưới, Xforce Ultimate có giá bán nhỉnh hơn 25 triệu đồng. Còn so với các đối thủ cùng là bản cao cấp nhất, Xforce Ultimate đang thấp hơn giá niêm yết của Kia Seltos 1.5L Turbo GT-Line (799 triệu đồng) hay Toyota Yaris Cross HEV (765 triệu đồng). Trong khi đó, con số này cao hơn khoảng 6 triệu đồng so với bản tiêu chuẩn của Honda HR-V hay Hyundai Creta Cao cấp (đều 699 triệu đồng).