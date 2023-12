Video chứng minh ‘tốc độ không thể đùa’ của người Mỹ: ‘Biến’ toàn bộ thiết kế buổi hòa nhạc quy mô lớn thành sân vận động chỉ trong… 24 giờ

Trong một cuộc khảo sát do The Athletic thực hiện, US Bank Stadium được xếp hạng đứng đầu trên tổng số 30 sân vận động cho giải bóng bầu dục Mỹ (NFL). Sân vận động khép kín này được xây dựng vào tháng 12/2013 và khai trương vào tháng 7/2016. Nó nằm ở trung tâm thành phố Minneapolis, Mỹ.

Thiết kế đa năng của sân vận động US Bank cho phép nơi này tổ chức các sự kiện lớn trong nước và quốc tế nhằm tạo ra lợi ích kinh tế, tài chính và xã hội cho khu vực.

Thống kê trong ba năm đầu tiên hoạt động cho thấy, sân vận động đã đón 4,64 triệu du khách đến tham dự cho hơn 1.156 sự kiện công cộng và tư nhân, đồng thời có hơn 177.141 khách tham quan cơ sở trong gần 7.000 chuyến tham quan.

Không chỉ là địa điểm tổ chức các sự kiện thể thao, nơi này còn là điểm đến lý tưởng cho các buổi hòa nhạc quy mô lớn. Theo một số nguồn tin, sân vận động này có thể chứa hơn 66.000 người và có thể mở rộng lên tới 73.000 chỗ cho các sự kiện đặc biệt.

Được biết, đội ngũ phụ trách đã “làm hết công suất” để thay đổi thiết kế phù hợp cho từng sự kiện. Nơi này từng khiến nhiều người trầm trồ khi chuyển đổi thiết kế của một buổi hòa nhạc quy mô lớn sang sân vận động tiêu chuẩn cho ngày thi đấu NFL chỉ trong khoảng 24 tiếng. Video time lapse quay lại toàn bộ quy trình tháo dỡ sân khấu, di chuyển ghế ngồi, dọn dẹp,...lát lại sân đã được sân vận động US Bank đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội và thu hút nhiều lượt xem.

Đội ngũ thực hiện cho biết, sự chuyển đổi sự kiện nhanh chóng tưởng như không thể lần này đã trở thành một trong những kỷ lục của US Bank Stadium.



Tổng hợp