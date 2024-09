VIDEO: Đà Nẵng mưa xối xả, người dân hối hả dọn hàng quán ven biển

Mưa trên biển rất to khiến việc thu dọn thêm vất vả. Từ sáng 18/9 đến trưa ngày 20/9, tại các quận, huyện thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa tại thành phố phổ biến 100-300mm, có nơi trên 450mm. Ảnh: Thanh Hiền.