VIDEO: Diễn biến vụ cướp xảy ra tại một tiệm vàng

08-11-2025 - 11:45 AM | Xã hội

Nam thanh niên vào hỏi mua vàng, rồi bất ngờ giật sợi dây chuyền trong tiệm vàng bỏ chạy.

Ngày 8-11, Công an tỉnh Thái Nguyên đang điều tra, làm rõ vụ cướp xảy ra tại một tiệm vàng ở xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên.

Video ghi lại diễn biến vụ cướp xảy ra tại tiệm vàng. Nguồn: MXH

Trước đó, vào trưa ngày 7-11, một nam thanh niên (chưa rõ danh tính) đi vào tiệm vàng H.T. (xã Trại Cau) giả vờ hỏi mua dây chuyền vàng. Lợi dụng sự mất cảnh giác của những người trong tiệm vàng, nam thanh niên này giật sợi dây chuyền rồi bỏ chạy ra ngoài.

Phát hiện sự việc, người dân trong khu vực tri hô, đuổi bắt. Một lúc sau, nghi phạm cướp tiệm vàng bị bắt và khống chế.

Thông tin ban đầu, nghi phạm là một thanh niên (SN 2006), trú tại xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên.

Hiện, vụ cướp tiệm vàng đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Như Quỳnh

Người lao động

