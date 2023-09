Video này cho thấy xe ‘cận sang’ Mazda CX-90 làm thế nào để đạt chứng nhận an toàn cao hàng top thế giới

Vào giữa tháng 9 này, tổ chức IIHS tại Bắc Mỹ đã công bố kết quả thử nghiệm an toàn của Mazda CX-90 - SUV đầu bảng hướng tới phân khúc xe sang trong đội hình hiện tại của thương hiệu Nhật. Theo dữ liệu được công bố, cả phiên bản thường và bản hybrid sạc điện PHEV của Mazda CX-90 đều đạt chứng nhận an toàn cao nhất là Top Safety Pick+.



Đi sâu hơn vào từng hạng mục, Mazda CX-90 đạt thang điểm tốt nhất ở phần lớn các bài thử va chạm và phòng tránh va chạm. Một số ví dụ có thể kể đến va chạm một phần đầu xe ở cả 2 bên ghế lái và ghế hành khách, phòng tránh va chạm ban ngày lẫn ban đêm và tránh thương tổn cho người lái.

Mazda CX-90 vượt qua bài thử an toàn với điểm số cao nhất có thể

Ngay cả bài thử va chạm ngang hông mới vừa được IIHS áp dụng cũng được Mazda CX-90 vượt qua dễ dàng. Cần nói thêm rằng bài thử này đã đánh tụt khá nhiều xe trên thị trường khỏi mức Top Safety Pick+ từng đạt được. Chính Mazda khi bài thử này mới được cập nhật cũng không còn dòng xe nào đạt mức trên mà chỉ còn 6 xe Top Safety Pick thường.

Bài thử duy nhất mà Mazda CX-90 không đạt điểm cao nhất là đèn pha ở mức "chấp nhận được". Tuy nhiên, điểm này cũng chỉ ở cấu hình thấp của xe, các bản cao dùng đèn LED vẫn đạt điểm cao nhất.

Các dòng SUV cỡ lớn như Mazda CX-90 luôn an toàn hơn xe cỡ nhỏ hơn vì kích thước và trọng lượng của mình

Tham khảo tại Bắc Mỹ, một số dòng SUV đạt chuẩn Top Safety Pick+ khác có thể kể tới bộ đôi Hyundai Palisade và Kia Telluride, Toyota Highlander hay Subaru Ascent. Trong khi đó, Mazda CX-9, Ford Explorer hay Mitsubishi Explorer nằm ở nhóm dưới khi chỉ đạt Top Safety Pick.

Do Mazda CX-90 đạt chuẩn an toàn cao nhất, khả năng cao CX-80 - phiên bản thu nhỏ chung khung gầm cũng hứa hẹn là một cái tên đặc biệt an toàn khi ra mắt châu Âu và châu Á vào những tháng tới đây.