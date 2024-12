“Viên kim cương gia bảo” của tỷ phú Nguyễn Đăng vừa làm nên lịch sử, giá trị công ty vượt qua Vingroup, Hòa Phát, Vinhomes

Bất chấp VN-Index điều chỉnh, cổ phiếu MCH của CTCP Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer) tiếp tục diễn biến khởi sắc.

Đóng cửa phiên 30/12, thị giá cổ phiếu này bật tăng mạnh gần 11% lên mốc 260.000 đồng/cp, thiết lập mức đỉnh lịch sử mới. Giao dịch trên cổ phiếu MCH cũng trở nên sôi động với hơn 200.000 đơn vị được khớp lệnh. Tính từ vùng giá 75.000 đồng hồi đầu năm, cổ phiếu MCH đã chứng kiến mức tăng tới 245% giá trị.

Nhờ đó, vốn hóa thị trường MCH lần đầu tiên chạm mốc hơn 188.400 tỷ đồng (~ 7,4 tỷ USD), vượt xa CTCP Sữa Việt Nam Vinamilk (132.000 tỷ đồng), trở thành doanh nghiệp lớn nhất trong ngành thực phẩm đồ uống trên sàn chứng khoán Việt. Thậm chí, giá trị thị trường của MCH còn vượt nhiều tên tuổi trên sàn chứng khoán như Vinhomes, Hòa Phát, Vingroup,...

Thực tế, cổ phiếu “nhà” Masan đã "rục rịch" tăng giá từ đầu tháng 11. Thị giá nhanh chóng tăng tích cực sau thông tin chia cổ tức cao chót vót. Phiên 30/12 hôm nay cũng là ngày gần 7.000 tỷ đồng cổ tức năm 2024 “chảy” vào túi cổ đông. Trước đó, Masan Consumer đã chốt danh sách trả cổ tức đợt này vào ngày 20/12 và thực hiện chi trả chỉ sau 10 ngày.

Đáng nói, cổ đông Masan vừa nhận cổ tức đợt 2/2023 hồi cuối tháng 9, tỷ lệ lên tới 168% còn chưa “nóng tay”, nay đã được nhận về cổ tức 2024. Cho cả năm 2023, Masan Consumer đã chi khoảng 19.000 tỷ đồng để trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ “khủng” 268%.

Động thái dốc hầu bao chia cổ tức diễn ra trong bối cảnh Masan Consumer đang có kế hoạch niêm yết. Cụ thể, đầu tháng 10/2024, HĐQT công ty đã chốt thời điểm “chuyển nhà” từ UPCoM sang HoSE trong năm 2025. Việc niêm yết trên HoSE đã được ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch HĐQT Masan (công ty mẹ gián tiếp Masan Consumer) tiết lộ vào tháng 4/2024. Vị Chủ tịch HĐQT này cũng ví Masan Consumer như "viên kim cương gia bảo" của Masan.

Ngoài ra, Masan Consumer còn có kế hoạch chào bán 326,8 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 100:45,1 (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu có quyền mua thêm 451 cổ phiếu mới). Giá bán sẽ là 10.000 đồng/cp. Tổng số tiền thu được dự kiến là 3.268 tỷ đồng, được công ty dành phần lớn để trả nợ. Vốn điều lệ của Masan Consumers sẽ dự kiến tăng lên mức 10.623 tỷ đồng.

Thêm vào đó, động lực tăng trưởng của cổ phiếu còn đến từ kết quả kinh doanh quý 3/2024 khởi sắc. Cụ thể, Masan Consumer ghi nhận doanh thu thuần 7.987 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Khấu trừ chi phí, công ty lãi sau thuế hơn 2.094 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 2.072 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2024, Masan Consumer ghi nhận doanh thu thuần đạt 21.955 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 5.553 tỷ đồng, lần lượt tăng 11% và 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong năm 2025

Trong một báo cáo mới đây, Chứng khoán SSI cho biết ban lãnh đạo Masan Consumer tự tin sẽ tiếp tục đạt được lợi nhuận cao trong quý 4/2024 với mức tăng trưởng 2 chữ số về cả doanh thu và lãi ròng cho cả năm 2024.

Chính sách tái cấu trúc phân phối gần đây, nhằm giảm các chương trình khuyến mãi cho các nhà phân phối và tập trung vào bán hàng trực tiếp cho các nhà bán lẻ truyền thống nhỏ, dự kiến sẽ giúp xây dựng thương hiệu và mở rộng tệp khách hàng trong dài hạn.

SSI cho rằng lợi thế cạnh tranh về R&D của Masan Consumer, với vai trò là một công ty không ngừng nỗ lực đẩy mạnh đổi mới, ra mắt sản phẩm mới và cải thiện thị phần sẽ mang lại hiệu quả tích cực.

Ngoài ra, SSI kỳ vọng chiến lược Go-Global sẽ mang lại tăng trưởng dài hạn cho các danh mục chính như gia vị và thực phẩm tiện lợi. Xuất khẩu hiện chiếm 5% tổng doanh thu và MCH đã thâm nhập vào các thị trường chính như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, bước đầu ghi nhận những kết quả tích cực đối với dòng sản phẩm của công ty.

Các danh mục sản phẩm khác cũng vẫn còn tiềm năng tăng trưởng trên thị trường nội địa. Chante - thương hiệu mới ra mắt đã thành công trên kênh thương mại hiện đại, mặc dù phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các công ty đa quốc gia.

Nhóm phân tích SSI kỳ vọng doanh thu thuần và lãi ròng 2024 của Masan Consumer sẽ đạt lần lượt 32.000 tỷ đồng (+13,7% so với cùng kỳ) và 8.100 tỷ đồng (+14% so với cùng kỳ). Sang năm 2025, doanh thu thuần và lợi nhuận ròng dự kiến đạt lần lượt 32.300 tỷ đồng (+13,1% YoY) và 9.200 tỷ đồng (+13,3% YoY).