Viện Tim TP Hồ Chí Minh bị tấn công trang web lấy số khám bệnh

Thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trang web lấy số khám bệnh Viện Tim Thành phố Hồ Chí Minh đã bị hacker tấn công gây nên tình trạng gia tăng đột biến số lượt đăng ký khám bệnh. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã vào cuộc và chưa ghi nhận rò rỉ thông tin người bệnh ra bên ngoài.

Trang web này được thiết kế để có thể tiếp nhận hơn 400 lượt đăng ký khám bệnh mỗi ngày. Tuy nhiên vào trưa 27/3, đã ghi nhận lượt truy cập bất thường, lên đến khoảng 5 triệu lượt. Sự cố tấn công này gây ảnh hưởng đến việc cấp số thứ tự của khách hàng và thanh toán không dùng tiền mặt thông qua QR code của Viện Tim.

Để khắc phục tình trạng này, Viện Tim đã tạm đóng trang web và chạy hệ thống dự phòng, đồng thời điều chỉnh các thông số trên máy chủ web để chặn các truy cập bất thường vào hệ thống. Sau khi rà soát, hiện Viện Tim chưa ghi nhận có sự rò rỉ thông tin người bệnh.

Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số (Sở Thông tin và truyền thông), Phòng An ninh chính trị nội bộ, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an Thành phố có buổi làm việc trực tiếp với lãnh đạo và phụ trách công nghệ thông tin của Viện Tim để làm rõ nguyên nhân sự cố, có giải pháp hỗ trợ.

Hiện tại, Viện Tim đang rà soát khắc phục các lỗi phần mềm, trang bị tường lửa bảo vệ mới.