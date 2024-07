Việt Nam có 1 điểm đến lọt top vịnh đẹp nhất thế giới, cách thành phố chỉ 25km, được ví như "chốn bồng lai tiên cảnh"

Vịnh Lăng Cô thuộc thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế, cách trung tâm thành phố Huế hơn 60 km và thành phố Đà Nẵng khoảng 25km.



Vịnh có chiều dài 42,5km, được Vua Khải Định khen ngợi là "chốn bồng lai tiên cảnh". Nơi đây từng được vua Khải Định lựa chọn để xây dựng Hành cung Tịnh Viên, nơi nghỉ mát vào mùa hè.

Vịnh Lăng Cô

Được vinh danh là một trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới vào năm 2009 bởi Worldbays, vịnh Lăng Cô nổi tiếng với vẻ đẹp trữ tình hội tụ đủ cả sông, núi, biển và đầm phá. Vịnh nằm giữa một nhánh của dãy Trường Sơn đâm ra biển, với đèo Hải Vân và đèo Phú Gia hùng vĩ ở hai bên cùng những cánh rừng nhiệt đới tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ.

Đi đâu, chơi gì ở vịnh Lăng Cô?

Vườn quốc gia Bạch Mã là một điểm đến không thể bỏ qua khi ghé thăm Vịnh Lăng Cô. Du khách có thể khám phá nhiều loài thực vật, dừng chân ở một số địa điểm như Vọng Hải Đài, nơi ngắm nhìn toàn cảnh biển từ trên cao; Ngũ Hồ - một khu hồ lớn được tạo thành từ 5 hồ nhỏ; Thác Đỗ Quyên với vẻ đẹp hùng vĩ và Thiền Viện Trúc Lâm Bạch Mã Huế, một nơi yên bình để tìm lại sự tĩnh lặng trong tâm hồn.

Vọng Hải Đài và thác Đỗ Quyên trong Vườn quốc gia Bạch Mã

3 bãi tắm nổi tiếng nhất Lăng Cô là bãi Lăng Cô, Cảnh Dương và Bình An. Đây là nơi lý tưởng cho những ai muốn tận hưởng một kỳ thư thái với làn nước trong xanh vẻ đẹp nguyên sơ và yên bình, rời xa sự xô bồ của thành phố. Du khách có thể tắm biển, lặn biển hoặc tham gia các trò chơi trên bãi cát trắng dài miên man.



Biển Cảnh Dương

Đầm Lập An cách trung tâm thị trấn Lăng Cô 5km, là đầm nước lợ lớn nhất ở Huế. Đầm Lập An nằm nép mình dưới chân đèo Phú Gia, bao quanh đầm là dãy núi Bạch Mã hùng vĩ. Khi đến đầm Lập An, du khách có thể thuê thuyền để ngắm cảnh, thưởng thức hải sản tươi ngon được nuôi tại đầm, tìm hiểu cuộc sống người dân làng chài…

Đầm Lập An (Ảnh: Amazing Vietnam)

Đèo Hải Vân gần vịnh Lăng Cô được những người đam mê phượt yêu thích bởi khung cảnh biển trời lộng gió. Khi vượt qua những đoạn đèo uốn lượn, du khách có thể dừng chân để nghỉ ngơi và chiêm ngưỡng toàn cảnh vịnh Lăng Cô từ trên cao.

Cầu vòm Đồn Cả (Ảnh: Phương Tùng)

Cầu vòm Đồn Cả nằm dưới chân đèo Hải Vân là công trình mang đậm dấu ấn lịch sử và kiến trúc. Cầu hoàn thành vào khoảng năm 1906, được xây dựng chủ yếu bằng đá với kiến trúc ấn tượng gồm 4 vòm. Cầu cao khoảng 20m và dài khoảng 100m. Ngày nay, cầu không chỉ là một phần quan trọng của tuyến đường sắt Bắc - Nam mà còn là một điểm đến hấp dẫn cho các bạn trẻ đam mê khám phá.



Hệ thống homestay, khách sạn và resort tại Lăng Cô đa dạng, cung cấp dịch vụ từ bình dân đến các tiện ích cao cấp như sân golf, phòng gym, spa…

Cảnh đẹp ở vịnh Lăng Cô (@havatravel)

Lưu ý khi đến vịnh Lăng Cô

Thời tiết ở vịnh Lăng Cô Huế được chia thành hai mùa rõ rệt là mùa nóng và mùa lạnh. Phần lớn du khách đến đây để nghỉ dưỡng và tắm biển. Nên thời gian thích hợp nhất để đến đây là từ tháng 4 đến đầu tháng 8 hàng năm. Thời tiết mát mẻ, dễ chịu, nước biển trong xanh và sóng êm dịu thích hợp cho các hoạt động tắm biển và nghỉ dưỡng.

Từ tháng 8 đến tháng 11 là mùa mưa ở Lăng Cô. Nước biển thường đục và không thuận lợi cho việc tắm biển hay chụp ảnh. Từ tháng 12 đến tháng 3 năm sau, thời tiết lúc này khá lạnh, có thể xuống dưới 10 độ.

(Ảnh: NEM)

Để đến Lăng Cô, trước tiên du khách cần di chuyển đến Huế hoặc Đà Nẵng. Với phương tiện máy bay, du khách có thể chọn chuyến bay thẳng đến sân bay Phú Bài (Huế) hoặc Đà Nẵng. Ngoài ra, khách du lịch có thể chọn tàu hỏa, từ Hà Nội vào Đà Nẵng mất khoảng 14 tiếng, từ TP.HCM sẽ mất gần 18 tiếng. Đi xe khách cũng là một lựa chọn tiết kiệm.

Vịnh Lăng Cô nằm dọc quốc lộ 1A, từ sân bay hay ga tàu du khách chọn đi ô tô riêng hoặc xe khách với thời gian hơn 1 tiếng đồng hồ nếu xuất phát từ Đà Nẵng và khoảng 2 tiếng nếu đi từ Huế.