Việt Nam có 1 thực phẩm giàu sắt gấp 5 lần thịt bò, lọc mỡ "xấu" cực tốt: Cứ ra chợ là thấy

Sắt là một trong những khoáng chất thiết yếu đối với sức khỏe con người. Đây là thành phần quan trọng giúp hình thành hemoglobin – protein trong hồng cầu. Thiếu sắt có thể gây ra tình trạng thiếu máu, mệt mỏi, suy giảm miễn dịch và ảnh hưởng đến khả năng tập trung. Do đó, việc bổ sung sắt thông qua các thực phẩm là điều cần thiết.

Khi nhắc đến thực phẩm giàu sắt, nhiều người nghĩ ngay đến thịt bò. Tuy nhiên, ít ai ngờ rằng một thực phẩm quen thuộc, bán phổ biến ở các chợ Việt Nam lại có hàm lượng sắt cao gấp nhiều lần thịt bò. Đó chính là hạt mè (hay còn gọi là vừng).

Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), trong 100g hạt mè rang có chứa tới 14,6mg sắt, trong khi 100g thịt bò chỉ chứa khoảng 2,6mg sắt. Như vậy, hạt mè cung cấp lượng sắt gấp hơn 5 lần thịt bò, trở thành một nguồn bổ sung sắt thực vật lý tưởng cho những ai muốn bổ sung sắt để cải thiện sức khỏe.

Không chỉ chứa lượng sắt dồi dào, hạt mè còn là một "kho” chất dinh dưỡng phong phú. 100g hạt mè chứa 17,7g protein; 11,8g chất xơ; 989mg canxi; 14,5mg sắt; 356mg magiê; 638mg phốt pho; 475mg kali; 7,7mg kẽm; 4,08mg đồng; 2,46mg mangan; 34,4µg selen.

Ngoài ra, trong hạt mè còn chứa một lượng nhỏ các vitamin nhóm B như B1, B2, B3, B6, B9, vitamin A, vitamin E.

Hạt mè có lượng sắt gấp 5 lần thịt bò.

Hạt mè giúp lọc mỡ “xấu” hiệu quả

Với hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, hạt mè có thể đem đến nhiều lợi ích sức khỏe, nổi bật nhất là khả năng giảm cholesterol “xấu” trong mạch máu, bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Trên trang ABC News, chuyên gia Liz Weinandy, Thạc sĩ Y tế Công cộng, chuyên gia Dinh dưỡng tại Trung tâm Y tế Wexner thuộc Đại học Bang Ohio, Mỹ chia sẻ: "Hạt mè chứa chất xơ, chất béo không bão hòa và các hợp chất lành mạnh khác, có thể giúp giảm cholesterol "xấu" LDL và cải thiện nồng độ triglyceride trong máu. Điều này đặc biệt tốt cho sức khỏe tim mạch".

Theo chuyên trang sức khỏe Mỹ Healthline, một số nghiên cứu đáng tin cậy cũng xác nhận việc ăn hạt mè thường xuyên có thể giúp giảm cholesterol và triglyceride – những yếu tố nguy cơ dẫn đến bệnh tim.

Hạt mè chứa 44% chất béo không bão hòa đa và 38% chất béo không bão hòa đơn. Các nghiên cứu chỉ ra rằng việc tiêu thụ nhiều chất béo không bão hòa đa và chất béo không bão hòa đơn có thể giúp giảm lượng cholesterol “xấu” trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Ngoài ra, hạt mè còn chứa hai loại hợp chất thực vật là lignan và phytosterol – những chất cũng có thể mang lại tác dụng giảm cholesterol “xấu” LDL.

Trong một nghiên cứu nhỏ trên 38 người có chỉ số mỡ máu cao, những người ăn 40g hạt mè/ngày trong 2 tháng đã giảm được 10% lượng cholesterol “xấu” LDL và 8% triglyceride so với những người dùng giả dược.

Hạt mè giúp lọc mỡ "xấu", bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Một số lợi ích khác của hạt mè

Không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch, thường xuyên ăn hạt mè còn đem đến một số lợi ích khác cho cơ thể, bao gồm:

- Chống viêm và chống oxy hóa: Trong hạt mè có chứa hai hợp chất quan trọng là sesamin và sesamol, là chất chống oxy hóa mạnh. Các nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Agricultural and Food Chemistry cho thấy sesamin giúp ức chế sản sinh các phân tử gây viêm có liên quan đến bệnh mạn tính như tim mạch, viêm khớp. Sesamol trong hạt mè có khả năng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc ung thư.

- Tốt cho xương: Hạt mè nằm trong nhóm thực phẩm có lượng canxi cao, với 989mg canxi trong 100g hạt mè. Do đó, loại hạt này đặc biệt tốt cho người có nguy cơ loãng xương, đặc biệt là phụ nữ sau mãn kinh.

Hạt mè đem đến nhiều lợi ích sức khỏe.

- Bảo vệ hệ thần kinh: Các khoáng chất như magie, kẽm, đồng trong mè còn đóng vai trò quan trọng giúp điều hòa hệ thần kinh, cải thiện giấc ngủ và chức năng miễn dịch.

- Kiểm soát đường huyết: Nghiên cứu đăng trên tạp chí nghiên cứu về bệnh tiểu đường Diabetes & Metabolic Syndrome: Clinical Research and Reviews cũng đã phát hiện ra hạt mè có khả năng làm giảm đường huyết. Theo Healthline, sesamin trong hạt mè cũng có tác dụng điều hòa enzyme liên quan đến chuyển hóa glucose, giúp ổn định lượng đường trong máu sau bữa ăn.

(Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, ABC News, Healthline)