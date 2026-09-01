Việt Nam có 1 trường đại học hơn 70% ngành cử nhân được Chính phủ cấp học bổng: Quy tụ 140 GS, PGS, 419 Tiến sĩ, tổng thu vượt 1.400 tỷ đồng

Trường Đại học Bách khoa là một trường thành viên của hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM với tiền thân là Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật được thành lập vào năm 1957. Hiện nay, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lớn nhất các tỉnh phía Nam và là trường đại học kỹ thuật quan trọng của cả nước.

Hơn 72% ngành đào tạo Đại học được hưởng học bổng

Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM có hơn 32/44 ngành đào tạo trình độ Đại học thuộc chương trình đào tạo nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược (theo Quyết định 1826/QĐ-BGDĐT ngày 26/06/2026) và chương trình đào tạo về vi mạch bán dẫn được hưởng học bổng theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Tại Trường Đại học Bách khoa, chính sách này áp dụng đối với ngành học thuộc các chương trình Tiêu chuẩn, chương trình Dạy và học bằng tiếng Anh, chương trình Tài năng, chương trình Đào tạo Kỹ sư chất lượng cao tại Việt Nam (PFIEV),... Tất cả 11 khoa của trường đều có ít nhất một ngành được hưởng hỗ trợ, từ Kỹ thuật bán dẫn, Khoa học máy tính, Công nghệ sinh học, Kỹ thuật cơ khí, Thiết kế vi mạch, Tự động hoá...

Theo Nghị định 179, mức học bổng dành cho sinh viên thuộc các nhóm ngành được hỗ trợ nằm trong khoảng 3,7-5,5 triệu đồng/tháng, tùy chương trình. Chính sách học bổng không chỉ giúp giảm bớt chi phí học tập mà còn tạo thêm động lực để lựa chọn các ngành khoa học, kỹ thuật và công nghệ có nhu cầu nhân lực cao trong những năm tới.

Trước đó, cuối năm 2025, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM được Chính phủ giao vai trò dẫn dắt 2 mạng lưới công nghệ chiến lược về trí tuệ nhân tạo và công nghệ bán dẫn, quy tụ nhiều trường đại học và doanh nghiệp. Đây được xem là sự ghi nhận đối với thế mạnh đào tạo, nghiên cứu của trường trong 2 lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp.

Các mạng lưới được kỳ vọng phát huy nguồn lực của các thành viên, thúc đẩy hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, qua đó góp phần phát triển hệ sinh thái công nghệ tại khu vực phía Nam và Việt Nam.

Trường thành viên có quy mô hàng đầu Đại học Quốc gia TP.HCM

Trường Đại học Bách khoa hiện có khoảng 28.000 sinh viên, học viên với 44 ngành đào tạo Đại học, 30 ngành Thạc sĩ và 27 ngành Tiến sĩ. Quy mô đội ngũ cũng là một trong những nền tảng quan trọng của Bách khoa TP.HCM. Trường hiện có 12 Giáo sư, 128 Phó Giáo sư và 419 Tiến sĩ, cùng 239 Thạc sĩ.

Ngoài chuyên môn đào tạo và nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ quan trọng, Trường Đại học Bách khoa - ĐHQG TP.HCM đang phát triển các ngành liên quan đến quản lý và kinh tế nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển liên ngành.

Đây cũng là trường đại học thành viên đầu tiên trong hệ thống Đại học Quốc gia TP.HCM có tổng thu hoạt động vượt mốc 1.000 tỷ đồng, với 1.003 tỷ đồng vào năm 2023.

Báo cáo thường niên năm 2026 cho thấy tổng thu hoạt động năm 2025 của trường đạt 1.492 tỷ đồng, tăng khoảng 26% so với mức 1.184 tỷ đồng của năm 2024.

Nguồn thu chủ yếu đến từ giáo dục và đào tạo, với 1.361 tỷ đồng. Khoa học và công nghệ mang về 128 tỷ đồng, trong khi các khoản hỗ trợ chi thường xuyên từ ngân sách Nhà nước/nhà đầu tư ở mức khoảng 2,96 tỷ đồng.

Năm 2025, tổng chi hoạt động của nhà trường là 1.027 tỷ đồng, trong đó 506,2 tỷ đồng được chi cho lương và thu nhập, tương đương gần 50%. Bên cạnh đó, trường dành 363,3 tỷ đồng cho cơ sở vật chất và dịch vụ, 121,7 tỷ đồng để hỗ trợ người học.

Hoạt động nghiên cứu tiếp tục được đẩy mạnh. Tính đến cuối năm 2025, trường có 23 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, 174 đề tài cấp bộ, 21 đề tài hợp tác quốc tế...

Trường có 1.204 công bố WoS, Scopus tất cả các lĩnh vực, 349 bài báo khoa học được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận ngoài danh mục WoS, Scopus và các bằng độc quyền giải pháp hữu ích, 5 bằng độc quyền sáng chế… Số công bố quốc tế của Trường Đại học Bách khoa được ghi nhận tăng liên tục trong 5 năm liên tiếp, dẫn đầu hệ thống ĐHQG TP.HCM.

Về kết quả sau tốt nghiệp của sinh viên, một số nhóm ngành của trường ghi nhận tỷ lệ có việc làm rất cao, trong đó Môi trường và bảo vệ môi trường đạt 97%, Kỹ thuật đạt 94,4% và Sản xuất và chế biến đạt 92,9%.