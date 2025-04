Việt Nam có 3 loại quả giúp chống rụng tóc, kích thích mọc tóc con hiệu quả, biết tận dụng bồi bổ sức khỏe cực tốt

Rụng tóc kéo dài, rụng tóc từng mảng là tình trạng khiến nhiều người lo lắng, có thể là biểu hiện của việc cơ thể thiếu sắt, mất cân bằng nội tiết tố, stress, thiếu dinh dưỡng, làm dụng hoá chất làm đẹp hoặc do tuổi tác, yếu tố di truyền. Chế độ ăn lành mạnh, giàu dinh dưỡng, đặc biệt là đủ protein, vitamin và khoáng chất có thể hạn chế rụng tóc, kích thích mọc tóc hiệu quả.

Những loại quả dưới đây giàu vitamin A, C đóng vai trò quan trọng đối với cả tóc và da, mang lại hiệu quả rõ rệt với tóc khi thường xuyên bổ sung vào thực đơn mỗi ngày.

Ớt chuông

Ớt chuông cung cấp vitamin C, giàu chất chống oxy hoá có thể hỗ trợ sự phát triển của tóc. Một quả ớt chuông vàng cung cấp tới 456% nhu cầu vitamin C hàng ngày của phụ nữ và 380% cho nam giới. Vitamin C giúp thúc đẩy sản xuất collagen, bảo vệ tóc khỏi quá trình stress oxy hóa gây rụng tóc, tóc bạc.

Loại quả này còn giàu vitamin A, loại vitamin cơ thể cần để sản xuất collagen, ảnh hưởng đến việc sản xuất bã nhờn giúp da đầu và tóc có độ ẩm tự nhiên. Nếu không đủ vitamin A trong chế độ ăn có thể dẫn đến tình trạng tóc khô, rụng, ngứa da đầu.

Vitamin A còn tốt cho thị lực và chất xơ dồi dào thúc đẩy sức khỏe đường ruột, giảm mức cholesterol. Với đặc tính chống oxy hóa, loại quả này có thể giúp cơ thể chống lại nguy cơ mắc bệnh tim mạch và một số loại ung thư, ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm, bệnh tiểu đường cũng như các bệnh về thần kinh như Alzheimer, Parkinson.

Cà chua

Cà chua cung cấp nhiều vitamin A, C giúp nang tóc chắc khỏe và giảm gãy rụng. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa có trong loại quả này như lycopene, chống lại stress oxy hóa gây hỏng tóc, bạc tóc và dẫn đến rụng tóc. Các vitamin và khoáng chất trong loại quả này góp phần vào sức khỏe tổng thể của da đầu và tóc. Tính axit của cà chua cũng có thể giúp cân bằng độ pH của da đầu, có khả năng ngăn ngừa gàu và thúc đẩy da đầu khỏe mạnh.

Ngoài việc ăn cà chua, mọi người có thể kết hợp cà chua với sữa chua/ mật ong/ nước cốt chanh để tạo thành một loại mặt nạ tóc, giữ trong 20-30 phút rồi gội sạch lại với nước. Loại mặt nạ này giúp cân bằng độ pH của da đầu, giảm gàu và tăng độ bóng, giảm tình trạng tóc xơ rối, kích thích mọc tóc con khoẻ mạnh.

Cà chua chứa carotenoids lutein và zeaxanthin, đã được chứng minh là hỗ trợ duy trì sức khỏe của mắt, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể do tuổi tác. Theo một nghiên cứu năm 2022, chế độ ăn nhiều cà chua giúp đa dạng hóa hệ vi sinh vật đường ruột, quá trình tiêu hóa cân bằng và tốt cho hệ thống miễn dịch.

Chuối

Chuối chứa silica, một nguyên tố khoáng giúp cơ thể tổng hợp collagen, có thể giúp tóc chắc khoẻ và dày hơn. Loại quả này cũng có đặc tính kháng khuẩn, “chữa lành” da đầu khô và bong tróc, làm giảm các triệu chứng gàu. Chuối cũng giúp cải thiện độ đàn hồi tự nhiên của tóc, ngăn ngừa tóc chẻ ngọn và gãy rụng.

Chính vì vậy loại quả này được tận dụng để làm các loại mặt nạ ủ tóc từ thiên nhiên, kết hợp với các nguyên liệu tốt cho tóc khác như mật ong, dầu dừa, bơ, nha đam… đem lại hiệu quả chống rụng tóc, kích thích mọc tóc con.

Chuối rất giàu chất xơ hoà tan, giúp cải thiện lượng đường trong máu, hỗ trợ sức khoẻ tiêu hoá. Loại quả này còn phổ biến trong chế độ giảm cân, duy trì vóc dáng vì ít calo. Ngoài ra, chuối còn giàu kali, một khoáng chất quan trọng đối với sức khỏe tim mạch, giúp kiểm soát huyết áp. Chất chống oxy hoá của chuối làm giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính nguy hiểm.

(Theo Healthline)