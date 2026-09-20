Việt Nam có ca sĩ đọ sắc với V (BTS) mà không lép vế, chạy show cưới được vợ rồi biến mất tăm

Mới đây, đoạn video ghi lại khoảnh khắc Khởi My chia sẻ về sự chu đáo và chiều chuộng của ông xã Kelvin Khánh bất ngờ gây sốt trên mạng xã hội. Lồng trên nền nhạc Training Season, bản "thánh ca manifest", hành trình tình yêu chân thành cùng quyết định rời xa hào quang của cựu thành viên nhóm La Thăng tiếp tục khiến công chúng xúc động. Khởi My chia sẻ: "Em muốn có một cái đám cưới ngoài trời thiệt là đẹp, và Khánh làm cái đó cho em." Ngay sau câu nói của nữ ca sĩ, đoạn clip hé lộ những hình ảnh Kelvin Khánh miệt mài xuất hiện trên khắp các sân khấu lớn nhỏ trong năm 2016. Tất cả sự nỗ lực, vất vả ấy chỉ để tích lũy tài chính, hiện thực hóa trọn vẹn ước mơ về một đám cưới ngoài trời lãng mạn cho người mình yêu.

Video đang viral về Kelvin Khánh và Khởi My (nguồn: @tk)

Đáp lại những nỗ lực ấy là khung cảnh không gian lễ cưới ngoài trời cổ tích vào tháng 11/2017 tại TP.HCM. Không chỉ vậy, xuyên suốt đoạn video còn là hành trình Kelvin Khánh luôn lặng lẽ đồng hành, che chở và làm chỗ dựa cho Khởi My trong mọi sự kiện cũng như cuộc sống đời thường.

Đáp lại những nỗ lực ấy là khung cảnh không gian lễ cưới ngoài trời cổ tích vào tháng 11/2017 tại TP.HCM

Trở lại thời điểm còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, Kelvin Khánh từng là một trong những mỹ nam sở hữu lượng fan teen đông đảo nhất nhì Vpop. Kelvin Khánh tên thật là Nguyễn Văn Khánh, sinh năm 1994, quê gốc ở Long Khánh nhưng sinh ra và lớn lên tại TP.HCM. Anh chính thức ra mắt công chúng vào năm 2012 với vai trò thành viên nhóm nhạc nam La Thăng. Ngay từ khi xuất hiện, Kelvin Khánh đã lập tức gây chú ý mạnh mẽ nhờ gương mặt baby sáng sân khấu, nụ cười rạng rỡ cùng tính cách nhí nhố, lém lỉnh.

Trở lại thời điểm còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, Kelvin Khánh từng là một trong những mỹ nam sở hữu lượng fan teen đông đảo nhất nhì Vpop

Sở hữu ngoại hình nổi bật, Kelvin Khánh từng trở thành tâm điểm chú ý khi bức ảnh anh chụp chung cùng V (BTS) tại sự kiện Gala Vietnam Top Hits 2016 bất ngờ "sốt" trở lại. Đứng cạnh nam thần sở hữu gương mặt hàng đầu Kpop, nam ca sĩ được đánh giá là không hề lép vế nhờ thần thái rạng rỡ cùng mái tóc ngố chuẩn style Hàn Quốc.

Đứng cạnh nam thần sở hữu gương mặt hàng đầu Kpop, nam ca sĩ được đánh giá là không hề lép vế nhờ thần thái rạng rỡ cùng mái tóc ngố chuẩn style Hàn Quốc

Đến năm 2014, sau nhiều biến động khi các thành viên cũ lần lượt tách nhóm, La Thăng duy trì đội hình 2 người gồm Huy Khánh (tên thật của Kelvin Khánh) và ca sĩ Huy Nam. Đây cũng chính là khoảng thời gian Kelvin Khánh bắt đầu chinh phục và tạo được dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả. Tuy nhiên, đến tháng 9/2015, vì vướng một số công việc gia đình, Kelvin Khánh quyết định ngừng hát, kéo theo việc đội hình 2 thành viên cuối cùng của La Thăng chính thức tan rã.

Đến năm 2014, sau nhiều biến động khi các thành viên cũ lần lượt tách nhóm, La Thăng duy trì đội hình 2 người gồm Huy Khánh (tên thật của Kelvin Khánh) và ca sĩ Huy Nam

Dù sự nghiệp nhóm nhạc khép lại, cánh cửa mới rực rỡ hơn đã mở ra với Kelvin Khánh khi anh bén duyên cùng nữ ca sĩ Khởi My. Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Kelvin Khánh xuất hiện khi anh đảm nhận vai nam chính trong phim ngắn ca nhạc Gửi cho anh của nữ ca sĩ Khởi My. Cơn sốt ngoài mong đợi của bộ phim đã đưa tên tuổi của Kelvin Khánh nổi như cồn chỉ sau một đêm. Sự kết hợp vô cùng ăn ý giữa cả hai tiếp tục thừa thắng xông lên với hàng loạt sản phẩm âm nhạc oanh tạc các bảng xếp hạng lúc bấy giờ như Gửi cho anh 2, Buông tay, Chuột yêu gạo…

Không chỉ gặt hái thành công trên con đường âm nhạc, Khởi My và Kelvin Khánh còn bén duyên khi cùng tham gia nhiều gameshow truyền hình cũng như các sản phẩm âm nhạc. Từ bạn diễn trong các clip hài hước, cả hai nhanh chóng trở thành "cặp bài trùng" nhí nhố, tung hứng cực kỳ ăn ý trên sóng truyền hình. Thời điểm đó, cư dân mạng đã liên tục "soi" ra nhiều bằng chứng nghi vấn cả hai đang yêu đương. Dù vậy, trước mọi đồn đoán của công chúng, họ chưa bao giờ lên tiếng xác nhận mối quan hệ, chọn cách âm thầm đồng hành bên nhau.

Chính vì sự kín tiếng suốt nhiều năm, chuyện Khởi My và Kelvin Khánh "đánh úp" làm đám cưới vào năm 2017 đã gây chấn động toàn bộ showbiz Việt. Dù mối quan hệ vợ chồng chênh lệch 4 tuổi từng thu hút nhiều sự chú ý của dư luận, nhưng sự chân thành và cách sống tôn trọng lẫn nhau đã giúp họ chứng minh được tình yêu bền chặt của mình.

Chính vì sự kín tiếng suốt nhiều năm, chuyện Khởi My và Kelvin Khánh "đánh úp" làm đám cưới vào năm 2017 đã gây chấn động toàn bộ showbiz Việt

Kể từ khi chính thức về chung một nhà, Kelvin Khánh dần ít xuất hiện trong các sự kiện giải trí và gần như rút lui hoàn toàn khỏi các hoạt động nghệ thuật. Anh chọn cuộc sống kín tiếng, thậm chí hiện tại gần như không còn sử dụng mạng xã hội. Thay vì theo đuổi ánh hào quang sân khấu, nam ca sĩ tập trung toàn bộ thời gian để vun vén cho tổ ấm nhỏ.

Không còn xuất hiện trên sân khấu hay giữ tương tác sôi nổi trên mạng xã hội, khán giả giờ đây chỉ thấy một Kelvin Khánh luôn ân cần tháp tùng vợ trong mọi công việc, đồng hành cùng Khởi My trong các buổi livestream, tự tay nấu ăn, chăm sóc thú cưng và dọn dẹp nhà cửa. Anh lựa chọn cuộc sống khép kín, giản dị nhưng tràn ngập tiếng cười bên người bạn đời.

Không còn xuất hiện trên sân khấu hay giữ tương tác sôi nổi trên mạng xã hội, khán giả giờ đây chỉ thấy một Kelvin Khánh luôn ân cần tháp tùng vợ trong mọi công việc, đồng hành cùng Khởi My trong các buổi livestream, tự tay nấu ăn, chăm sóc thú cưng và dọn dẹp nhà cửa

Đặc biệt, vào năm 2020, Khởi My và Kelvin Khánh đồng loạt thông báo quyết định sẽ không sinh con mà cùng nhau tận hưởng cuộc sống hai người. Kelvin Khánh từng thẳng thắn chia sẻ về quan điểm hôn nhân của cả hai: "Khánh và My đã thống nhất, không sinh con mà sẽ sống với nhau như vậy đến già. Cuộc sống hai người hiện tại đang rất vui. Cho nên cứ sống với nhau như vậy, đến một thời điểm nào đó, thấy cần có con thì cả hai sẽ tính tiếp". Lựa chọn khác biệt nhưng văn minh này một lần nữa khiến cư dân mạng không khỏi ngưỡng mộ trước sự đồng điệu tuyệt đối của cặp đôi.

Không còn áp lực hào quang hay lịch trình bận rộn, cặp đôi thường xuyên cùng nhau đi du lịch, tận hưởng những chuyến hành trình tự do và vun vén hạnh phúc theo cách riêng

Khép lại những năm tháng hoạt động sôi nổi dưới ánh đèn sân khấu, Kelvin Khánh ở thời điểm hiện tại hoàn toàn hài lòng với cuộc sống kín tiếng, bình yên bên Khởi My. Gần một thập kỷ đồng hành bên nhau, dù lựa chọn cuộc sống không con cái, chuyện tình và hôn nhân của Kelvin Khánh cùng Khởi My vẫn luôn giữ trọn vẻ ngọt ngào khiến đông đảo khán giả phải ghen tị. Không còn áp lực hào quang hay lịch trình bận rộn, cặp đôi thường xuyên cùng nhau đi du lịch, tận hưởng những chuyến hành trình tự do và vun vén hạnh phúc theo cách riêng.

Ảnh: FBNV