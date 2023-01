Việt Nam có dùng được chatbot siêu AI ChatGPT không?

ChatGPT là gì?

ChatGPT là một chatbot được hỗ trợ bởi AI, được lập trình để mô phỏng cuộc trò chuyện của con người được phát hành vào cuối tháng 11/2022 thông qua trang web của OpenAI. Hiện chatbot này vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu, nhưng người dùng đã có thể đăng ký dùng thử miễn phí.

Theo CNBC, ChatGPT được cho là có thể “trả lời câu hỏi như người thật”, trình bày ý tứ một cách logic, có chiều sâu và cực kỳ trôi chảy cho các câu hỏi phức tạp. Được đánh giá là công cụ mạnh hơn bất cứ chatbot nào từng có trước đây, ChatGPT có thể viết kịch bản, viết tiểu luận cấp đại học, viết content…

ChatGPT sử dụng công nghệ ngôn ngữ GPT-3.5, một mô hình trí tuệ nhân tạo do chính OpenAI tạo ra, được đào tạo trên một lượng lớn dữ liệu văn bản từ nhiều nguồn khác nhau. Đáng chú ý nhất, ChatGPT đã có thể tạo mã Python phức tạp và viết các bài luận cấp đại học. Điều này làm dấy lên lo ngại rằng, công nghệ như vậy có thể thay thế nhân công như nhà báo hoặc lập trình viên trong tương lai.

Samuel H. Altman, người tạo ra ChatGPT, cho biết chatbot này đã đạt mốc 1 triệu người dùng sau 1 tuần phát hành và người dùng sẽ phải trả tiền trong thời gian tới để sử dụng một số tính năng trên siêu AI này.

Người dùng ở Việt Nam có dùng được ChatGPT không?

Hiện tại, vì phần mềm vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và thử nghiệm và chỉ có thể sử dụng ở một số quốc gia như Mỹ, Anh, Pháp, Đức… Tuy nhiên, trong danh sách các quốc gia khả dụng của OpenAI không có tên Việt Nam.

ChatGPT hiện chưa khả dụng tại Việt Nam. Ảnh: Chụp màn hình

Khi truy cập vào trang web và thấy dòng chữ “ChatGPT is not available in your country”, nghĩa là hiện tại ứng dụng này chưa khả dụng tại quốc gia đó. Các trang hướng dẫn thủ thuật công nghệ, người dùng tại các quốc gia chưa dùng được chatbot này có thể sử dụng thông qua ứng dụng thứ 3.

Theo trang Wealthquint, người dùng tại các nước này có thể sử dụng VPN để thay đổi địa chỉ IP tới các nước khả dụng ChatGPT. Tuy nhiên, lỗi trên vẫn có thể bị lặp lại. Người dùng có thể liên hệ với hỗ trợ của ChatGPT để được hướng dẫn cách khắc phục.

Bên cạnh đó, ChatGPT chỉ có thể truy cập thông qua trang web của OpenAI và không có ứng dụng trên điện thoại. Vì vậy, người dùng cần lưu ý để không tải về các ứng dụng mạo danh có nguy cơ chứa phần mềm độc hại.

(Tổng hợp)