Việt Nam có “mỏ vàng xanh” mọc dưới biển: Giàu dinh dưỡng, chứa hoạt chất giúp phòng ngừa ung thư

14-10-2025 - 10:38 AM | Sống

Loại thực vật này không chỉ là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe mà còn được ví như “mỏ vàng xanh”, đem lại giá trị kinh tế cho người dân Khánh Hòa.

Loại thực vật được nhắc tới chính là rong nho. Rong nho là một loại tảo biển chứa nhiều vitamin, khoáng chất, protein... được tiêu thụ như một loại rau xanh, có thể đem lại giá trị kinh tế cũng như những lợi ích sức khỏe.

Rong nho đem lại giá trị kinh tế cho người dân

Một trong những địa phương trồng nhiều rong nho là phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Mô hình trồng rong nho xuất hiện trong bối cảnh dịch bệnh và biến đổi khí hậu, khiến nhiều ao đìa bị bỏ hoang. Mô hình này đã “cứu cánh” và giúp người dân khôi phục sinh kế.

Ông Nguyễn Thành Minh (tổ dân phố 7, Bình Tây) chia sẻ trên Báo Nông nghiệp và Môi trường: “Trồng rong nho không cần thức ăn công nghiệp, ít dịch bệnh và thân thiện với môi trường. Rong nho thật sự đã cứu sống chúng tôi”.

Theo ông Lê Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND phường Đông Ninh Hòa, nghề trồng rong nho hiện tạo việc làm cho hàng trăm lao động, đặc biệt là phụ nữ. “Trung bình mỗi người kiếm 250.000–300.000 đồng/ngày, vào vụ có thể đạt 400.000–500.000 đồng/ngày”, ông nói.

Với chi phí đầu tư thấp, không cần phân bón hay thuốc hóa học, nghề trồng rong nho không chỉ mang lại thu nhập ổn định cho người dân mà còn giúp bảo vệ môi trường. Không chỉ vây, trong quá trình sinh trưởng, rong nho còn hấp thụ CO₂ và các chất dinh dưỡng dư thừa, góp phần làm sạch nguồn nước.

Từ những vùng ao hoang, người dân Khánh Hòa đã biến rong nho thành những “mỏ vàng xanh”, vừa làm giàu, vừa gìn giữ đại dương.

Việt Nam có “mỏ vàng xanh” mọc dưới biển: Giàu dinh dưỡng, chứa hoạt chất giúp phòng ngừa ung thư- Ảnh 1.

Người dân khai thác rong nho.

Rong nho được ví như “trứng cá hồi xanh”, tốt cho sức khỏe

Không chỉ có giá trị kinh tế, rong nho được giới khoa học xem là “siêu thực phẩm” giàu dinh dưỡng và được ví như “trứng cá hồi xanh”.

Theo nghiên cứu của PubMed Central (PMC), rong nho chứa 17–36% chất xơ, cùng nhiều vi chất như vitamin A, C, E, sắt, canxi, i-ốt và axit béo không bão hòa (omega-3, omega-6). Những thành phần này đem đến hàng loạt lợi ích cho sức khỏe.

Cụ thể, vitamin A và sắt trong rong nho giúp cải thiện thị lực, ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng.

Canxi và protein thực vật trong rong nho giúp tăng mật độ xương, phòng loãng xương. Ngoài ra, rong nho còn chứa các axit béo omega-3 (DHA, EPA) có tác dụng kháng viêm, giảm cholesterol "xấu" LDL, ổn định huyết áp, ngăn ngừa xơ vữa động mạch – đây là các yếu tố hàng đầu gây ra bệnh tim mạch.

Đặc biệt, rong nho còn chứa hợp chất Fucoidan, một hoạt chất thiên nhiên đã được chứng minh có khả năng ức chế sự phát triển tế bào ung thư và tăng cường hệ miễn dịch.

Lượng chất xơ cao và lượng đường thấp trong rong nho cũng giúp hỗ trợ tiêu hóa, phòng táo bón và kiểm soát đường huyết, rất phù hợp cho người bị tiểu đường hoặc béo phì.

Một nghiên cứu của Mỹ cho biết, rong nho cung cấp nhiều vitamin C – chất chống oxy hóa mạnh - giúp giảm tác hại do gốc tự do gây ra, ngăn ngừa lão hóa da và tăng sức đề kháng. Đây cũng là lý do loại thực phẩm này được nhiều phụ nữ ưa chuộng, sử dụng như một thực phẩm "làm đẹp tự nhiên”.

Người Việt hay ăn loại rau trắng nõn này nhưng không hay chứa cả "mỏ" đạm, chống ung thư, là báu vật cho "chuyện ấy"

Theo Ngọc Minh

Đời sống & pháp luật

