Việt Nam có một Học viện 65 năm tuổi, nhiều lãnh đạo ngành ngân hàng từng theo học, riêng một khóa có 2 Chủ tịch nhà băng lớn

Học viện Ngân hàng có tên quốc tế Banking Academy of Vietnam (BAV), tiền thân là Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng, được thành lập ngày 13/9/1961 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ở giai đoạn đầu, nhiệm vụ của trường mang đậm dấu ấn của ngành ngân hàng. Trường có nhiệm vụ đào tạo học sinh phổ thông trở thành cán bộ ngân hàng; đồng thời bồi dưỡng cán bộ sơ cấp, trung cấp nghiệp vụ lên trình độ cao hơn và tổ chức đào tạo đại học chuyên tu, tại chức cho đội ngũ cán bộ ngân hàng.

Sau nhiều lần thay đổi mô hình và tên gọi, Học viện Ngân hàng hiện là trường đại học công lập trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đào tạo đa ngành nhưng có thế mạnh truyền thống trong lĩnh vực kinh tế, tài chính - ngân hàng.

Năm 2026 đánh dấu tròn 65 năm ngày truyền thống Học viện Ngân hàng, tính từ ngày 13/9/1961.

Hơn 54.000 thí sinh đăng ký trong mùa tuyển sinh 2026

Sau 65 năm, quy mô và lĩnh vực đào tạo của Học viện Ngân hàng đã mở rộng đáng kể so với những khóa đào tạo cán bộ nghiệp vụ ngân hàng đầu tiên.

Sức hút của trường phần nào thể hiện qua mùa tuyển sinh năm 2026. Học viện Ngân hàng cho biết có hơn 54.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường trong năm nay. Trong số này, hơn 4.600 thí sinh trúng tuyển và trở thành tân sinh viên khóa 29, niên khóa 2026-2030. Như vậy, số thí sinh đăng ký cao gấp gần 12 lần quy mô tân sinh viên của khóa mới.

Điểm trúng tuyển của nhiều chương trình đào tạo cũng ở mức cao. Theo mức điểm trúng tuyển đại học chính quy năm 2026 được Học viện Ngân hàng công bố, ngành Ngân hàng lấy 25,62 điểm, trong khi Công nghệ tài chính (Fintech) có điểm trúng tuyển 25,48 điểm.

Học viện hiện nay mở rộng đào tạo sang nhiều lĩnh vực mới, trong đó có những chương trình gắn với sự thay đổi của ngành tài chính như Công nghệ tài chính (Fintech), Ngân hàng số (Digital Banking).

Nơi nhiều lãnh đạo ngành ngân hàng từng theo học

Lịch sử hình thành gắn chặt với ngành ngân hàng cũng khiến Học viện Ngân hàng trở thành nơi nhiều thế hệ cán bộ, lãnh đạo trong ngành từng theo học.

Một trong những cái tên nổi bật là bà Nguyễn Thị Hồng, hiện là Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Hồng được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ Quản lý Ngoại hối tại Trường Cao cấp Nghiệp vụ Ngân hàng, nay là Học viện Ngân hàng. Sau đó, bà tiếp tục lấy bằng Thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế phát triển tại Đại học Kinh tế Quốc dân và Viện Khoa học xã hội Hà Lan. Bà có nhiều năm công tác trong ngành ngân hàng và giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước từ tháng 11/2020. Ngày 6/4/2026, tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã bầu bà Nguyễn Thị Hồng giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Bên cạnh bà Nguyễn Thị Hồng, hai nguyên Phó Thống đốc NHNN là ông Đào Minh Tú và ông Nguyễn Kim Anh cũng là cựu sinh viên của Học viện Ngân hàng.

Một cựu sinh viên nổi bật khác hiện giữ vị trí đứng đầu ngân hàng có quy mô tổng tài sản lớn nhất hệ thống là ông Lê Ngọc Lâm, Chủ tịch HĐQT BIDV. Ông Lâm là cựu sinh viên Học viện Ngân hàng khóa 1992-1996, chuyên ngành Tín dụng. Ông bắt đầu làm việc tại BIDV từ năm 1997, sau đó trải qua nhiều vị trí tại ngân hàng trước khi trở thành Tổng giám đốc. Từ ngày 1/7/2026, ông Lê Ngọc Lâm đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT BIDV.

Cùng khóa 1992-1996 tại Học viện Ngân hàng với ông Lê Ngọc Lâm còn có ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch HĐQT MB. Ông Thái gia nhập MB từ năm 1997 và đã có gần 30 năm làm việc tại ngân hàng này.

Nhiều lãnh đạo trong ngành ngân hàng là cựu sinh viên của BAV

Một lãnh đạo ngân hàng kỳ cựu khác từng theo học tại đây là ông Nguyễn Hưng, Tổng giám đốc TPBank. Ông Nguyễn Hưng tốt nghiệp Học viện Ngân hàng, sau đó lấy bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Thương mại điện tử tại North Central University, Mỹ.

Danh sách cựu sinh viên giữ vị trí cao tại các ngân hàng còn có ông Trần Ngọc Minh, Chủ tịch HĐQT KienlongBank. Ông Minh là cựu sinh viên Khoa Ngân hàng, Học viện Ngân hàng và cũng có bằng Thạc sĩ Kinh tế tại đây.

Thống đốc NHNN dự lễ khai giảng, yêu cầu Học viện tiếp tục đổi mới

Ngày 28/9 vừa qua, lễ khai giảng năm học 2026-2027 của Học viện Ngân hàng có sự tham dự của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn, cùng đại diện nhiều ngân hàng thương mại, tổ chức tài chính và doanh nghiệp.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn tham dự Lễ khai giảng năm học 2026–2027 của Học viện ngân hàng. (Ảnh: HG)

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thống đốc đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu gắn hoạt động đào tạo với khả năng làm việc thực tế của sinh viên.

Theo ông Phạm Đức Ấn, mục tiêu cuối cùng không chỉ là sinh viên có bằng tốt nghiệp mà sau khi ra trường phải có năng lực làm việc ngay, khả năng thích ứng, bản lĩnh nghề nghiệp và trách nhiệm với xã hội.

Thống đốc dành sự chú ý đặc biệt cho kỳ thực tập. Ông cho rằng các ngân hàng thương mại khi tiếp nhận sinh viên Học viện Ngân hàng mới tốt nghiệp đều mong muốn người lao động có thể bắt tay ngay vào công việc. “Không để kỳ thực tập của sinh viên là thời gian pha trà, rót nước”, Thống đốc nhấn mạnh.

Trong bối cảnh hoạt động ngân hàng ngày càng số hóa, người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước cũng đề nghị Học viện tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo theo hướng hiện đại, liên ngành, gắn với nhu cầu của thị trường lao động và sự phát triển của ngành.