Giá vàng miếng, vàng nhẫn trơn sáng 30/9 tại SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải

Đầu giờ sáng ngày 30/9, giá vàng miếng tại các doanh nghiệp lớn như SJC, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải phổ biến 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trên thị trường khoảng 138,5 - 139,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 142,0 - 142,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Trong đó, PNJ áp dụng giá vàng nhẫn là 139,5 - 142,5 triệu đồng/lượng. Công ty SJC niêm yết 139,0 - 142,0 triệu đồng/lượng. DOJI và Bảo Tín Minh Châu cùng một mức 138,5 - 142,5 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay vẫn ở dưới mốc 4.200 USD/ounce nhưng đã hồi phục khoảng 50 USD/ounce so với hôm qua, hiện ở mức 4.185 USD/ounce.

Theo Kitco News, những tín hiệu suy yếu từ thị trường lao động và niềm tin người tiêu dùng Mỹ giúp kim loại quý phục hồi sau đợt bán tháo hôm thứ Hai. Tuy nhiên, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn dài vẫn neo gần mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, tiếp tục tạo sức ép lên thị trường.

Thị trường chứng khoán Bắc Mỹ đóng cửa giảm nhẹ khi áp lực từ lợi suất dài hạn tăng lấn át tác động tích cực của các dữ liệu kinh tế yếu hơn và giá dầu giảm. Chỉ số S&P 500 mất 12,85 điểm, tương đương 0,2%, xuống 7.670,84 điểm. Dow Jones giảm 131,59 điểm, tương đương 0,3%, xuống 51.349,92 điểm. Nasdaq Composite giảm 0,1% xuống 26.797,54 điểm, trong khi Russell 2000 mất 0,4%, còn 2.807,92 điểm.

Tại châu Âu, các thị trường chứng khoán diễn biến trái chiều trong bối cảnh giá dầu thô, lợi suất trái phiếu và sự luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành khiến tâm lý chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư thiếu đồng nhất. Stoxx Europe 600 tăng 0,3% lên 640,28 điểm. DAX của Đức tăng 0,1%, FTSE MIB của Italy tăng 0,09%, trong khi CAC 40 của Pháp giảm 0,53% và FTSE 100 của Anh mất 0,45%.

Kỳ vọng của thị trường đối với chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã bớt “diều hâu” sau khi các dữ liệu kinh tế mới nhất cho thấy dấu hiệu suy yếu.

Số lượng việc làm còn trống tại Mỹ theo báo cáo JOLTS giảm từ 7,335 triệu trong tháng 7 xuống 7,079 triệu trong tháng 8, thấp hơn mức dự báo khoảng 7,225 triệu. Trong khi đó, chỉ số niềm tin người tiêu dùng tháng 9 giảm mạnh từ 88,6 xuống 81,9 điểm, mức thấp nhất kể từ năm 2014.

Các số liệu kém tích cực, cùng với phát biểu của Chủ tịch Fed New York John Williams rằng “không cần phải vội vàng”, đã khiến xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 10 theo định giá của thị trường giảm xuống khoảng 51,5%, từ mức 70,9% trong ngày thứ Hai.

Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm theo đó giảm về khoảng 4,89%.

Tuy nhiên, áp lực từ thị trường trái phiếu mới chỉ hạ nhiệt một phần. Lợi suất kỳ hạn 10 năm vẫn giao dịch quanh 5,25%, trong khi lợi suất kỳ hạn 30 năm duy trì gần 5,59%. Mặt bằng lợi suất cao tiếp tục gây sức ép lên các cổ phiếu nhạy cảm với lãi suất cũng như vàng - tài sản không sinh lãi.

Thị trường sẽ tiếp tục theo dõi một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ trong những ngày tới, bao gồm thu nhập cá nhân và chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 8 được công bố vào thứ Tư, chỉ số PMI sản xuất ISM vào thứ Năm và báo cáo việc làm tháng 9 vào thứ Sáu.

Nếu lạm phát hoặc số liệu việc làm thấp hơn dự báo, đà phục hồi của vàng có thể được củng cố. Ngược lại, các số liệu cao hơn kỳ vọng có thể một lần nữa đẩy lợi suất trái phiếu tăng, qua đó tái diễn áp lực bán đối với kim loại quý như trong phiên đầu tuần.

Ở một diễn biến khác, tình hình tại eo biển Hormuz và căng thẳng Mỹ - Iran vẫn chưa được giải quyết. Tuy nhiên, phần bù rủi ro địa chính trị trên thị trường dầu đã giảm bớt khi hoạt động xuất khẩu dầu từ Trung Đông xuất hiện dấu hiệu phục hồi.

Các bên trung gian đang thúc đẩy một đề xuất tạm thời được sửa đổi, theo đó Iran sẽ cho phép tàu thuyền tự do lưu thông qua eo biển Hormuz, đổi lại Mỹ sẽ dỡ bỏ phong tỏa đối với các cảng của Iran. Tuy nhiên, trình tự thực hiện, các biện pháp miễn trừ đối với dầu mỏ, tài sản bị đóng băng và hoạt động thanh sát hạt nhân vẫn là những vấn đề còn bất đồng.

Giá dầu Brent chốt phiên giảm 2,6% xuống 102,59 USD/thùng, trong khi dầu WTI giảm 3,5% xuống 89,38 USD/thùng. Nhà đầu tư đang cân nhắc giữa sự phục hồi của dòng chảy dầu trong khu vực và các giải pháp xuất khẩu thay thế của Saudi Arabia với nguy cơ các cuộc đàm phán thất bại.

Giá dầu giảm giúp hạn chế áp lực lạm phát, qua đó giảm bớt động lực đẩy lợi suất trái phiếu và đồng USD đi lên. Đây là một trong những yếu tố hỗ trợ giá vàng trong phiên. Tuy nhiên, rủi ro đối với hoạt động vận tải biển tại khu vực vẫn chưa được giải quyết, tiếp tục duy trì nhu cầu phòng thủ đối với kim loại quý.